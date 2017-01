Le bras de fer est engagé entre le corps médical et le ministère

Les médecins spécialistes du public, opérant également dans le privé ne digèrent pas la pilule de la décision et de la précipitation du ministère de la Santé d'enlever le “privilège” accordé aux médecins spécialistes d’opérer dans le privé. La Government Medical and Dental Officers Association (GMDOA) et la Government Consultant in Charge Association (GMCA) ont réuni, chacune de leur côté, leur exécutif hier et ont décidé de la tenue d’une assemblée générale spéciale, cette semaine, pour décider des actions en vue de contrer cette décision “unilatérale” du ministère de la Santé. Et le remède risque d’être radical.

“Cela fait des années que les médecins et consultants spécialistes du public opèrent dans le privé. Nous avons une clientèle dont nous devons assurer le suivi. Pourquoi, tout à coup, le ministère de la Santé veut changer les choses?”, se demandent les membres de ces deux associations. Il ajoutent que cela fait plus d’un an qu’aucune licence permettant aux médecins spécialistes d’opérer dans le privé n’a été renouvelée. Et précisent que la demande de nouveaux spécialistes pour exercer est demeurée lettre morte auprès du ministère de la Santé. D’où le cas logé devant un juge en chambre, en septembre 2016 et qui sera entendu le 14 février.

La démarche du ministère en vue d’organiser le forum du 16 janvier est perçu comme un manque total d’égard, d’autant plus qu’aucune consultation au préalable avec les médecins concernés n'a été faite.

“La pratique privée donne à la population la liberté de choisir son médecin et le lieu où il veut être consulté”, soutient le Dr Dushyant Purmanan, président de la GMDOA. “Que se passera-t-il avec les patients dont on doit assurer le suivi médical?”, demande-t-il, rejoint dans ces propos par le président de la Government consultant in Charge Association (GMCA), le Dr Bhooshun Ramtohul. Ce dernier rappelle également que dans plusieurs pays la pratique privée des médecins spécialistes du public existe et que tout se passe normalement tant que les conditions de travail dans les centres de santé publique sont respectées. Pourquoi donc venir avec de telles mesures aujourd’hui, demandent-ils, alors que cette même décision, qui avait valu en 1993 une levée de boucliers des médecins spécialistes lorsqu’elle avait été prise sous le ministre Prem Nababsing pour finalement être réintroduite en 1997.

“Il existe sans doute des brebis galeuses qui font du privé pendant les heures où elles devraient être à l’hôpital. Mais ce sont des cas individuels. Il faut prendre des sanctions contre ces personnes et non pas contre des spécialistes qui aident l’hôpital à progresser”, fait ressortir le Dr Bhooshun Ramtohul.

Les médecins s’interrogent sur la pertinence de l’atelier de travail du 16 janvier. “Il y a des spécialités, dont l’oncologie, que nous sommes très peu à couvrir. C’est pourquoi notre contribution au sein des hôpitaux est essentielle. Dans plusieurs autres domaines, comme les centres de dialyse, le Ct-Scan, le MRI, nous sommes ou avons été des avant-gardistes. Que se passerait-il si nous décidions de nous retirer du service public?”, dit le président de la GMCA. Il fait ressortir que de par leur formation et leurs années d’expérience, les médecins spécialistes sont là pour aider à soulager la population. “C’est inacceptable qu’on nous restreigne à travailler de 9 h à 16 h et qu’après les heures de bureau, on devienne chômeur!”, déplore-t-il.

En attendant, la GMCA, qui organise une assemblée générale spéciale ce mercredi à Quatre-Bornes, a déjà choisi de se rendre en masse au forum organisé par le ministère de la Santé, le 16 janvier prochain. La GMDOA, elle, entend d’abord réunir ses membres cette semaine en assemblée générale spéciale pour décider si ses membres se rendront ou non à ce débat. Entre-temps, les deux syndicats ont sollicité les avis de leurs hommes de loi et décideront lors des assemblées générales des actions qu’elles entreprendront pour ramener le ministère à la raison. Parallèlement, les propriétaires d’établissements de santé privés comptent aussi se réunir en début de semaine pour discuter de la situation et trouver un remède.