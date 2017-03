ACCIDENTS DE LA ROUTE : Deux morts durant le week-end

Manish Jhugroo, 24 ans, a alourdi, dimanche soir, la liste des victimes de la route pour cette année. Cet habitant de Palma, Quatre-Bornes, a été retrouvé aux côtés d’une jeune femme, habitante de Vacoas, blessé et allongé sur l’asphalte à côté d’une motocyclette. Ils ont été tous deux transportés par la police de Vacoas au Princess Margaret Orthopaedic Centre de l’hôpital Victoria à Candos.

Manish Jhugroo a rendu l’âme peu de temps après tandis que la passagère a été admise. Selon les médecins, son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

L’accident se serait produit vers 20 h 05, après que la motocyclette a heurté l’arrière d’un van qui était en stationnement. Le conducteur du véhicule a été testé négatif à l’alcootest. L’examen post-mortem sera pratiqué aujourd’hui.

Par ailleurs, Massilamee Ootendee, 62 ans, un marchand de gâteaux habitant Plaine-des-Papayes, a connu une triste fin tard dans la nuit de vendredi dernier. Il a été percuté par une voiture pendant qu’il traversait la route sur un passage clouté du village. Le sexagénaire est mort sur le coup. Le conducteur, un habitant de Goodlands âgé de 43 ans, a été testé négatif à l’alcootest. Il a été arrêté et placé en cellule policière avant de comparaître devant la Bail & Remand Court.

Massilamee Ootendee était connu dans la région pour avoir vendu des gâteaux pendant plus de trente ans dans la localité.

GOODLANDS -VOLS : Deux suspects arrêtés pour vol avec violence

Une femme de 61 ans se trouvait tout près de la gare de Goodlands samedi lorsqu’elle a été attaquée par un individu qui l’a frappée plusieurs fois avant de prendre la fuite. Blessée, elle a été transportée dans un centre de santé de la localité. La CID de Goodlands a monté une opération de grande envergure aux petites heures du matin dimanche avec l’aide du Groupe intervention de la Police mauricienne (GIPM), de la National Coast Guard (NCG) et la CID de Piton. Ils ont ainsi arrêté deux suspects à leur domicile, à savoir Jean Anthony Permes, 33 ans, et Jean Gabriel Adrien Mohabeer, 21 ans, deux habitants de Cité Sainte-Claire, soupçonnés d’avoir attaqué la sexagénaire, habitant la même localité. Deux des trois chaînes en or volées, retrouvées chez l’un des suspects, ont été saisies. Les deux suspects ont été placés en cellule policière et devraient comparaître devant le tribunal de Mapou aujourd’hui sous une charge provisoire de vol avec violence.

Un autre habitant de cité Sainte-Claire, soupçonné d’avoir agressé hier un habitant de Petit-Raffray avant de voler son portable et une somme de Rs 1 500, est activement recherché par la police. La victime se trouvait à quelques mètres de la gare de Goodlands lorsqu’elle a été agressée. Quelques heures plus tard, un étudiant de 18 ans, habitant route principale Amaury, a été lui aussi victime d’un vol à cité Sainte-Claire. Un individu, dont il connaît le nom, l’a approché et a emporté son portable. Le suspect est activement recherché.

TERRE-ROUGE : Deux individus agressent un technicien avant de voler sa moto

Un technicien de 38 ans habitant de Vallée-des-Prêtres était à moto hier lorsqu’il a été agressé par deux individus à proximité du cimetière de Terre-Rouge. Selon la victime, l’un des malfaiteurs l’aurait arrêté en cours de route pour lui demander un “lift”. Lorsqu’il s’est arrêté, un individu l’a approché et l’a frappé à l’aide d’un morceau de bois. Pendant qu’il luttait avec les deux voleurs, le technicien est parvenu à prendre le sac d’un des malfaiteurs, contenant divers objets.

BRAQUAGE DE LA SBM : Un septième suspect arrêté

Kevin Sumputh, un habitant de l'Espérance-Trébuchet âgé de 28 ans, soupçonné d'avoir participé au braquage de la SBM de la rue Royale, à Port-Louis, a été arrêté samedi par la CID de Port-Louis Nord. L'homme, connu de la police pour avoir participé au braquage de cette même succursale le 15 mai dernier, a été confondu par des traces ADN retrouvées sur les lieux. Il a comparu hier matin devant la Bail and Remand Court et devait comparaître aujourd'hui en cour de Port-Louis, où une charge provisoire de “Larceny by breaking by night” a été retenue contre lui.

Le suspect, qui est représenté par Me Yatin Varma, a été reconduit en cellule policière. L'enquête est menée le surintendant de police Shyam Bansoodeb, le responsable de la CID Nord et son adjoint, l'assistant surintendant de police Kailash Dussoye.