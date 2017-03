BRAQUAGE À LA SBM : La police en quête d’un Judge’s Order pour obtenir le nom d’un client   

491 balles avaient été retrouvées dans le coffre de celui-ci

Le présumé cerveau du braquage derrière les barreaux

Développement de taille hier matin dans le braquage de la succursale de la State Bank of Mauritius (SBM) de la rue Royale, Port-Louis. Hormis trois personnes interpellées dans une maison à Terre-Rouge, le présumé cerveau a été arrêté. Par ailleurs, compte tenu des 491 balles retrouvées dans le coffre d’un client, la police est en quête d’un Judge’s Order pour retrouver ce dernier.

La Central Investigation Division (CID) Metropolitan North et la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) ont, à l’issue d’un travail de fourmi, monté une fructueuse opération, hier matin à 10h, dans une maison à Terre-Rouge. Trois personnes ont été arrêtées, notamment Mohammad Shabir Joomurally, 35 ans, self-employed, Mohammad Falyaad Peerbux, 24 ans, self-employed et Bibi Sharwinaz Joomurally, 28 ans, épouse du premier nommé. Une somme d’argent avoisinant les Rs 200 000 a été retrouvée dans un sac dissimulé dans une des voitures, une Mazda et une Mitsubishi, stationnées dans l’enceinte du domicile perquisitionné. De même que Rs 50 000 retrouvée sur la suspecte Bibi Sharwinaz Joomurally. La police soupçonne que les suspects ont blanchi de l’argent en achetant toute une série d’ustensiles de cuisine de la marque AMC ainsi qu’une des deux voitures. D’ailleurs, une des deux a été acquise deux jours auparavant.

À hier, la police était sur la piste de deux autres suspects. Une deuxième opération a permis d’arrêter le présumé cerveau du braquage. Il s’agit de Parvez Sheik Mohamed Fatehmamode, aussi connu sous le pseudonyme Lepap, un récidiviste de 32 ans habitant Camp Yoloff. Il avait déjà été arrêté par le passé, qui remonte au 15 mai dernier, pour un délit similaire à la même succursale. Les suspects avaient d’ailleurs utilisé le même modus operandi.

En fin d’après-midi hier, le présumé cerveau a été conduit dans le Sud pour y rechercher une pièce à conviction que le suspect avait jetée. En dépit de cette vaine opération, les recherches devaient reprendre ce matin.

Rappelons que les deux premiers suspects à avoir été arrêtés dimanche dernier sont en l’occurrence Vikram Gooriah, 32 ans, habitant Roche-Bois de même qu’un dénommé Kervin Doorah. Selon les informations qui nous sont parvenues, l’un d’eux a balancé le nom des quatre autres suspects interpellés hier. Les dépositions se poursuivaient ce matin. Nos renseignements, indiquent par ailleurs que Falyaad Peerbux nie toute implication dans ce vol.

Par ailleurs, au vu des 491 balles, dont 450 de calibre 0.22 mm et 41 de calibre 7.62 mm, retrouvées dans la quinzaine de coffres dévalisés, les enquêteurs tentent d’obtenir un Judge’s Order en vue d’obtenir le nom des propriétaires des coffres, en particulier celui à qui appartient les balles. Selon les enquêteurs, la procédure avant de conserver un bien dans un coffre de la banque, veut que les préposés ne vérifient nullement le contenu. « C’est une grosse lacune. Cela veut dire que la drogue ou même une bombe peuvent être conservées sans que personne ne sache. Nous avons tenu une réunion avec les préposés de la banque et ils ont admis qu’il y a bel et bien une grosse lacune », avance-t-on.

Pour rappel, cette succursale de la SBM à la rue Royale a été dévalisée dans la nuit du samedi 25 février. Les voleurs ont escaladé un mur avant de découper une imposte à l’arrière du bâtiment pour y accéder. L’alerte a été donnée par un employé de First Response de la succursale, qui a averti le responsable de la banque du braquage, lequel s’est ensuite rendu sur les lieux pour un premier constat. À son arrivée, un « désordre indescriptible » régnait. Une somme d’environ Rs 4 millions a été dérobée.

L’enquête policière est menée par le surintendant de police Sam Bansoodeb sous la supervision de l’assistant commissaire de police, Mohunlall Madhow.