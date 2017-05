Budget 2017-2018 : Quelques propositions pour un environnement sain

Platform Moris Lanvironnman a envoyé ses propositions au ministère des Finances dans le cadre des consultations pré-budgétaires, comme elle le fait depuis un certain nombre d’années. Pas exhaustives certes, ces propositions englobent néanmoins des thématiques qui requièrent une attention urgente. Les cinq propositions faites cette année portent sur la gestion durable des déchets solides; l’utilisation des éco-taxes; la politique d’octroi de baux sur le littoral à des fins de développement; la révision et la mise à jour de la National Development Strategy (NDS); et la réintroduction de l’évaluation environnementale stratégique (EES) dans la législation. Voici une version du document envoyé.

Gestion des déchets solides

La réduction des déchets étant au sommet de la hiérarchie de la gestion durable des déchets, PML propose de poursuivre sur la lancée inaugurée par l’interdiction des sacs en plastique en interdisant les contenants en polystyrène (boîtes de take-aways blancs) et la substitution graduelle des bouteilles en plastique PET par des contenants en verre. Comme les sacs en plastique, les boîtes en polystyrène ne sont pas recyclables, sont un gaspillage de ressources, une plaie environnementale, et posent en même temps un risque à la santé humaine. Leur coût environnemental et social élevé justifie leur interdiction, d’autant plus que des substituts sont facilement accessibles. Les bouteilles en verre, utilisées jusqu’à une époque récente, représentent un substitut aux bouteilles PET dont le coût environnemental, depuis leur fabrication jusqu’à leur élimination, est supporté par le public.

PML propose d’autres mesures dans ce domaine, comme la mise en place d’un système de tri de déchets à la source en commençant par un système de tri simplifié. Ce système permettrait un tri plus poussé dans des centres de valorisation matières (Materials Recovery Centre) situés aux centres de transfert de déchets existant actuellement. Les autres mesures portent sur l’installation de poubelles de tri dans les villages et les wards des villes; la mise en place d’un système de recyclage de pneus usagés; la mise en place d’un système approprié pour la collecte de déchets électroniques et encombrants; et des incitations fiscales pour l’industrie du recyclage.

National Environment Fund

Parce que les taxes et autres prélèvements liés à l’environnement se retrouvent dans le Government General Revenue pour financer le General Budget, ces prélèvements (sauf celui sur les bouteilles PET) ne remplissent pas la fonction qu’ils sont supposés remplir. PML propose donc que tous ces prélèvements alimentent le National Environment Fund (qui existe sous l’Environment Protection Act) pour financer l’industrie du recyclage ou pour promouvoir la production et l’utilisation d’alternatives à des articles à usage unique (single-use). Entreprises sociales, ONG, coopératives engagées dans la filière recyclage pourraient bénéficier directement de ce fonds.

Une révision de la politique de gestion du littoral avec la participation de toutes les parties prenantes

Dans un communiqué en date du 28 septembre 2015, PML avait proposé en raison de l’état de dégradation de la côte et des lagons, et des effets du réchauffement climatique, que « le gouvernement revoie en profondeur sa politique d’octroi de baux sur le littoral à des fins de développements économiques ainsi que les conditions des baux existants ». Elle a dans ses propositions budgétaires davantage appuyé l’argumentation qui avait poussé à la formulation de cette proposition en évoquant le nombre d’hôtels de plage qui, ces derniers mois, ont eu ou souhaitent avoir recours à des travaux afin de tenter de stopper l’érosion qui les menace. PML avait ajouté en 2015 : « Ceci en tenant compte également, dans un esprit d’équité et de développement inclusif, de l’accès du public aux plages, accès qui rétrécit au fil des semaines. »

PML réitère cette proposition en appelant à une révision de cette politique avec la participation de toutes les parties prenantes car cette politique concerne la pérennité du tourisme de plage, la protection du littoral ainsi que le bien-être de la population.

Une révision de la National Development Strategy (NDS)

Une révision de la NDS est une urgence eut égard, entre autres, aux risques liés aux effets du changement climatique et à la nécessité d’améliorer notre résilience face à des catastrophes d’origine naturelle ou humaine. Ces risques sont de plus en plus visibles avec l’apparition de nouvelles zones qui sont inondées après des épisodes de pluies intenses ou continuelles et qui ne l’étaient pas auparavant. Le ministère des Terres et du Logement avait annoncé en février 2016 la tenue d’un exercice de révision, mais depuis, il n’y a eu aucune communication sur cet exercice.

Réintroduction de l’Évaluation environnementale stratégique (EES)

L’EES est un outil important qui aide les décideurs à mieux appréhender l’articulation entre les facteurs environnementaux, économiques et sociaux des politiques, plans et programmes à être mis en place et de faire des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs identifiés. L’EES peut contribuer à une prise de décision judicieuse par la qualité de l’information qu’elle apporte. Elle peut également être utilisée pour évaluer la performance des programmes et plans nationaux.

L’Évaluation environnementale stratégique ne doit donc pas être considérée comme un obstacle à franchir ou une procédure de plus à subir, mais plutôt comme un outil stratégique qui favorise la prise de décision sur des bases solides.

PML propose donc sa réintroduction dans l’Environnement Protection Act (elle y avait été enlevée suite à la Business Facilitation Act de 2006).

L’intégralité du document envoyé au ministère des Finances est disponible à l’adresse suivante :

