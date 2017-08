BRIAN LAMOUREUX : L’art ardent du créatif

Brian Lamoureux, artiste peintre et créateur de mode pour hommes, dévoile dans ses dessins sa passion pour l’art et expose sa créativité. Il s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à Porlwi by Light et Moris Dime. Son art ardent et enthousiaste nous interpelle. Rencontre avec l’artiste.

“J’ai commencé très tôt. L’art est naturel chez moi. Personne ne m’a demandé de le faire. Je fais des portraits, de l’illustration, de l’aquarelle et de la peinture murale. Je dessine à peu près partout et surtout quand je me sens inspiré. Il m’arrive d’oublier certaines choses mais j’arrive à me souvenir de tout aussitôt que je feuillette mes anciens carnets de dessin”, confie l’artiste de 35 ans à Scope.

Muni de son carnet, l’illustrateur à la veste en cuir, au jean rose 7/8e et au sac à main en toile imprimé est au summum de la tendance. “Cela fait dix ans depuis que je suis créateur de mode pour hommes. L’art et la mode ne font qu’un. Mon métier se situe dans le domaine créatif. Cela m’aide à avoir toujours un pied dans le monde de l’art.” À notre demande, il se lance dans une esquisse du pot de fleurs posé sur la table du café où nous nous sommes donné rendez-vous. Il finit par le représenter de manière fidèle.

“Je conserve tous mes carnets pour voir l’évolution de mes dessins et de mon style au fil des années.” Page après page, nous découvrons le talent de l’artiste. Cela justifie le prix honorifique qu’il a reçu en 2005 dans un concours de dessin organisé par l’International Foundation of Fashion Technology Institute au Japon, alors qu’il était encore étudiant au Fashion and Design Institute d’Ébène.“ Nous étions quatre à être sélectionnés pour ce concours international et c’est mon dessin, intitulé Urban nature, qui a reçu le prix d’honneur. Mon œuvre consistait en une femme et des fleurs, réalisée avec un mélange de pastel, d’acrylique et d’aquarelle. Elle a aussi été publiée dans le magazine de cette institution.”

Le goût de l’art.

Dix ans plus tard, en 2015, l’artiste est choisi pour participer à la première édition de Porlwi by Light. “J’ai peint un mur à la rue Bourbon à Port-Louis. C’était une première pour moi. Le dessin s’appelle Contraste et il est en noir et blanc. Je voulais montrer la différence entre le Port-Louis d’hier et celui d’aujourd’hui.”

Il a collaboré en 2017 avec Moris Dime pour un dessin floral. “J’ai marqué les traits, puis les gens sont venus peindre.” Il a également été sollicité pour peindre les murs de l’école primaire Jean Lebrun à Plaine Verte. “J’ai pu le faire avec l’aide des enfants. L’établissement a voulu donner la chance aux enfants de travailler avec un artiste, de leur donner le goût de l’art et de la créativité.”

L’aquarelliste garde de bons souvenirs de ses années d’école. “Pendant la récréation, je ne jouais pas comme les autres gamins. Mon enseignante me faisait dessiner des charts pour la classe. Une autre me faisait faire des planches de bande dessinée pour son fils.”

C’est en allant vivre à Port-Louis que sa passion pour l’art figuratif se dessine. “Cette ville m’a toujours inspiré. Lorsque j’étais plus jeune, j’allais souvent traîner dans les rues de Port-Louis et j’adorais faire des croquis des bâtiments et des maisons coloniales.”

Allier job et passion.

Créatif et ambitieux, le dessinateur s’est bâti une clientèle à travers les réseaux sociaux et internet. Il a aussi fait de la peinture murale pour les hôtels de Maurice.

“Les gens d’ici et d’ailleurs achètent mes tableaux.” Il a vendu une de ses œuvres à un café en Corse, en 2016. “C’était le portrait d’une femme et d’un paon. J’avais posté ce dessin sur le Net et, quelque temps après, j’ai reçu un mail de la part de la directrice artistique d’une agence publicitaire en Corse pour me demander les droits d’auteur. Mon dessin est aujourd’hui utilisé comme logo de ce café.”

Il nous avoue que son sac à main en toile imprimé a été vendu sur le site Threadless. “Je vends trois à quatre de mes dessins par mois sur ce site. Le concept est simple. Les internautes votent pour le dessin qu’ils veulent voir sur les produits de leur choix. Mes dessins sont souvent choisis. Ils sont imprimés sur des sacs, des plumiers, des t-shirts et des étuis de téléphone portable, entre autres.”

Par ce temps pluvieux et glacial, nous terminons notre conversation autour d’un chocolat chaud. Brian Lamoureux confie qu’il est heureux de pouvoir allier son job et sa passion. “Je ne peux pas en dire plus, mais je compte bien faire une exposition…”