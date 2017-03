BRAS DE FER MTC/SMS PARIAZ : La GRA considère SMS Pariaz comme un bookmaker "off course", mais…

À 48 heures de l’ouverture de la saison hippique 2017, le différend opposant le Mauritius Turf Club à SMS Pariaz n’est pas encore résolu. Les deux parties sont empêtrées dans un véritable imbroglio depuis l’installation du nouveau board des administrateurs présidé par Mukesh Balgobin.

Si la Gambling Regulatory Authority a déjà octroyé une licence à SMS Pariaz, la décision d’opération de ce off course bookmaker est liée à la démarche du MTC d’acorder à quelconque opérateur de paris le droit d’utilisation de son programme des courses (fixtures). Le dénouement pourrait dépendre d’une décision judiciaire avant samedi.

Dans ce bras de fer entre le MTC et SMS Pariaz, les choses se sont accélérées hier avec la directive de la GRA de considérer les conditions d'opération de la compagnie SMS Pariaz au même titre que les bookmakers off course, tout en suggérant au club de la rue Eugène Laurent de déterminer, à travers une expertise comptable dans les comptes de la compagnie de Michel Li Shim, le taux de prélèvement sur le turnover imposé par ce même MTC, en vertu de la section 33 (1) de la GRA Act. Le cas actuel concerne les revenus de cette compagnie organisatrice de paris à partir du téléphone.

Cependant, selon la loi, le MTC peut refuser à un bookmaker l'utilisation de ses fixtures qui meublent sa saison de courses. Aussi, selon des sources autorisées ce matin, le MTC avance « que les contrats les liant avec les opérateurs off course sont confidentiels » et que personne d’autre que le club n'est habilité à imposer le taux de prélèvement en conséquence.

À ce matin, la GRA attendait encore la décision du MTC sur cet épineux dossier. Et quand on remarque l'insistance du nouveau président du club, Mukesh Balgobin, à l'effet que SMS Pariaz n'aura pas le droit d'organiser des paris sur les courses au Champ de Mars aussi longtemps que cette compagnie ne règle les Rs 6M réclamées malgré des redevances de Rs 24M déjà payées pour la saison 2016, il va sans dire que les choses peuvent davantage se compliquer.

Si le MTC, dont le conseil légal est Me Sanjay Buckhory, campe sur sa décision, il est plus que probable que SMS Pariaz réagisse très vite devant l'urgence de la situation — à deux jours de l'ouverture de la nouvelle saison hippique — à travers une injonction en cour afin de trouver une solution.