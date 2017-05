BUDGET 2016-17-YASHPAL MURRAKHAN (Fédération des taxis d’hôtel) : « Il faut humaniser le service de transport dans l’hôtellerie »

Le président de la Federation of Hotel Taxis Association (FHTA) interpelle les autorités sur les difficultés de ce secteur. Il rappelle qu’avec l’introduction de la formule “All-inclusive” dans les hôtels à Maurice, les chauffeurs de taxi basés dans ces établissements n’arrivent plus à gagner leur vie, le transport étant aussi proposé dans le forfait. Il se demande pourquoi le gouvernement « n’arrive pas à faire respecter sa décision » de mettre en place un « Taxi Desk » dans chaque hôtel. De même, il attire l’attention sur le fait qu’avec cette situation, les taximans n’arrivent plus à remplacer leurs voitures après 10 ans, comme le recommandent les règlements.

Quelle est la situation des chauffeurs de taxi d’hôtel actuellement ?

La situation est critique car le gouvernement n’arrive pas à exécuter une décision avalisée par le conseil des ministres le 7 avril 2016. Le comité ministériel, présidé par l’ancien Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval, avait en effet recommandé la mise sur pied d’un “Information Desk” dans les hôtels pour les taxis. Un an après, beaucoup d’hôtels continuent à résister à cette décision. C’est pour cela que dans le cadre des consultations budgétaires, nous avons réclamé une rencontre avec le Premier ministre et ministre des Finances afin de lui exposer nos problèmes.

Ce qui se passe, c’est qu’avec la formule “All Inclusive” que proposent les hôtels, les chauffeurs de taxi sont les grands perdants. Car avec cette formule, non seulement l’hôtel loue des chambres, mais il propose également une série de services et d’activités. Pour cela, il offre même le transport. Aujourd’hui, certains hôtels offrent même le transport pour aller faire du shopping. Ce qui est injuste car, dans cette conjoncture, les chauffeurs de taxi basés dans les hôtels se retrouvent sans clients. L’hôtel aurait dû se contenter de vendre ses activités et laisser les clients libres de choisir leurs moyens de transport. L’hôtel aurait pu également réduire le coût de ses activités et le client paierait la différence pour le taxi. Ainsi, tout le monde se retrouve et c’est bénéfique également pour l’économie.

Depuis quand dure cette situation ?

Depuis une dizaine d’années environ. Mais ce n’est que depuis 2015 que nous avons commencé à nous organiser. D’où la mise sur pied du comité interministériel pour discuter de la question. Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée. Au contraire, maintenant, les tour-opérateurs ont commencé à faire du “All-inclusive” eux aussi. Quand ils vendent la destination, ils proposent des voitures de location ou des taxis qui ne sont pas basés dans les hôtels où leurs clients seront logés. Tout le problème se trouve dans le “All-inclusive”. Cette formule n’aurait pas dû comprendre le transport.

Combien de comptoirs d’informations avez-vous mis en place dans les hôtels à ce jour ?

Dix. Ces comptoirs sont tenus par des jeunes filles recrutées et rémunérées par les associations de taxis dans chaque hôtel. Mais comme je l’ai dit, quand le gouvernement n’arrive pas à faire respecter sa propre décision, certains hôtels en profitent pour faire ce qu’ils veulent. D’ailleurs, dans le cadre de la fête du travail, nous avions prévu une demi-journée de réflexion sur l’absence de dialogue social entre le gouvernement et les travailleurs. Nous nous sentons délaissés. Même le ministre du Transport ne s’intéresse pas à notre sort.

Par ailleurs, nous avons aussi noté que, depuis quelque temps, les « contract bus » sont obligés d’avoir une vignette pour être identifiés. Toutefois, ce dispositif ne mentionne pas leur base d’opération ni leur numéro de permis, comme c’est le cas pour nous. C’est ainsi qu’on voit des « contract bus » venir devant les hôtels pour récupérer des clients. Une fois de plus, c’est une concurrence déloyale pour nous, qui devons respecter nos bases d’opération. Qui plus est, selon la loi, ces « contract buses », qui disposent de 15 places, doivent transporter plus de sept personnes pour opérer en tant que tel. Mais ce qu’on voit aujourd’hui, c’est qu’un tel bus peut venir prendre deux personnes dans un hôtel puis en prendre d’autres dans un autre hôtel à côté. Le transport est organisé de manière collective. Que font les chauffeurs de taxi dans ce cas ?

Une autre pratique courante : si deux clients optent pour une activité un jour précis, on leur propose un jour où d’autres clients font la même activité afin d’organiser un transport collectif. Une fois de plus, les chauffeurs de taxi sont pénalisés. Nous ne sommes pas en train de dire que les « contract bus » ne doivent pas travailler. Nous disons qu’il faut humaniser le secteur, y mettre de l’ordre pour que chacun y trouve sa place.

Est-ce que les “Information Desks” donnent les résultats attendus ?

C’est un système qui marche. Le tout est d’avoir une bonne gestion. Cependant, ce qui est dommage, c’est que certains hôtels sont revenus sur leur décision après avoir accepté d’accueillir un comptoir pour les taxis. Il y a eu des pressions de la part des tour-opérateurs.

Pourquoi, selon vous, le gouvernement n’arrive-t-il pas à faire respecter une de ses propres décisions ?

C’est la question que nous nous posons également. Peut-être qu’il faut leur demander. Je ferai ressortir que le conseil des ministres était présidé par sir Anerood Jugnauth quand la décision de mettre sur pied des “Information Desks” dans les hôtels avait été prise. Peut-être que ses ministres ne sont pas parvenus à appliquer la décision. C’est pour cela que nous avons demandé une nouvelle rencontre avec l’actuel Premier ministre, qui est aussi ministre des Finances.

Avez-vous eu des discussions avec le nouveau ministre du Tourisme, Anil Gayan ?

Oui. Nous l’avons rencontré pour lui faire part de nos problèmes. Toutefois, tout ce qu’il a évoqué avait déjà été dit dans le comité ministériel sous Xavier-Luc Duval. Pour nous, c’était comme si on recommençait à zéro. Il a également évoqué l’injonction mise en cour par les chauffeurs de taxi opérant en dehors des hôtels. Or, cela n’a rien à voir avec les “Information Desks” mais uniquement sur l’accès aux hôtels pour prendre des clients. Il a également suggéré qu’un élément de la Tourism Authority soit présent dans chaque hôtel pour veiller au bon déroulement des activités liées au transport. Nous étions d’accord à condition que cette initiative soit totalement indépendante. Pour cela, nous avons suggéré la mise sur pied d’un comité national regroupant tous les partenaires. Malheureusement, à la réunion suivante, le ministre est revenu sur sa décision et a proposé un Memorandum of Understanding avec les tour-opérateurs, ce que nous avons refusé car, en 2007, il y avait déjà un accord en ce sens, lequel n’a jamais été respecté. Il y a des chauffeurs de taxi qui ont travaillé pour le compte de tour-opérateurs mais qui n’ont jamais été payés à ce jour. D’autres ont déclaré la faillite. Nous ne voulons pas prendre les mêmes risques. Nous voulons cette fois que toute décision prise ait force de loi afin de protéger notre travail.

Est-ce que vous payez des frais aux hôtels afin de pouvoir y opérer ?

Non, nous ne payons rien. Le système fonctionne ainsi : quand un hôtel a besoin d’un service de taxis, il en fait la demande auprès de la National Transport Authority. Cette autorité lance alors un appel à candidatures. Les intéressés passent ensuite un entretien et les permis sont octroyés à partir de cet exercice. Donc, quand un hôtel fait une demande pour un service de taxis, il doit faire en sorte que ceux qui y opèrent aient du travail. C’est parce qu’il en a besoin qu’il en fait la demande. Malheureusement, ce qui se passe aujourd’hui, c’est que ces mêmes hôtels qui ont fait une demande pour des taxis portent la responsabilité du fait que nous n’avons pas de travail.

Cependant, certains hôtels ont bien réclamé une allocation pour vous permettre d’installer un comptoir de taxi…

Il y a eu une telle demande de la part de certains hôtels en effet. Mais il n’est pas question de payer car comme je l’ai fait ressortir, ce sont les hôtels qui avaient besoin de nos services. Ce sont eux qui ont demandé à la NTA d’avoir une base d’opération à partir de l’hôtel. Selon le permis qui nous a été délivré, nous ne pouvons opérer qu’ailleurs aux hôtels où nous sommes postés.

Que souhaitez-vous pour le prochain budget ?

Nous voulons avant tout que le gouvernement prenne conscience de notre situation et qu’il applique la décision du cabinet. Concernant le budget, nous faisons une demande pour que la période de remplacement d’une voiture soit étendue de 10 à 15 ans, et ce en raison de la situation difficile à laquelle nous avons à faire face. Aujourd’hui, des chauffeurs n’arrivent pas à rembourser leur emprunt. Comment vont-ils faire pour en prendre un autre pour acheter une nouvelle voiture ?

Par ailleurs, suite à une question du député Soodesh Rughoobur, le Premier ministre avait annoncé qu’en cas de fermeture d’un hôtel, les chauffeurs auront droit à un emprunt de Rs 25 000 par mois pour subvenir à leurs besoins. Nous aurions souhaité que cet emprunt soit converti en “grant” car, comme je l’ai dit, nous avons déjà des difficultés à rembourser notre emprunt pour la voiture, et donc comment ferons-nous pour rembourser un autre “loan”. De toute façon, ces fermetures sont temporaires et nous ne demandons pas cette aide pour toujours. Nous payons aussi la taxe et il est donc normal que nous bénéficions aussi d’une aide quand nous ne pouvons travailler.