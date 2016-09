BREXIT—NAIRAINDUTH BOODHOO: « Éviter toute perturbation au niveau commercial »

L’impact du Brexit sur les économies de Maurice et de ses pairs au sein de l’Afrique orientale et australe a fait l’objet d’un atelier de la COI. Nairainduth Boodhoo, directeur de la Trade Policy Unit aux Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité d’éviter toute perturbation au niveau commercial par les autorités mauriciennes.

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international copréside avec le ministère des Finances un comité technique sur le Brexit car la sortie de la Grande Bretagne de l’EU a des implications majeures pour Maurice et pour la région. Un rapport a déjà été préparé et sera soumis à l’examen d’un comité ministériel très prochainement pour des actions et des politiques appropriées. La diplomatie économique, telle que prônée par le ministre des Affaires étrangères, est activement engagée à trouver des solutions face aux défis de l’ouverture économique.

Selon Nairainduth Boodhoo, Maurice et les pays de la région devront négocier pour obtenir les mêmes bénéfices dont ils jouissent actuellement avec l’UE. « Il est vital de s’assurer que les échanges commerciaux ne soient pas perturbés », a-t-il insisté. Maurice, le Zimbabwe, les Seychelles et Madagascar sont les quatre signataires de l’APE au sein de la sous-région Afrique orientale et australe.

M. Boodhoo a fait ressortir que Maurice mettra en œuvre les actions et les politiques nécessaires pour s’ajuster au nouvel environnement tout comme elle l’a fait dans les années 1980 lorsque l’économie était dans un état critique et lors des années 2000 avec le démantèlement de l’Accord Multifibre qui avait exposé l’industrie du textile-habillement à une concurrence mondiale extrêmement féroce, provoquant des pertes d’emplois massives. « À chaque fois que Maurice s’est retrouvée en face d’une situation de crise, elle a su se réinventer », soutient-il.

Paul Baker, consultant au cabinet International Economics, a présenté les résultats d’une étude commanditée par la COI sur les retombées du Brexit sur les économies de Maurice, des Seychelles, du Zimbabwe et de Madagascar. Les industries d’exportations dont le textile-habillement, le seafood et le tourisme sont les principales activités concernées pour Maurice.

De son côté, Raj Mohabeer, Chargé de mission au sein de la COI, soutient que les pays de l’Afrique orientale et australe n’ont pas encore exploité le potentiel commercial que leur offre l’APE. « Il faut entreprendre des efforts pour agrandir nos parts de marché en Europe », dit-il.

L’atelier sur le Brexit avait réuni les organisations du secteur privé, dont Business Mauritius, la MCCI et la MEXA.