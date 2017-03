BRAQUAGE À LA SBM : Le manager nie toute complicité

Mohamad Khadaroo, le manager de la succursale de la SBM située à la rue Royale, a été longuement interrogé ce matin par la CID de Port-Louis (Nord).

Selon nos sources, il a été interrogé sur la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la banque. Les enquêteurs voulaient en outre savoir s’il existe des procédures définies pour les clients qui souhaiteraient confier à la banque leurs biens personnels. Le manager aurait nié toute complicité dans cette affaire où une somme de 3 748 414 et des devises étrangères ont été emportées.

Pour rappel, les enquêteurs ont découvert après le braquage, 491 douilles, dont 450 de calibres 0.22 mm et 41 de calibre 7.62 mm dans les coffres de cette succursale.

Dans le cadre de cette enquête, Mohamad Zouber Joomurally, âgé de 26 ans, habitant Terre-Rouge, huitième suspect dans le braquage de la SBM à la rue Royale Port-Louis, a été arrêté par la Central Investigation Division (Nord) hier. Interrogé, il a déclaré aux hommes du surintendant de police Shyam Bansoodeb et à son adjoint qu’il n’avait pas participé au braquage et que c’est le suspect Mohamad Falyaad Peerbux qui lui aurait donné de l’argent pour acheter la voiture qui a été trouvée chez lui lors d’une perquisition à son domicile la semaine dernière.

Pour rappel, lors d’une opération effectuée mercredi dernier par la CID (Nord) dans une maison à Terre-Rouge, trois suspects ont été arrêtés : Mohamad Shabir Joomurally, son épouse Bibi Joomurally et Mohamad Falyaad Peerbux. Deux voitures, une Mitsubishi et une Mazda, stationnées dans la cour, ont été saisies. Les enquêteurs soupçonnent que les suspects auraient blanchi de l’argent, emporté lors du braquage, pour acheter les deux voitures et une série d’ustensiles de la marque AMC.

Quant au suspect Kevin Sumputh, arrêté samedi soir dans le cadre de cette enquête, il a été identifié par Falyaad Peerbux hier. Ce dernier, qui aurait balancé son nom et celui d’autres complices, a raconté dans les moindres détails comment ils ont pénétré à l’intérieur de la succursale et ont désactivé le système d’alarme avant de commettre leur forfait.