BRAS DE FER SUR LES DROITS: SMS Pariaz opère sans l'aval du MTC

Le bras de fer entre le MTC et SMS Pariaz n’est sans doute pas prêt de connaître son dénouement. Comme prévu, la compagnie SMS Pariaz a, hier, par l’entremise de l’avoué Roshan Rajroop, entré une injonction en cour pour contester le refus du Mauritius Turf Club de lui octroyer l’utilisation de son programme de courses pour offrir des paris. Le juge en chambre Bobby Madhub a rejeté la demande de SMS Pariaz Ltd et a demandé aux deux parties de se présenter le 3 avril pour débattre sur la question.

On apprend que SMS Pariaz, malgré le rejet de son injonction, a opéré des paris sur le programme des courses de la première journée. Le MTC, pour sa part, est à la recherche d’un conseil légal pour faire respecter ses droits légaux et exclusifs sur le programme des courses.

Comme annoncé hier par Le Mauricien, il était plus que certain qu’on se dirigeait vers la voie légale du côté de SMS Pariaz Ltd pour essayer de trouver la parade pour contourner la décision du MTC vu que ce dernier ne le reconnaît pas comme étant une off course company et lui a demandé de payer les Rs 6M qui sont dues pour la saison 2016.

On sait que la Gambling Regulatory Authority a déjà octroyé une licence à SMS Pariaz et a demandé au MTC de reconnaître celui-ci comme une off course company, mais l’instance de la rue Eugène Laurent n’est pas du même avis. Aussi, il faut savoir que la GRA peut demander au MTC, à travers des directives, comment considérer un bookmaker off course. Par contre, la loi ne lui donne pas le droit d’exiger au club de laisser un bookmaker utiliser son programme de courses.

Selon des informations dignes de foi, des pressions ont été exercées en fin de semaine sur le MTC pour accepter le deal à la baisse proposé par SMS Pariaz. Certains ont été jusqu’à menacer de lui retirer la licence d’organisateur des courses. Mais pour une fois, les dirigeants du MTC ont, semble-t-il, montré leur détermination.

La GRA avait aussi suggéré qu’une firme comptable effectue une expertise des comptes de SMS Pariaz pour déterminer par la suite le taux qui devrait être imposé par l’organisateur des courses, en vertu de la Section 33 (1) de la GRA Act, sur les revenus de cette compagnie qui organise des paris par SMS 24h/24. La GRA avait statué que SMS Pariaz devra bénéficier du même traitement que les autres opérateurs off course, soit un taux de 4% appliqué sur un chiffre d’affaires allant jusqu’à Rs 1,5M, de 3,8% jusqu’à Rs 2,5M et de 3,7% au-delà de Rs 2,5M.

Il faut savoir que dans son injonction hier, SMS Pariaz avait demandé que le juge Madhub ordonne au MTC de « comply with the terms of the Directive N°2 of 2017 » suite à la lettre émise par la GRA le 22 mars qui lui a donné le droit d’opérer. SMS Pariaz — dont le panel légal est constitué de l’avoué Roshan Rajroop et des avocats Anil Ajodha et Krish Auchoybur — a aussi demandé au juge de « restrain and prohibit the MTC from interfering in any matter whatsoever with the operations of SMS Pariaz Ltd » pour la saison 2017.

Dans une déclaration au Mauricien, hier soir, SMS Pariaz pointe du doigt le MTC qui, selon lui, agit de « mauvaise foi ». Néanmoins, les représentants de cette compagnie affirment qu’ils sont disposés à s’acquitter de toutes les redevances réclamées par le MTC pour pouvoir opérer normalement. À la question si des paris sont actuellement faits par SMS Pariaz, ces mêmes sources se sont montrées très évasives sur la question en affirmant « se concentrer uniquement sur l’aspect légal de ce dossier ». Le Mauricien a pu, hier soir, témoigner — voir photo-légende — la prise de paris à travers le SMS.

Les documents de toutes les correspondances entre le MTC et SMS Pariaz Ltd ont été annexés à l’injonction. La question est maintenant de savoir si SMS Pariaz est à l’abri de toute sanction pour n’avoir pas respecté les droits sur le programme des courses du Mauritius Turf Club vis-à-vis des organisateurs de paris.

Alors que l’on s’attendait que la saison commence sous des meilleurs auspices avec une Duchess of York Cup très ouverte, il est dommage qu’une fois encore un inutile litige est venu hacker l’actualité hippique déjà grandement sous le feu des projecteurs avec l’affaire de l’éventuel blanchiment d’argent provenant de la drogue à travers les activités hippiques.