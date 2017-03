BRAQUAGE À LA SBM : Six suspects soumis à des tests ADN

Les six suspects arrêtés dans le braquage de la (SBM) de la rue royale, ont été soumis à des tests ADN hier matin. Ils sont Mohamad Shabir Joomurally, 35 ans, travailleur indépendant, et son épouse Bibi Sharwinaz Joomurally, 28 ans, Mohamed Falyaad Peerbux 24 ans, lui aussi travailleur indépendant, Vikram Gooriah, 32 ans, habitant Roche-Bois, Kervin Doorah et Sheik Parvez Fatemamode, soupçonné comme étant le cerveau du vol. Les braqueurs auraient emporté une somme de R 3 750 000 et environ Rs 350 000 en devises étrangères.

Lors d’une opération effectuée mercredi matin à 10h par la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Nord dans une maison du Morcellement Goolamally à Terre-Rouge, trois suspects ont été arrêtés : Mohamad Shabir Joomurally, son épouse Bibi Joomurally et Mohamed Falyaad Peerbux. Une somme d’argent avoisinant Rs 240 000 y a été découverte. Deux voitures, une Mitsubhusi et une Mazda, stationnées dans l’enceinte du domicile ont été saisies. La police soupçonne que les suspects auraient blanchi le reste de l’argent en achetant toute une série d’ustensiles de cuisine de la marque AMC.

Une deuxième opération a permis aux enquêteurs de mettre la main sur le présumé cerveau du braquage. Il s’agit de Sheik Parvez Fatemamode, aussi connu comme « Lepap ». Cet habitant de Camp-Yoloff a été interrogé par la police pour un braquage en mai 2016 dans cette même banque.

Selon nos informations, Mohammed Falyaad Peerbux, arrêté mercredi, a avoué y avoir participé. Il n’a pas tardé à raconter dans quelles circonstances il a été approché par le présumé cerveau Parvez Fatemamode. Ils se seraient rencontrés dans une maison de jeux de la capitale et auraient tout de suite noué amitié. Parvez l’aurait sollicité quelques jours plus tard pour exécuter« ene travail » avec promesse qu’il aurait une grosse récompense et une moto en cadeau. « Mo pas ti au courant si ti pou ena ene braquage », a-t-il expliqué dans sa déposition aux hommes du surintendant de police Shyam Bansoodeb, le responsable du CID (Nord) et à son adjoint l’assistant-surintendant de police Kailash Dussoye.

Selon Mohamad Faylaad Peetbux, les cinq autres complices et lui s’étaient rendus à la succursale vers 20h le jour du vol dans deux voitures. Cinq d’entre eux ont fait irruption dans la succursale, tandis que les deux conducteurs montaient la garde. Les cinq suspects ont passé par une imposte pour pénétrer à l’intérieur et auraient désactivé le système d’alarme pour ne pas attirer l’attention des agents de sécurité. Il dit qu’après le braquage ils se seraient rendus dans une maison à Mahebourg où ils auraient partagé le butin.

Après la découverte de 491 douilles, dont 450 de calibres 0.22 mm et de 41 de calibre 7.62 mm, retrouvées dans des coffres, les enquêteurs ont tenté d’obtenir un Judge’s Orders en vue d’obtenir le nom des propriétaires des coffres et en particulier celui à qui appartiennent les balles. Selon nos informations, les douilles qui ont été saisies ont été déjà envoyées à la Forensic Science Laboratoty (FSL). « Nous attendons le résultat », a déclaré, hier après-midi, un enquêteur proche de ce dossier

Pour rappel, cette même succursale de la SBM de la rue Royale a été dévalisée en mai de l’année dernière. Les cambrioleurs sont entrés dans la banque par une imposte se trouvant à l’arrière du bâtiment. A l’intérieur, ils ont utilisé un chalumeau pour tenter d’ouvrir le coffre-fort et on fait main basse sur des coupures de Rs 100. Le butin total s’élevait à RS 120, 600.

Sheik Mohammad Parvez Fatemamode, le présumé cerveau du deuxième braquage a été arrêté le 23 mai 2016 et retrouvé la liberté conditionnelle le 31 aout 2016.