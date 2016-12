BREAST CANCER CARE : Des membres initiées à la pâtisserie par le chef Zulfekar

L’Academy of Pastry Arts du chef Zulfekar Ali Massafeer, sise sur la route Royale de Mesnil, a accueilli le mardi 13 décembre dix-sept membres de l’association Breast Cancer Care (BCC) pour une initiation à la pâtisserie. Au programme en cette matinée spéciale : préparation d’un gâteau à la pâte d’amande et de marshmallows à la fraise et à la vanille.

Offrir une demi-journée de formation gratuite à des membres de l’association est l’engagement pris par le chef Zulfekar depuis qu’il a ouvert sa propre école de pâtisserie il y a un peu plus d’un an. Une initiative fortement appréciée par les bénéficiaires. « J’aime bien faire la cuisine. C’est intéressant et on ne finit pas d’apprendre », soutient Anne, âgée de 76 ans et habitant Flacq, qui s’est fait opérer d’un cancer du sein voilà trois ans. « Je me porte bien », dit-elle avec un sourire aux lèvres, heureuse de retrouver ses amies de l’association pour cette nouvelle activité. « Quand j’ai découvert que j’avais le cancer du sein, cela ne m’a fait ni chaud, ni froid. Je l’ai accepté parce que j’ai confiance en Dieu et il m’a aidée à surmonter cette épreuve », souligne Anne, qui encourage les femmes à se faire dépister le plus tôt possible.

Pour Faiza, de Vacoas, âgée 52 ans, la maladie a été plus dure à accepter. « Au début, c’était très difficile. Je pensais que je n’allais pas vivre. J’ai commencé à suivre mon traitement. Je me suis aussi jointe au BBC. Je trouve qu’il y a un changement dans ma vie. À part le traitement, les activités qu’on fait au sein de l’association comme le yoga, la zumba et depuis l’année dernière le cours d’une demi-journée du chef Zul, nous apportent de la joie de vivre. On fait aussi des sorties au sein de l’association », soutient notre interlocutrice. Idem pour Jaye, de Vacoas, âgée de 69 ans : « L’association nous a bien soutenues et j’aime bien ce cours de pâtisserie. C’est très intéressant ».

Le chef Zulfekar explique qu’il a choisi les marshmallows rien que pour le plaisir du palais et le gâteau en pâte d’amandine parce que « cela constitue une base qui leur permettra de la décliner sous d’autres formes : massepain marbré ou aux fruits… » La matinée est animée par le chef avec le soutien de son épouse Washifa et de ses élèves et ex-élèves. « On a la contribution de tout un chacun, que ce soit pour les ingrédients ou pour l’encadrement », dit-il.

Installées autour d’une grande table, les stagiaires suivent attentivement les explications et la démonstration du chef qui prépare un marshmallow devant elles. Une fois la pâte prête, elle est versée dans un moule et mise au frais. Entre-temps, dans la salle d’à côté les gâteaux cuisent. Une bonne odeur se répand dans l’école. Les stagiaires papotent en attendant l’arrivée de la présidente de BBC, Shamina Patel, pour le déjeuner : un briani au poulet.

Le chef Zulfekar propose une à deux fois par an, une formation gratuite aux membres des associations diverses s’occupant des malades, des jeunes ou des plus démunis. Il les invite à se manifester auprès de lui si elles sont intéressées par l’activité. Pour lui, « c’est le plaisir de partager ce qu’il a reçu avec d’autres ».

Ecole de pâtisserie : un rêve devenu réalité

Originaire de Bel-Air Rivière Sèche, le chef Zulfekar Ali Massafeer s’est intéressé à la cuisine très tôt et à 17 ans, il entame une formation à l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval. Il prend ensuite de l’emploi au Touessrok en tant que manœuvre pendant cinq ans avant de bouger pour l’hôtel Le Prince Maurice en tant que chef de partie. Zulfekar Ali Massafeer complétera ce parcours dans l’hôtellerie en tant que chef pâtissier à l’ex-Beau-Rivage et réorientera sa carrière comme formateur. Au départ, il offre des cours dans une école de pâtisserie privée avant d’ouvrir la sienne en 2015. Un rêve devenu réalité. Il prend alors l’engagement de faire du bénévolat en offrant des cours gratuits, une à deux fois par an, durant une demi-journée aux associations. Pour lui, « il est important de redonner à la société ce qu’il a reçu ». Il partage aussi l’avis de Fatimah Dhomun, ancienne hôtesse de l’air chez Air Mauritius et épouse de diplomate ayant passé plusieurs années en Afrique : « Dans un pays comme Maurice, on n’a pas le droit d’avoir faim ou froid ». Propos de celle-ci lors du déjeuner offert par le chef Zulfekar aux membres de Breast Cancer Care (BCC). Le chef Zulfekar participe aussi à des émissions culinaires spéciales, à l’occasion des fêtes aux côtés de Mansoorah Issany. Ces jours-ci, les passionnés d’émissions culinaires peuvent suivre ses recettes sur la MBC. Ceux qui souhaitent faire une carrière dans la pâtisserie peuvent suivre les cours professionnels qu’il propose et qui sont approuvés par la Mauritius Qualification Authority (MQA). Pour plus amples renseignements, appeler au 697 41 82.



Breast Cancer Care Association

Lancée en 2014 à l’initiative de Shamina Patel, elle-même atteinte d’un cancer du sein, il y a quelques années, la Breast Cancer Care Association a pour objectif de venir en aide aux femmes malades et de proposer des dépistages gratuits à toutes les femmes. Pour la présidente de l’association, il ne faut pas avoir peur de parler de son cancer.

Au Mauricien, Sabeena Moraby, membre du conseil d’administration de l’association, qui en a souffert également, explique que « la BCC propose des examens de dépistages gratuits aux femmes. Pour celles qui sont malades, on les réfère à l’hôpital. Nous avons des médecins qui travaillent avec nous également. Les malades et la famille bénéficient aussi d’un encadrement psychologique. Après une ablation, nous pourvoyons aux femmes des prothèses mammaires, des soutiens-gorge adaptés (masectomy bras) et des foulards ».

Parallèlement pour celles qui le souhaitent, l’association organise des activités comme le yoga, la zumba ou des sorties en plein air. Selon la présidente de l’association, ces activités aident à remonter le moral de ses « warriors » comme elle les appelle parce que, poursuit-elle, « elles sont des battantes ». L’association qui se trouve actuellement à Vacoas, bougera à la route St-Paul en janvier 2017. Pour plus amples renseignements, appeler le 698 67 10.