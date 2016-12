BRAQUAGE À LA SÉCURITÉ SOCIALE : Les suspects à Mare-aux-Vacoas pour une reconstitution des faits

Les suspects— Dany François Bactors, maçon de 38 ans domicilié à Cité-Malherbes, Westley André Delvert, chauffeur de 36 ans, et Logan Maurimootoo, 24 ans, tous deux habitant Glen-Park, Vacoas, ainsi qu’Alexandro Miguel Coret, musicien de 23 ans habitant Cité-Labrasserie, Curepipe, et Nicolas Dauguenette, 35 ans, habitant Camp-Caval, Curepipe— avaient été arrêtés par la Central Investigation Division (CID) de Curepipe suite au braquage commis dans l’enceinte du bureau de la Sécurité sociale aux alentours de 10 heures. À l’heure où nous mettions sous presse, les suspects se trouvaient à Mare-aux-Vacoas, où la voiture utilisée par les voleurs pour commettre leur forfait a été retrouvée hier matin. Un exercice de reconstitution est prévu avec le soutien des forces régulières d’Eau-Coulée et celles de Curepipe, qui sont déjà sur les lieux. L’aide du personnel de la Bike Patrol a aussi été sollicitée pour le bon déroulement de l’exercice.

Les suspects sont passés aux aveux après leur arrestation. Une charge provisoire d’agression avec circonstances aggravées sera logée contre eux.

Pour rappel, aux alentours de 10 heures mardi, trois individus armés et encagoulés ont attaqué Khemraj Ramrecha, 53 ans, managing support officer au bureau de la Sécurité sociale de Port-Louis. Il était escorté d’un policier car il avait en sa possession une valise contenant une somme d’environ Rs 1.2 million. Celle-ci était destinée aux bénéficiaires de la Social Aid pour la région de Curepipe et Dubreuil.

À quelques mètres du bâtiment de la Sécurité sociale, le policier et le managing support officer ont été attaqués par deux individus encagoulés et armés de sabres. Ayant tenté de faire de la résistance, le policier a été blessé à la tête et l’officier de la Sécurité sociale au bras. Les malfaiteurs ont alors emporté la valise avant de prendre la fuite dans une voiture blanche. Laquelle a été abandonnée dans les parages de Mare-aux-Vacoas.

Le policier blessé et le managing support officer ont été conduits à l’hôpital Jawaharlall Nehru, de Rose-Belle. L’officier de la Sécurité sociale a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins. Le policier a, lui, été admis. Alertée par le personnel du bureau de la Sécurité sociale de Curepipe, la brigade criminelle et le Scene of Crime Office (SOCO) s’étaient déplacés sur les lieux de l’agression afin de prélever des indices.