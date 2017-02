BRITANNIA : Lancement officiel de la zone dédiée à l’agriculture organique

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a procédé hier à l’inauguration de la zone dédiée à l’agriculture organique à Britannia. Cette mesure annoncée dans le Budget 2016-2017 est un projet couvrant 66 arpents et accueillera des entrepreneurs se lançant dans l’agriculture 100 % bio. De même, Rs 25 millions seront injectées dans l’aménagement d’un laboratoire moderne pour la certification des produits. Pravind Jugnauth a regretté que ce projet, déjà prévu sous le gouvernement MSM-MMM en 2005, eût par la suite été abandonné par le gouvernement PTr.

« Le secteur agricole fait face à un nouveau défi et il faut trouver des solutions pour s’adapter ». C’est dans cette perspective que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a situé hier, lors du lancement officiel, la création de la zone dédiée à l’agriculture organique. Faisant le parallèle avec l’industrie sucrière, qui a dû se restructurer et auquel il a lui-même participé en tant que ministre de l’Agriculture en 2000, le PM a soutenu qu’il est « triste » que le plan prévu pour le secteur non-sucre n’ait pas été appliqué par ses successeurs. « Si on avait appliqué le plan, on serait loin aujourd’hui. Maintenant, il y a un retard de dix ans à rattraper », dit-il. « Le changement climatique et les méfaits des pesticides sur la santé représentent aujourd’hui les grands défis pour un renouveau dans le secteur non-sucre. » D’où sa décision de mettre en place cette zone entièrement consacrée à l’agriculture organique. Au préalable, Rs 20 millions ont été injectées dans la préparation du terrain pour accueillir ce type de culture. Plusieurs entrepreneurs ont soumis des projets et suivi une formation en Bio Farming Development. De même, il est prévu qu’un Food Technology Laboratory soit mis sur pied au coût de Rs 25 millions pour la certification et la qualité. De même, le gouvernement a octroyé Rs 15 millions de subsides pour le compost.

Pravind Jugnauth a lancé un appel aux jeunes afin de ne pas délaisser la terre. Il a ajouté qu’avec l’apport de la technologie, beaucoup de progrès a été fait dans ce secteur. De même, il a fait référence à l’institut de biotechnologie pour soutenir la recherche. « La pose de la première pierre pour cet institut avait déjà été faite, mais ceux qui sont venus après ont ramassé la pierre… » Grâce à la technologie, a-t-il ajouté, « il sera possible de mieux planifier les cultures, en fonction des régions ».

De son côté, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a déclaré que le gouvernement a aujourd’hui la responsabilité de préparer la communauté des planteurs à faire face aux changements dans ce secteur. « Il y a des risques qui n’existaient pas avant », indique-t-il, d’où la formation organisée par le ministère pour aider les agriculteurs à adopter les nouvelles techniques, en ayant recours à une utilisation optimale des ressources naturelles.

Il a également avancé que le ministère a reçu beaucoup de projets et qu’il a fallu faire une évaluation et une sélection. Seront ainsi cultivés à Britannia, la banane, la carotte, la laitue, le “brède mouroum” et des fruits, entre autres. De même, Mahen Seeruttun a ajouté que Britannia agira comme un « show case ». Les planteurs d’autres régions pourront venir voir ce qui s’y passe et les adapter ailleurs. Ce projet a été réalisé avec la collaboration de la FAO. Le secteur privé y accorde également sa contribution.