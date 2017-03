CETTE BRÛLANTE ENVIE DE SERVIR : Une traversée du désir

La mise en scène du texte de Lindsay Dhookit, qui avait reçu le Prix Jean Fanchette 2015, est un beau moment de théâtre. On reconnaît ici la patte subversive de Gaston Valayden. Le public a ri intelligemment. Un voyage jusqu’au bout de l’envie…

“Vous pouvez mener tout le monde en bateau pendant un certain temps, mais vous ne pourrez jamais mener tout le monde en bateau tout le temps.” Propos tenus sur un bateau par un conseiller du Mentor minister. Des citations grinçantes comme celle d’Abraham Lincoln sont régulièrement employées par le conseiller, pour ne pas dire le dramaturge Lindsay Dhookit.

Une bouée accrochée à un bastingage pour mieux embarquer l’imaginaire. Cette brûlante envie de servir est parsemée de citations et de références politiques locales, dont les fameux biscuits duty-free. La mise en scène de Gaston Valayden privilégie un sobre réalisme et des clins d’œil entendus… Sans doute, une touche burlesque aurait-elle convenu à certaines situations. Mais la virulence de la présente adaptation n’en est pas moins pertinente.

Le dialogue entre le Mentor minister et le conseiller est révélateur. Ces confidences faites sur le pont possèdent la substance nécessaire à une production grand public, soulignant les absurdités des hommes du pouvoir. Le texte de Lindsay Dhookit est une occasion en or de rire de nous-mêmes et de nos travers. Il est ici aisé de lire entre les lignes et de mettre des noms sur des personnages ou des situations. Notamment ceux dont la seule évocation suscite un sourire dans l’assistance du Théâtre Serge Constantin.

Nous retrouvons Robert Furlong dans la peau du Mentor minister. Pour lui donner la réplique, Jean-Claude Catheya, Géraldine Boulle et Darma Mootien, comédiens chevronnés, sont embarqués dans une équipée fugitive. Le pays est en proie aux volcans réveillés de leur endormissement. Une belle allégorie de révolte populaire ? L’éclairage rougeâtre est efficace pour figurer ce chamboulement chaotique. La bande-son d’une foule en colère achève la contextualisation.

La lumière bleuit. Et nous voici dans le calme serein du paquebot. Mais ce ciel sera troublé. Les confidences machiavéliques se poursuivent, jusqu’au reniement des propres paroles du personnage principal. C’est surtout cela que donne à voir Cette brûlante envie de servir. Soulignons la présence d’un ridicule ministre de la Culture à bord du bateau, moqué par ses compagnons.

Sur scène, les comédiens ont démontré une maîtrise certaine. Certes, l’attention est captée par le cynique Mentor et son servile conseiller. Darma Mootien et Géraldine Boulle feront néanmoins des apparitions, ajoutant au propos d’une mise en scène subversive.

Notons qu’une reprise est programmée ultérieurement, après les représentations des 3 et 4 mars.