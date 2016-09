BUDGET 2016-17 — DOTATIONS AUX FÉDÉRATIONS : Une moyenne de Rs 1.7 M à 36 fédérations opérationnelles

La part du lion revient à la boxe avec Rs 5,6 M contre Rs 5,4 M au Football

Malgré ses performances, dont un titre de Champion du Monde, la fédération d'équitation devra fonctionner avec un budget de Rs 775 000 seulement

Étonnant budget de Rs 2.7 M pour le rugby

Le rideau a été levé sur les dotations budgétaires que devraient recevoir les fédérations sportives pour l'année financière 2016-17. Selon un document déposé par le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'Assemblée nationale, dont Week-End est en présence d'une copie, il en revient que les quelque 36 fédérations sportives qui sont en opération — sur les 41 qui sont reconnues par le MJS —, bénéficieront d'une moyenne de Rs 1.7 M pour leur fonctionnement. Mais mettons les points sur les « i », certaines de ces 36 fédérations sont très loin du compte avec pas plus de Rs 125 000 de budget destinées à leur fonctionnement pour l'année financière 2016-2017…

Rs 125 000. C'est le budget accordé à la Fédération mauricienne d'Escrime pour cette présente année financière, tout comme la fédération de la boxe française savate et celle de sumo. À l'opposer, les deux fédérations qui se taillent la part du lion sont la boxe et le football. En effet, l'Association mauricienne de Boxe obtient un budget de fonctionnement de l'ordre de Rs 5 633 000 pour 2016-17. Comparativement à la saison dernière le budget de cette fédération a sensiblement augmenté, mais il faut également dire que les salaires du Directeur technique national (DTN), le Cubain Roberto Ibanez, pompent plus de Rs 1 million de cette somme.

Football toujours bien loti

Malgré une absence totale de résultats à tous les niveaux. Malgré une absence totale de projet de formation ou de préformation pour relancer cette discipline. Malgré les soupçons de favoritisme et d'une pratique sportivement incorrecte. Mais surtout, malgré que la Mauritius Football Association soit en situation d'illégalité selon le Sports Act et le Registration of Associations Act, le football reste une discipline bien lotie dans les dotations budgétaires du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette année encore, quelque Rs 5 425 000 M seront consacrées à cette discipline qui est loin de faire honneur à Maurice, à l'instar de l'équitation, la natation et la boxe, entre autres. De cette somme, nous apprenons que Rs 1.7 M sera consacrée aux salaires du Directeur technique national, un poste où il n'y a personne en fonction depuis le départ d'Alain Happe pour EDF et les CTR. Ainsi, de ces Rs 1.7 M, une partie sera aussi allouée pour l'achat d'équipements.

Par ailleurs, une dotation budgétaire ne passe pas inaperçue, soit les Rs 2.7 M allouées à la Mauritius Rugby Union (MRU). C'est un secret de polichinelle que depuis l'arrivée de Yogida Sawmynaden comme ministre de la Jeunesse et des Sports, la MRU de Kevin Venkiah dispose des hautes estimes de ce ministère. Comme le football, cette fédération n'a pas produit les résultats escomptés sur le plan international, et ce, malgré la présence d'un Directeur technique national, en la personne de Julien Blazy, sur le sol mauricien depuis quelques années déjà. Le moins qu'on puisse pour l'heure, c'est que Kevin Venkiah a sans doute des arguments que ne disposent pas, en fin de compte, les dirigeants de la Fédération mauricienne des Sports Équestres (FMSE).

Malgré les résultats plus qu'intéressants cumulés tout au long de la saison, dont l'apogée avec le titre de Champion du Monde de voltige pour Lambert Leclézio, cette fédération va devoir se débrouiller avec seulement Rs 775 000 pour toute une année. Sans oublier qu'une partie de ce budget sera consacrée aux salaires d'un DTN… C'est dire le niveau de considération que le MJS accorde à des disciplines qui ramènent des résultats.

LES PRINCIPALES DOTATIONS

Tir à l'arc Rs 225 000, Athlétisme Rs 4.625m, Badminton Rs 3m, Basket-ball Rs 3.3m, Boxe Rs 5,6m, Cyclisme Rs Rs 3m, Équestre Rs 775,000, Escrime Rs 125 000, Football Rs 5,425m, Golf Rs 335 000, Handball Rs 1,6m, Judo Rs 2.25m, Jujitsu Rs 325 000, Karaté Rs 405 000, Kick Rs 2m, Kyokushinkai Rs 225 000, Pétanque Rs 625 000, Rugby Rs 2,7m, Squash Rs 275 000, natation Rs 3,3m, Tennis de table Rs 3m, Tennis Rs 3,1m, Triathlon Rs 1.1m, Volley-ball Rs 4,1m, Haltérophilie Rs 3,1m, Lutte Rs 625 000 et Voile Rs 1.3m