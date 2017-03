CETTE BRÛLANTE ENVIE DE SERVIR : Politiquement incorrecte

Primée au Prix Jean Fanchette en 2015, la pièce Cette brûlante envie de servir de Jean Lindsay Dhookit sera jouée pour la première fois le vendredi 3 et le samedi 4 mars au Théâtre Serge Constantin à Vacoas, à 20h. Mise en scène par Gaston Valayden, elle réunira sur les planches quatre comédiens très connus : Robert Furlong, Géraldine Boulle, Jean-Claude Catheya et Darma Mootien. Nous avons assisté à une répétition dans la salle de la Trup Sapsiway à Roches Brunes.

L’histoire se passe dans un futur très lointain. Nos volcans, que l’on croyait éteints, se sont réveillés. Le pays est dévasté, c’est la panique. Les politiciens sont les premiers à fuir, et on les retrouve sur un paquebot en partance pour l’Australie. Le Senior minister et son conseiller ne se lassent pas de parler du bon vieux temps. Le premier se réjouit d’avoir pu sauver sa peau et affirme qu’il ne mettra jamais plus les pieds sur “cette île de malheur”. Mais quelques jours plus tard, en pleine mer, une nouvelle inattendue tombe, et il décide d’y retourner, avec cette brûlante envie de servir…

C’est ainsi que se dévoile la trame de la pièce de Jean Lindsay Dhookit. Prix Jean Fanchette en 2015, cette fiction politico-satirique sera jouée pour la première fois les 3 et 4 mars au Théâtre Serge Constantin à Vacoas.

“Zot apartenir a enn sel ras, zot rod zis pouvwar.”

Mardi dernier, la petite équipe procédait à la première répétition, avec le décor et en costumes. Fidèle à son habitude, Gaston Valayden propose un décor sans artifice et qui laisse libre cours à l’imagination du public. Un bastingage improvisé et l’on se retrouve en pleine mer… “Ce n’est pas un décor élaboré mais il appelle à l’imagination du public. Ce décor a été fabriqué par un membre de la troupe Sapsiway”, confie le metteur en scène.

À bord du paquebot, dans son costume blanc, le Senior minister, incarné par Robert Furlong, discute avec Alfred, son conseiller, joué par Jean-Claude Catheya. On apprend au fur et à mesure qu’accompagné de sa femme, le Senior minister fuit les laves incandescentes qui dévastent le pays.

Les dialogues sont très suggestives : le Senior minister se dévoile, ne se cachant plus derrière son manteau de bienveillance. Il n’a plus besoin de prétendre être de bonne foi et se laisse volontiers aller à dénigrer ses collègues et ses adversaires politiques. Cette double facette, qu’il associe à tous les politiciens, Gaston Valayden aime la mettre en scène. “Zot apartenir a enn sel ras, zot rod zis pouvwar.” La trame de la pièce se réfère à notre île, mais Gaston Valayden met en scène une histoire universelle, qui aurait pu se passer n’importe où dans le monde.

Les dérives de l’être humain.

Assis à la place du public, le metteur en scène guette les moindres faits et gestes des comédiens. De temps en temps, il chuchote à l’oreille de son assistante, probablement des choses à revoir. “Le metteur en scène doit créer de l’espace pour les comédiens. Ces derniers ont la responsabilité de créer leurs personnages respectifs, de changer, d’ajouter ou d’enlever du texte lorsqu’ils en sentent le besoin. Mais surtout, ils doivent prendre du plaisir sur scène. Si un comédien ne prend pas du plaisir dans ce qu’il fait, je ne peux pas travailler avec lui.”

S’il a accepté de mettre en scène Cette brûlante envie de servir, c’est parce qu’il a senti que le texte correspondait à ses idéaux. “Cette pièce me plaît; elle correspond à ce que j’aime. Toutes mes pièces, Les Chiommes, Baraz, Fil mo servolan et Le Nœud, traitent des travers de l’être humain. Cette brûlante envie de servir fait la même chose. L’être humain est responsable de la dégradation de la planète.”

Les billets pour la pièce sont disponibles à Rs 300 sur le Rezo Otayo.