BUBBLE LODGE : Bulle d’air frais

Opérationnel depuis juin, le Bubble Lodge à Bois Chéri offre une expérience hors du commun. Une façon de camper en pleine nature dans une structure 5-étoiles. Niché au milieu des plantations de thé dans la cour de l’usine de Bois Chéri, le Bubble Lodge a un impact environnemental faible et permet au visiteur de contempler les étoiles et la nature en restant dans son lit et en profitant d’un climat tempéré.

Les frémissements de la nature qui vous réveillent le matin, le soleil qui vous caresse la peau alors que vous êtes toujours au lit, une vue panoramique sur le lac qui surplombe les vacoas à votre porte et la possibilité de contempler cygnes, oies, pintades et cerfs se baladant en liberté. L’impression de ne faire qu’un avec la nature. Le soir, vous pourrez également contempler les étoiles depuis votre chambre grâce au plafond transparent. Pour les férus de technologie, l’installation de l’application SkyView Free permet de distinguer les noms des étoiles, les constellations et les planètes et les voir en réalité augmentée. “Quand les gens arrivent, ils n’imaginent pas autant de sérénité. Ils sont toujours très surpris. C’est un séjour en harmonie avec la nature”, confie Laurent Girard, gérant du Lodge.

Expérience atypique.

Il s’agit d’une structure atypique toute blanche et ressemblant à des bulles, d’où son nom. Vous risquez de ne pas le remarquer dans la vaste propriété de l’usine de thé de Bois Chéri. Cachée par des arbres en bordure du lac, la structure attire la curiosité. Le lodge se décline en trois bulles rattachées les unes aux autres. Le visiteur bénéficie d’une superficie de 24 m2, qui comprend une chambre avec un lit double et un sofa bed, un salon, des toilettes avec des décors et décorations dignes d’un hôtel. La douche est située à l’extérieur. Le Bubble Lodge peut accueillir un maximum de quatre personnes, deux adultes et deux enfants. Le tout dans un environnement sécurisé, sans la chaleur, l’humidité, les insectes ou l’exposition à la pluie.

Une fois que vous êtes à l’intérieur, vous avez une vue superbe sur l’extérieur, grâce à la transparence d’une grande partie des parois. C’est l’essence même du concept, comme nous l’explique Laurent Girard. “On a l’impression d’être dedans et d’être dehors en même temps. Les gens pourraient penser que d’autres personnes les verront, mais il n’en est rien. Aussitôt le restaurant de Bois Chéri fermé, il ne reste plus que les gardiens, qui logent plus haut. Vous pourrez contempler la nature sans être vus.”

Comme pour accentuer sa différence avec les structures habitables traditionnelles, le Bubble Lodge n’a pas de pylônes. “Ça tient debout grâce à la surpression d’air. Dans le lodge, l’air est dynamique. Cela implique qu’une seule porte puisse être ouverte à la fois.”

Éco-concept.

Issu d’une démarche d’éco-conception, le Bubble Lodge propose un dispositif totalement renouvelable, avec pas ou très peu d’impact sur l’environnement, grâce à l’utilisation au minimum de matière et d’énergie. La structure est climatisée, mais l’endroit où elle est placée, au milieu des arbres, favorise une utilisation minimale de climatisation. Ce concept est appelé à connaître un certain essor. Le propriétaire souhaite proposer des bulles de ce genre dans d’autres endroits. “On pourrait en aménager une en haut d’une cascade ou d’une falaise par exemple.”

Avec le forfait, les résidents bénéficient d’activités comme le pédalo et la pêche, qui se pratiquent dans le lac. Une randonnée de trois quarts d’heure dans le vaste domaine est aussi disponible, ainsi des dégustations de thé. Ceux qui veulent pousser l’expérience un peu plus loin peuvent s’adonner au golf sur un parcours situé non loin, contre un supplément.

L’expérience Bubble Lodge est disponible en demi-pension, incluant le petit-déjeuner et le dîner. Les visiteurs pourront dîner au restaurant de Bois Chéri, avec ses spécialités : plats à base de thé, gibier, et d’autres menus. Les résidents ont également droit à leur propre cuisinier et à leur propre serveur pendant leur séjour.

Il vous faudra débourser Rs 10,660 pour une nuit pour deux adultes. Pour deux adultes et un enfant, le forfait est fixé à Rs 11,695 et il vous coûtera à Rs 12,385 si vous êtes deux adultes accompagnés de deux enfants.