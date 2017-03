BRISÉE-VERDIÈRE : 45 plants de cannabis chez un policier

Premanand Shamloll, 37 ans, qui était affecté à la Divisional Supporting Unit (DSU), a été arrêté mardi matin par la brigade antidrogue après une descente à son domicile à Brisée-Verdière. Quarante-cinq plants de cannabis et des semences d’une valeur de Rs 130 000 ont en effet été découverts chez lui. Il a été incarcéré le même jour.

Le suspect a comparu hier devant la Bail and Remand Court (BRC) sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Il a été reconduit en cellule policière et devait être traduit devant le tribunal de Flacq aujourd’hui.

Selon nos informations, le policier était dans le viseur de ses collèges, qui le soupçonnaient de s’adonner à la culture de cannabis. Il compte une dizaine d’années de service au sein de la force policière.

AGRESSION SEXUELLE : Un adolescent de 17 ans arrêté

Un jeune de 17 ans, soupçonné d’avoir agressé sexuellement une Allemande de 25 ans sur la plage de Cap-Malheureux mardi, a été arrêté par la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie avec le soutien de la Field Intelligence Unit (FIU). Il est passé aux aveux. Interpellé mardi, il a été autorisé à rentrer chez lui après son interrogatoire.

Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance du lieu où la femme a été agressée, la police a arrêté l’adolescent. Confrontée à son agresseur, la victime l’a identité positivement. Elle a été examinée par un médecin légiste.

Interrogé, le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’il n’a pas pu résister à la beauté de la jeune Allemande. Il a participé à une reconstitution des faits hier et a conduit les enquêteurs sur les lieux où il a fait subir des sévices sexuels à la touriste. Des prélèvements ont été effectués par des Scene of Crime Officers pour des analyses.

Le suspect a été conduit en cellule policière. Il devait comparaître devant le tribunal de Pamplemousses aujourd’hui.

ACCIDENT DE LA ROUTE : Un motocycliste meurt sur le coup

Georges Flore, 51 ans, un enseignant de Zumba habitant cité Malherbes, a connu une fin tragique mardi soir lorsque sa motocyclette a dérapé sur le fly-over de Midlands avant de heurter le parapet. Il est mort sur le coup. Son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria.

Jovanni Bienvenu, un proche de la victime, s’est rendu sur les lieux de l’accident après avoir appris la nouvelle d’un de ses proches. « Sur place, j’ai demandé aux policiers si je pouvais identifier le corps car j’ai l’habitude de le voir sur la motocyclette impliquée dans cet accident. C’était bien lui. Georges me connaissait depuis mon enfance. C’était quelqu’un de jovial et très connu à Curepipe. Nous sommes tristes ».

MOKA : Un accident de la route fait une blessée grave

Beediagawaree, 58 ans et habitant Camp-de-Masque, a été victime d'un accident de la route mardi et est depuis admise aux soins intensifs de l'hôpital Apollo-Bramwell. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. La quinquagénaire a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait la route à Moka. L'alcotest effectué sur la conductrice du véhicule, une habitante de Cinq Arpents, Phoenix, s'est avéré négatif.



POINTE-AUX-CANONNIERS : Deux jeunes arrêtés en possession d'armes et de drogue

Mootoo Xavier Murughen et Jean Samuel Ryan Abdool, tous deux âgés de 21 ans et habitant Cap-Malheureux, ont été arrêtés hier à Pointe-aux-Canonniers en possession d'une certaine quantité de drogue, de deux cutters et d'un “sabre”. Interrogé, Jean Samuel Ryan Abdool a avoué avoir commis trois vols dans la région de Grand-Baie. Les malfrats devraient comparaître devant le tribunal de Mapou aujourd'hui.