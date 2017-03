BUDGET 2017/2018 - A PORT-LOUIS MERCREDI : Roopun invite les artistes à faire des suggestions

Le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, invite les artistes à présenter leurs suggestions dans le cadre de la préparation du budget 2017/2018. Il est prêt à les recevoir en groupe et de manière individuelle, a-t-il indiqué mercredi, lors d’une réception donnée à l’intention des artistes qui ont participé à la fête nationale, au Champ-de-Mars, le 12 mars dernier.

Bien que le comité organisateur de la fête nationale réuni sous la présidence du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, ait eu peur de la « menace de boycott de la fête nationale » par certains artistes, après la tenue de la célébration le 12 mars dernier au Champ-de-Mars, il reprend confiance. Selon le ministre Roopun, « Nounn resi pass sa kap la. Nou montre enn nouvo dimansion de se ki nou pe atan konsernan ar ek kiltir à Moris ». « Ce que vous avez vu, c’est dans cette direction qu’on veut aller à l’avenir : innovation, modernité et créativité avec la célébration de la société multiculturelle de Maurice », souligne-t-il.

Pour lui, « il est de notre devoir de donner sa valeur à l’art et de favoriser l’éclosion de nouveaux talents ». Le ministre soutient que les « soucis au niveau de son parcours » sont derrière. « Mo pa get deryer, mo pena amertim. Mo get divan, mo pozitif. À partir de maintenant, mo laport ouver pou ekout toutes les parties concernées. Il y a différents types d’artistes : musiciens, chanteurs, sculpteurs, peintres, photographes… Ce qu’on a fait dimanche, c’est ouvrir la voie à une nouvelle opportunité pour le pays. Nous remarquons que lorsqu’on est positif, il y a toujours quelque chose de positif qui en sort ». Il attribue la menace de boycott des artistes à un cri du cœur, estimant que « s’ils crient, c’est qu’ils croient qu’on peut faire quelque chose ». Il lance ainsi un appel à tous les artistes pour qu’ils présentent leurs requêtes dans le cadre de la préparation du prochain budget. Répondant à une question sur l’appel lancé par Alain Ramanisum le 12 mars, sur la scène au Champ-de-Mars, il soutient que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui est aussi ministre des Finances, est à l’écoute des artistes.

Concernant les différentes requêtes des artistes, M. Roopun indique que « ena enn parti ki fer a la lezer ». Il cite l’exemple du stade musical pour qui, selon lui, il n’y a pas encore de consensus entre les artistes en ce qui concerne « sa capacité à accueillir un public. Il faut qu’on puisse travailler dessus pour un projet concret avec non seulement une demande actuelle mais aussi de prévoir sa capacité d’accueil pour l’avenir ».