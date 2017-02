BREXIT : La piste régionale privilégiée

L’accès préférentiel au marché britannique pour les États du groupe ACP liés par des Economic Partnership Agreements pourrait être remis en question

Sucre : la part des producteurs des ACP sous la menace des Sugar Majors comme le Brésil, l’Australie et la Thaïlande

Sonnette d’alarme au sujet de la réduction de 14,7%, représentant la contribution de Londres au Fonds Européen de Développement en faveur des États ACP

Avec le vote en fin de semaine à la Chambre des Communes à Londres, soit à une majorité de 498 contre 114 en faveur du European Bill présenté par Theresa May, Première ministre britannique, en vue du Brexit, les effets potentiels pour Maurice du divorce entre Londres et Bruxelles retiennent l’attention. Même si la nouvelle formule des relations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne attend toujours d’être définie, du côté de l’Hôtel du gouvernement, l’on multiplie les initiatives politiques, diplomatiques aussi bien qu’économiques en vue d’assurer ses arrières et éviter d’être pris au dépourvu par les développements à venir. Dans un premier temps, le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a profité du passage à Maurice de la Managing Director du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, pour aborder ce volet de la politique économique internationale en vue de dégager des pistes pour préserver les acquis de Maurice. D’autre part, la Brexit Cell au ministère des Finances s’appuie sur les conclusions d’un récent rapport commandité auprès de la société International Economics Consulting Ltd sous l’égide de la Commission de l’Océan Indien (COI). Cette évaluation porte sur les retombées du Brexit sur des États membres de l’Eastern and Southern African Region, dont Maurice, Madagascar, les Seychelles et le Zimbabwe. L’une des principales recommandations découlant de ce rapport d’experts est que la carte régionale devra être privilégiée dans les discussions, que ce soit avec Londres ou avec Bruxelles, dans une tentative de garantir les acquis que ce soit sur le plan des échanges commerciaux ou encore de l’octroi de l’assistance financière sous le Fonds Européen de Développement (FED).

Loin d’être outrancièrement alarmiste quant aux conséquences du Brexit sur l’économie mauricienne et des trois autres pays de la région, le rapport BREXIT : Implications for Trade and Investment in ESA States Madagascar, Mauritius, Seychelles and Zimbabwe met l’accent sur deux urgences, soit la nécessité d’ouvrir les négociations avec Londres dans les meilleurs délais et la formule à être adoptée pour mener ces discussions en vue de sauvegarder ce qui peut l’être sous forme de préférence commerciales.

Le rapport relève que « Brexit will also mean that the rest of the world will no longer have preferential market access to the fifth largest market for imports in the world. In the specific case of Africa, 48 Sub-Saharan countries with which the EU has signed, or is negotiating, reciprocal Economic Partnership Agreements (EPAs), plus those North African Countries that benefit from the EU-Mediterranean Partnership, might lose preferential access to the UK market. »

L’équipe de consultants, menée par Paul Baker, Lead Economist et ancien chef de mission de la Banque mondiale dans la lutte contre la pauvreté, est catégorique : il n’est pas dans l’intérêt de Maurice d’attendre la décision de Londres « to trigger Article 50 of the Lisbon Treaty » pour enclencher des discussions. Le risque de ce délai peut se traduire par l’imposition d’un Most Favoured Nation (MFN) Rate, sous la forme de droits de douane d’une moyenne de 4,8% sur les échanges commerciaux faute d’un replacement agreement bien ficelé.

« The authors would encourage ESA States’ governments to start informal talks over a future trade agreement with the UK immediately, as the failure to pre-negotiate a replacement agreement providing for a smooth transition once Brexit is implemented (Brexit +1 day) would mean that both sides will have to trade with each other on MFN terms until a new FTA or other preferential agreement is concluded between the parties », font-ils ressortir dans la conjuncture, car chaque jour qui passe peut s’avérer préjudiciable aux intérêts de l’économie de Maurice.

« In light of significant changes that may occur due to Brexit, ESA States need to initiate discussions with the UK as soon as possible. As noted elsewhere, “ [waiting] until UK-EU negotiations are underway, or even concluded, is not only unnecessary, but potentially detrimental to ACP interests. “By starting negotiations with the UK on the future trade agreement as early as possible before the withdrawal agreement takes effect, even though the UK cannot legally conclude an agreement before it leaves the EU, ESA countries would minimise the risk of losing their preferential access to the UK market», s’appesantit ce dernier document confidentiel sur le Brexit.

Toutefois, en l’état des relations bilatérales entre Port-Louis et Londres, compte tenu du contentieux sur la souveraineté territoriale des Chagos, le rapport des consultants étrangers donne une porte de sortie avec l’importance d’arrêter une position régionale commune face aux autorités britanniques et européennes lors de cette période de transition cruciale. « ESA States should also coordinate to adopt a common regional position to guarantee the extension of its preferences and development assistance beyond Brexit. From a wider perspective, the ACP Group should consider the adoption of a coordinated negotiating position with both the EU and the UK », recommande International Economics Consulting Ltd avec un caveat à ne pas négliger.

Érosion des préférences

Dans un contexte économique international marqué par l’érosion des préférences au point où les « preferential arrangements are becoming less and less effective », il est recommandé aux États comme Maurice de mettre de moins en moins l’acccent sur l’accès aux marchés vu que « they might have little bargaining power, and therefore they are recommended to not necessarily limit access to their own markets, or limit inflows of foreign investment as a negotiating tool, but rather focus on facilitating adjustment to changing circumstances. ESA States should maintain the current drive towards building the national quality infrastructure, and promoting market and product diversification efforts. »

Ce rapport d’experts sur les répercussions du Brexit souligne que des facteurs autres que l’accès au marché, soit la main-d’œuvre, le capital et la productivité, devraient être tenus en ligne de compte. Le nouveau mantra sur le plan économique est que « ESA States should implement policies that upgrade the skills of the labour force, maintain an inflow of capital and ensure that labour and capital are used productively. » Explicitant cette approche, International Economics Consulting Ltd note que l’avenir de l’économie se définira comme suit : « Trade is important in enhancing productivity. Imports of industrial products and services embody more advanced technology, improving productivity and allowing exporting firms to be more competitive. Such innovation will strengthen export competitiveness and build resilience to external shocks that might arise during the UK’s transition outside of the EU. »

Auparavant, les consultants étrangers affirment que les mécanismes de transmission du divorce entre Londres et Bruxelles se présentent sous deux aspects, soit des changements dans les tarifs ou des non-tariff barriers générant des effets négatifs sur le flot des échanges de biens avec un accroissement de la compétition sur le marché anglais et une réduction dans la demande des biens et services des États membres de l’ESA en raison d’un ralentissement de la croissance économique, que ce soit en Grande-Bretagne ou au sein de l’Union européenne.

À ce chapitre, le rapport prend à témoin les exportations sucrières duty free en Grande-Bretagne, alors que d’autres producteurs, dont le Brésil, l’Australie et la Thaïlande sont assujettis à des droits de douane. « If these substantial tariffs are removed, importers would switch towards more competitive countries and away from ACP suppliers, including ESA State», note l’analyse.

S’appuyant sur les positions défendues par Londres lors des discussions pour éliminer les quotas d’exportation de sucre sur le marché européen, décision qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre, soit la dernière étape du démantèlement des corollaires du Protocole-Sucre, le rapport écarte toute genérosité britannique avec une version revue et corrigée du Commonwealth Sugar Agreement des années 1960. Ensuite, il y a l’obstacle de la dérogation à être obtenue de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « The UK would need to seek a WTO waiver, which it almost certainly would not obtain in light of WTO jurisprudence and waiver », avancent les consultants, qui concèdent que « there is a strand of opinion amongst those who campaigned for Brexit, which argues that an independent UK should not apply any tariffs at all on any of its imports. With a zero import tariff, the UK sugar market would likely be dominated by Brazil and other low cost suppliers, which is obviously of no comfort for the ACP. »

Environnement plus difficile

D’autre part, dans le cadre d’un scenario où la Grande-Bretagne applique des MFN Rates existants au sein de l’Union européenne jusqu’à la conclusion du divorce avec l’Union européenne, les exportations de textile de Maurice devraient évoluer dans un environnement plus difficile. « If the UK were to impose these tariffs on all trade, especially with the EU and other countries that currently have preferential access, the effects would be significant. On the other hand, if the UK removed these tariffs on countries that currently do not have preferential access, such as the United States, many ACP countries would lose through preference erosion », ajoutent les experts comme pour mieux faire comprendre cet enjeu de taille.

Le rapport reconnaît que des quatre économies de l’Eastern and Southern African Region engagées dans un Interim Economic Partnership Agreement avec l’Union européenne, « Mauritius is the region’s main exporter to the United Kingdom, accounting approximately 20% of UK’s imports from Mauritius. Fish preparations (12%) and sugar cane (6%) are also major products exported by Mauritius to the United Kingdom. »

International Economics Consulting Ltd revient sur le menu à cinq plats pour le Brexit, soit le modèle norvégien, le Swiss Model, l’option turque, le modèle canadien ou encore la version de l’OMC et ajoute que « the different scenarios have somewhat different impacts on ESA countries. The Free Trade Agreement has a greater effect on Mauritius and Madagascar because of the erosion of preferential access. The fall in demand also has a greater effect than the other scenarios but not in proportion to the effects in Europe. This is because exporters can switch to other destinations, such as Asia and the United States. »

L’équipe du Lead Economist Paul Baker se préoccupe également des effets du retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sur le plan de l’aide au développement. La contribution des Britanniques au Fonds Européen de Développement se monte à 14,7%. « Whilst it can be taken for granted that the UK will continue meeting this target in a national framework even after leaving the EU, both ACP countries and EU States might deplore the losses that a substantial reduction of the EDF envelope will necessarily involve. Withdrawal of 14.7 percent from the EDF bears the risk of reduced aid efficacy and possible disruptions to large infrastructural development projects », avertit-elle.

Une façon de rappeler aux autorités que rien n’est encore gagné d’avance et que le plus dur est à venir, et surtout que les dangers sont sur tous les fronts...