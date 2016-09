BRUCE CLARK : Une réflexion sur l'histoire contemporaine et sa transmission

Après le 12e Dak'Art et l'hommage rendu par la ville de Martigny en Suisse, une manifestation qui a joué un rôle décisif dans l'histoire de l'art contemporain africain, nous nous intéressons au travail du plasticien et photographe sud-africain Bruce Clarke. Il était aux côtés de notre compatriote Nirveda Alleck à l'exposition Dakar-Martigny qui prend fin le 18 septembre 2016. Bruce Clark nous invite à cette réflexion : quel est le rôle social de l'acte de peindre et son implication politique ? Il est un artiste engagé : de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, à la dénonciation du génocide au Rwanda, ses oeuvres interpellent, soulignées par des figures anonymes déstructurées par des contrastes d'ombre et de lumière.

Peu d'artistes parviennent à combiner le sens de l'engagement et l'esthétisme. Chez Bruce Clarke, le message ne prend pas dessus sur la forme, les deux se mêlent de façon harmonieuse. Clarke l'a fait. Son travail, figuratif dans un certain sens, composé de collages à base de photos et de papiers déchirés, jouant avec le blanc, le noir et les nuances de brun, suggère plus qu'il ne dévoile. L'artiste explique son processus de création : « Plastiquement, je pars de fragments déchirés, de papiers divers, de journaux, d'affiches, et je les travaille, les triture, les imprègne de couleurs. Mots et couleurs, mots et images s'intègrent alors et se recomposent sur la toile. Mots et textes n'ont pas forcément de lien immédiat avec les images, les uns n'illustrent pas les autres, je ne commente pas, je recompose à partir d'une « mise à plat » de la figure. » Le décor de la rue s'invite sur la toile, et Bruce Clarke rend palpable la présence de plusieurs couches superposées d'histoires dont le sens reste très fragile. Si on enlève un élément, cela peut modifier l'interprétation. De cette œuvre, on peut noter qu'elle figure souvent des scènes de rue, au cœur des villes et qu'elle donne à voir des figures fragiles et fragmentées, véritable reflet de la vie quotidienne, de la lutte et de la résistance. Que dire de la forme des profils et des couleurs utilisées ? Ne font-ils pas penser à l'Afrique ? Mais tout dépend du regard ?« J'ai fait une exposition à San Francisco, aux États-Unis, et personne n'a remarqué que c'était africain », déclare le plasticien qui ne nie pas pour autant la place importante que l'Afrique occupe dans sa peinture. « Je ne ferais pas cette peinture si je n'étais pas engagé comme je le suis. » a-t-il déclaré. Clarke a un peu délaissé les thèmes de société pour laisser une libre interprétation de la part du spectateur. Son travail est plus universel, plus ouvert. Il y a plus de tension entre les formes, les mots, les silhouettes. « Résister ne veut pas seulement dire être contre, c'est aussi affirmer que l'on est pour. Pour une proposition de vie. »

"Vivre autrement, différemment et mieux"

Né en 1959 à Londres de parents sud-africains, après des études aux Beaux-Arts à Leeds University, il s'installe en France. Son travail plastique traite de l'histoire contemporaine, de l'écriture et de la transmission de cette histoire pour stimuler une réflexion sur le monde contemporain et sa représentation. Il a collaboré au Fest'Africa à Lille pour le projet "Rwanda : écrire, filmer, peindre par devoir de mémoire". Clarke a été une figure importante du mouvement anti-apartheid en France. Dès son arrivée à Paris il devient l'un des acteurs de la mobilisation de l'opinion publique française. Parallèlement, il suit l'évolution de la guerre au Rwanda et des signes avant-coureurs du génocide puis participe à la mise en place d'un collectif pour la solidarité avec le peuple rwandais. « Tous les résistants, de Lise London à Frantz Fanon, en passant par ceux qui ont sauvé les enfants juifs de Vénissieux (grâce à une action citoyenne), ont non seulement résisté, mais ont aussi lutté pour vivre autrement, différemment et mieux. Résister ne veut pas seulement dire être contre, c'est aussi affirmer que l'on est pour. Pour une proposition de vie », a écrit aussi Bruce Clarke dans la note de présentation de son projet. Son œuvre écrite a posé toutes les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre-ensemble. L'oeuvre, résolument engagée de Clarke, est construite sur une réflexion sur l'histoire contemporaine et sa transmission. Comme photographe, Bruce Clarke a réalisé des reportages sur l'Afrique du Sud, la reconstruction du Rwanda, l'Ethiopie, la Palestine et les réfugiés libériens. Son oeuvre picturale compte de nombreuses séries ayant pour thèmes les luttes sociales, les droits humains, l'Afrique et les processus de domination. Son travail a un retentissement international et a été présenté sur tous les continents.