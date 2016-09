BRAS DE FER MTC/GRA/GUJADHUR: Crise majeure autour du Maiden 2016

Le Maiden 2016 prévu dimanche continue à provoquer des secousses et fait des vagues qui débouchent autour d’une crise majeure, jamais atteinte dans les annales hippiques locales. La bataille sur le plan légal fait rage avec cette semaine des échanges de correspondances entre le Mauritius Turf Club et la Gambling Regulatory Authority, une mise en demeure mercredi de l’entraîneur Ramapatee Gujadhur au MTC, estimant que ses droits sont lésés en ce qui concerne le nombre de partants dans le Ruban bleu.

Sous pression mardi avec l’option ferme de la Gambling Regulatory Authority qui rappelle au Mauritius Turf Club de son « obligation de respecter les directives de la GRA », l’instance hippique a répliqué hier sur un ton tout aussi ferme en ne maintenant que deux partants dans cette épreuve classique reine comme stipulé en juin dans ses conditions relatives au Maiden.

Après avoir passé en revue les représentations de l’entraîneur Ramapatee Gujadhur, les administrateurs du MTC, en concertation avec leurs conseils légaux, Mes Sanajy Bhuckory et Yahia Nazroo, ont campé sur leur position initiale. « Après délibération, le Mauritius Turf Club a maintenu ses conditions pour la Maiden Cup », rappelle le communiqué émis à 18h16 par le MTC. Mention est aussi faite que « la Gambling Regulatory Authority a été tenue au courant des échanges sur ce dossier et que les administrateurs souhaitent qu’à 72 heures du Maiden, priorité soit au sport et à la fête. »

Nous apprenons que dans la lettre du MTC à la GRA, le club a demandé davantage d’éclaircissements concernant cette directive 6 de 2015 qui stipule que « no stable/trainer/owner shall be allowed to field more than two (2) horses in a particular race, save and except for listed and 60 + races, in which case, fielding of more than two (2) horses will be allowed upon availability of couple bets to punters. » La GRA, apprenons-nous également, a demandé au MTC de s’en tenir à ses directives, la 6 en particulier, appuyée par sa correspondance adressée au club la veille (mercredi).

Ramapatee Gujadhur, qui à travers une correspondance au MTC lundi, avait précisé les intentions de son établissement de faire courir au moins trois chevaux dans le Maiden 2016. Il estime qu’en considérant que le couplage des paris est une réalité à Maurice, la directive 6 peut lui autoriser de ne pas limiter sa participation (deux partants seulement) à une course organisée par le MTC.

Le MTC ayant campé sur sa décision, l’entraîneur de la casaque bleu électrique a, par le truchement de son avoué Me Anwar Abbasakoor, fait servir une mise en demeure au club mercredi afin de respecter les directives. Ce matin, le bras de fer entre le MTC et Ramapatee Gujadhur s’est poursuivi avec la menace de la casaque bleu électrique de retirer tous ses chevaux de la 23e journée, y compris ceux entrés dans le Maiden 2016

Pas d’injonction déposée à 11h30

L’entraîneur Ramapatee Gujadhur avait signifié son intention, suivant sa mise en demeure de mercredi au MTC, de se réserver le droit d’entrer une injonction en cour pour « conspiracy » contre les commissaires administratifs et Benoît Halbwachs, le General Manager du MTC. À 11h30 ce matin, aucune injonction liée à ce bras de fer n’avait été déposée au Secrétaire des Juges. Toutefois, la partie concernée avait jusqu’à 15h pour le faire. Nous apprenons que c’est le juge Prithviraj Fecknah qui sera appelé à statuer sur cette contestation.

Le programme pas officiel à midi

Le Mauritius Turf Club, par le biais d’un communiqué à 11h40, avise le public que « due to unforeseen circumstances », le programme officiel de la 23e journée ne sera pas disponible à l’horaire habituel, soit midi.

Man To Man “out”

Man To Man, le coursier de Shirish Narang, vainqueur du Maiden 2014, ne sera pas présent dans la classique reine de dimanche. Le cheval a été retiré ce matin pour cause de boiterie, sur ordre du vétérinaire en chef, Dr Christian Bourdet.