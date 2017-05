BUDGET 2017-18 : « Le gouvernement dispose d’une grande marge de manœuvre » selon Reza Uteem

À treize jours de la présentation du prochain budget, le président de la Commission économique du MMM, Reza Uteem, estime que « le gouvernement dispose de l’argent et de la marge de manœuvre nécessaires » pour préparer un bon Budget 2017-2018. « Ce qui manque c’est le leadership », a-t-il observé.

Reza Uteem, qui était entouré des membres de la Commission économique, a dressé un bilan sombre de la performance budgétaire durant l’année financière écoulée. « Le bilan du gouvernement, un an après la présentation du budget par Pravind Jugnauth, est un catalogue de promesses non tenues », a-t-il lancé. Et d'élaborer à ce propos sur une liste de dix mesures budgétaires annoncées, « mais qui n’ont pas été concrétisées ». Ainsi alors que le ministre des Finances avait promis l’émergence d’une nouvelle vague d’entrepreneurs modernes, les PME se retrouvent aujourd’hui au creux de la vague. « Aucune des mesures annoncées pour ce secteur n’a été mise en œuvre ». L’annonce que Rs 71M seront déboursées par la Maubank dans le cadre du SME Financing Scheme n’a pas été réalisée. Alors que la création de 7 000 nouveaux emplois avait été annoncée, seulement 300 ont été enregistrés. Quant à la baisse du taux de chômage, Reza Uteem l’attribue à la baisse de la main-d’œuvre active. Il souligne que 23,9% de jeunes entre 16 et 24 ans sont à la recherche d’un emploi. Toutefois, une bonne partie a été absorbée par le projet YEP, mais retournera sur le marché du travail à un moment donné.

S’agissant du secteur manufacturier, un nouvel élan avait été annoncé. Or, les dernières données statistiques annoncent qu’il y a eu une baisse dans le volume et la valeur des exportations par rapport à l’année dernière. « La diversification de la base manufacturière n’a pas eu lieu. Aucun des grands projets annoncés n’a vu le jour. Au niveau des services financiers, rien n’a été fait », a observé Reza Uteem. « Où sont les firmes légales internationales ? Les gestionnaires des fonds, la Mauritius International Derogatives and Commodities Exchange ? Le seul projet qui a été observé a été l’octroi d’un permis d’Investment Banking à Alvaro Sobrinho devant qui le tapis rouge a été déroulé. »

Au niveau de l’économie océanique, le seul projet observé, affirme Reza Uteem, a été l’octroi d’un permis d’opération d’un Barachois à l'époux de Mme Boygah. Concernant l’économie digitale, la connexion Internet « est toujours lente » et le coût de la connectivité est toujours « très élevé ». Quant à la facilitation des affaires, elle s’est traduite par une chute drastique de Maurice au niveau de l’indice d’Ease of Doing Business. La plus grande partie des investissements a été enregistrée dans le secteur de l’immobilier et non dans des secteurs productifs. Par contre, Reza Uteem a constaté une floraison de courtiers au niveau du gouvernement. Par ailleurs, aucun projet d’infrastructure publique n’a démarré. « De plus, le public est encore en attente de l’amélioration de la qualité de la vie », dit-il. « La fourniture d’eau potable 24h/24 se fait attendre. Bagatelle Dam n’est toujours pas opérationnel.»

L’échec « le plus cinglant » a été enregistré au niveau de l’éradication de la pauvreté. « Après la présentation du budget l’année dernière, le nombre de familles qui bénéficient de l’aide sociale a baissé. Une CSR Foundation a été mise en place, mais aucun fonds n’a été déboursé. Pourtant, Rs 407 M ont été collectées », déplore Reza Uteem. Il ajoute : « Au lieu de voir la réforme annoncée dans le secteur public, on a vu la nomination des proches, parents et des copains du gouvernement à la tête des institutions avec des allocations mirobolantes. » Finalement, l’aide généreuse de Rs 12,7 milliards accordée par le gouvernement indien à Maurice « n’a toujours pas été dépensée ». Aucun projet identifié, dit-il, n’a démarré jusqu’ici. « Mo demann mwa ki figir Premier minis pou montre devan so omolog indien ki bizin zistifie led indienn devan so parlement ». Il a conclu en constatant que le gouvernement « dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour le prochain budget ».