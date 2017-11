BRICO : Optimiser l’utilisation du chauffe-eau solaire

Avec les subventions offertes aux familles par l’État mauricien sur les chauffe-eau solaires, le nombre de foyers qui possèdent cet appareil a grandement augmenté ces dernières années. Son utilisation optimale est sujette à plusieurs facteurs à considérer, avant et après l’installation. Pascal Guy, plombier, nous explique comment tirer le meilleur de votre chauffe-eau solaire.

Le choix du chauffe-eau

Pour une utilisation optimale d’un chauffe-eau solaire, il faut d’abord en avoir un qui réponde à vos besoins spécifiques. Les personnes qui vivent au rez-de-chaussée n’auront pas les mêmes besoins que ceux qui vivent à l’étage d’une maison. “Il existe deux types de chauffe-eau solaire : les low pressure et les high pressure. Les premiers utilisent la gravité pour envoyer l’eau dans vos douches et sont utiles uniquement pour les personnes qui vivent au rez-de-chaussée. Quant aux high pressure, ils sont munis d’une pompe pour pouvoir alimenter les douches avec suffisamment de pression pour avoir l’eau chaude”, précise Pascal Guy.

Il explique qu’il faut également bien choisir sa tuyauterie. “Ceux qui utilisent des appareils low pressure doivent mettre les tuyaux les plus gros pour un bon fonctionnement.”

La taille du bassin

Mais la puissance du chauffe-eau n’est pas le seul facteur à prendre en considération. Le nombre d’utilisateurs est également important. “Il existe différentes tailles de bassins. Vous devez bien réfléchir avant d’en choisir un. Pour les familles de quatre à cinq personnes, je préconise un bassin de 230 litres environ. Au-dessus de cinq personnes, il faudra investir dans un bassin qui a une capacité de 265 à 330 litres.”

Float switch

Pascal Guy conseille également d’installer un float switch dans le système. “Ce bidule est d’une grande utilité puisqu’il coupe automatiquement la pompe lorsque le niveau d’eau dans votre bassin n’est pas suffisant. Car s’il n’y a pas suffisamment d’eau, la pompe va emmagasiner de l’air et ne fonctionnera plus.”

Si toutefois vous ne possédez pas ce switch et que votre pompe a emmagasiné de l’air, vous pouvez vous-même remédier au problème sans avoir besoin de l’intervention d’un spécialiste. “Il suffit de fermer les vannes d’arrêt, d’ouvrir l’écrou sur la pompe et d’ouvrir ensuite la vanne d’inspiration de la pompe. L’eau va commencer à sortir avec des bulles d’air. Dès que vous ne voyez plus les bulles, fermez la vanne d’inspiration et refermez l’écrou. Ensuite, ouvrez tous les robinets liés à ce système et enclenchez la pompe pour enlever tout l’air restant.”

L’installation de vannes d’arrêt est conseillée afin d’empêcher votre bassin de déborder et d’entraîner des complications dans le système.

Filtre

On n’y pense pas toujours, mais l’eau du robinet peut contenir de la saleté ou du calcaire. Au fur et à mesure de l’utilisation de votre chauffe-eau solaire, ces résidus finiront par obstruer l’arrivée d’eau du bassin et influencer le bon fonctionnement de votre appareil. Pour prévenir ce genre de désagrément, Pascal Guy conseille aux utilisateurs de placer un filtre à eau à l’entrée d’eau.

Un maximum d’ensoleillement

Puisque le chauffe-eau solaire nécessite un maximum d’ensoleillement pour fonctionner, il est important de ne pas obstruer les capteurs. Assurez-vous qu’ils ne sont pas barrés par des arbres ou des bâtiments. “Cela vous permettra d’éviter que les capteurs ne soient abîmés par des branches qui pourraient tomber sur eux.”

Maintenance

Un chauffe-eau solaire demande peu de maintenance, surtout si son fonctionnement est bien compris par l’usager. Une installation solaire fonctionne pendant vingt ans au minimum. Les capteurs et la plupart des composants sont conçus en conséquence, mais les structures de fixation des capteurs et l’isolation thermique des tuyaux sont souvent d’une qualité moindre. Il faut donc soigner la partie extérieure de l’installation.

L’intégration des capteurs en toiture écarte certains problèmes dus aux intempéries, en protégeant les organes externes des capteurs, comme les tuyaux de liaison et les sondes. Pour le nettoyage des capteurs, la pluie fait le gros du travail. Mais lorsqu’on vit en ville ou à proximité d’une route très fréquentée, un dépôt gras a tendance à se former. Il est alors recommandé de nettoyer les vitres du capteur une fois par an. Veuillez cependant le faire avec précaution car les verres du capteur sont assez fragiles.