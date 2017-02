BUDGET : Coup d’envoi des préparatifs imminent

À partir de la fin de ce mois, l’hôtel du gouvernement devrait passer en mode de préparatifs budgétaires pour le prochain exercice financier de 2017/18. Cette étape devrait coïncider avec le premier déplacement officiel à Rodrigues du nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui détient également le portefeuille des Finances, à partir du 27 courant. Entre-temps, le secrétaire financier, Dev Manraj, et ses plus proches collaborateurs au ministère des Finances mettent actuellement la dernière main au calendrier de travail pour les préparatifs menant à la présentation du prochain budget, entre autres la série de consultations prébudgétaires avec les partenaires sociaux, dont les représentants du secteur privé, du mouvement syndical et des Ong. A ce stade, la date limite pour la soumission des Budget Memoranda au ministère des Finances pourrait être fixée à la fin du mois de mars prochain.

Pravind Jugnauth devrait faire d’une pierre deux coups à la fin de ce mois. En effet, il envisage d’effectuer un premier déplacement officiel à Rodrigues à partir du 27 février, soit avec l’installation du nouveau gouvernement régional de l’île, avec Serge Clair entamant son troisième mandat en tant que chef commissaire, et, ensuite, de donner le coup d’envoi des consultations prébudgétaire sur le plan national. À l’hôtel du gouvernement, on soutient que, dans la conjoncture, le choix de Pravind Jugnauth comprend une portée politique symbolique envers cette partie du territoire de la république de Maurice.

Ces consultations au plus haut niveau entre le gouvernement central et l’administration autonome de Rodrigues interviennent quasiment au lendemain de la prise de fonctions de la majorité à l’Assemblée régionale de Rodrigues. En effet, après les élections régionales de dimanche, qui ont vu le mandat de l’Organisation du Peuple de Rodrigues être reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, sera en déplacement dans l’île durant le week-end pour les besoins de la cérémonie de prestation de serment des membres de l’Assemblée régionale.

À cette occasion, les autorités de Rodrigues ont privilégié le Monument de l’Autonomie, à Malabar, délaissant du même coup le siège de l’Assemblée régionale, à Port-Mathurin, pour cette première séance. Le programme officiel prévoit la prestation de serment des 17 membres de la nouvelle instance régionale, du Chairperson et Deputy Chairperson de même du chef commissaire et du chef commissaire adjoint, et ce à partir de 16h30. Dans la journée d’hier, le leader de l’OPR et chef commissaire désigné a eu des consultations avec les différents membres élus de son parti en vue constituer le prochain Executive Council. À ce stade, tout semble indiquer, comme précisé dans l’édition du Mauricien de mercredi, qu’il ne devrait pas y avoir de surprises, sauf probablement l’ancien commissaire Simon-Pierre Roussety, laissé sur la touche.

Une fois constitué, le nouveau conseil exécutif de l’Assemblée régionale de Rodrigues devra se mettre au travail en vue de mettre au point les derniers détails des propositions budgétaires en prévision de la visite du Premier ministre et ministre des Finances une dizaine de jours après. Pravind Jugnauth devra également avoir des séances de travail avec des représentants des syndicats et des forces vives de Rodrigues pour compléter cet exercice.

Un autre volet des discussions majeures attend aussi le chef du gouvernement lors d'un tête-à-tête avec le chef commissaire. Jusqu’ici, ce dernier n’a pas encore digéré le fait que sa victoire électorale de 10 sièges contre deux à l’opposition du Mouvement Rodriguais ait été réduite à une majorité de dix contre sept à l’Assemblée régionale avec la mise en application de la réforme du système électoral régional et la nouvelle répartition des sièges sous la représentation proportionnelle. Serge Clair compte soulever de nouveau cette question de système électoral avec le Premier ministre en vue d’obtenir de nouveaux amendements à la Rodrigues Regional Assembly Act.

Sur ce même chapitre, d’autres sources autorisées avancent qu’avec l’ancienne formule de répartition des sièges sous la représentation proportionnelle, la majorité de l’OPR aurait été davantage plus étroite à l’Assemblée, soit de dix contre huit, notamment Worst Off. En effet, les six Island Region Seats auraient été alloués exclusivement aux membres du Mouvement Rodriguais faisant partie de la Party List.

Un autre rendez-vous qui fera partie du programme de visite du Premier ministre est l’ouverture de la pêche à la senne à Rodrigues pour le 1er mars prochain, soit le Mercredi des Cendres, premier jour du carême chrétien au monde. Toutefois, compte tenu de l’importance socio-économique de la réouverture de la pêche à la senne et des efforts consentis pour la préservation de l’environnement et des ressources marines, l’administration à Rodrigues compte donner un éclat particulier à cette manifestation avec la présence du Premier ministre et ministre des Finances dans l’île.

Pour en revenir aux étapes préparatoires du prochain budget, après l’étape de Rodrigues, l’objectif subséquent devrait être la Budget Circular, signée du secrétaire financier, définissant les grandes orientations au chapitre des dépenses publiques et également le montant maximal des dotations budgétaires dans les différents domaines. Ces directives budgétaires devront être communiquées officiellement au Senior Chief Executives, Permanent Secretaries et autres responsables de corps parapublics et chef de département au plus tard le 6 mars prochain. Sur la base de ces indications venant des Finances, les ministères et corps para-étatiques devront soumettre leurs propositions pour le prochain budget avec un arbitrage ministériel annoncé pour le mois de mai, avec des discussions entre les ministres concernés et le grand argentier.

Toujours à partir du début mars, le ministère des Finances devra mettre sur pied un Budget Secretariat pour accuser réception des mémoires pour le prochain budget venant des partenaires sociaux, en l’occurrence du secteur privé, du monde syndical et de la société civile. Des consultations prébudgétaires pourraient être présidées par le Premier ministre et ministre des Finances après la date limite, fixée à la fin mars, pour ces différentes contributions.

Avant d’enclencher les préparatifs pour le prochain budget, Pravind Jugnauth a présidé la semaine dernière une réunion du Budget Implementation Ministerial Committee pour dresser le bilan de la mise en œuvre du budget 2016/17 et de la mise à exécution des principaux projets annoncés en juillet de l’année dernière. Sur les 126 mesures budgétaires, 58 ont déjà complétées, 67 sont “On Track” et une a été reportée. À cet effet, le document officiel fait état de décisions en vigueur, dont les facilités pour la reconstruction et la rénovation du parc hôtelier, le placement de 2 010 jeunes dans le privé et le public sous le Youth Employment Programme sans oublier le projet de formation professionnelle de 150 Trainee Engineers dans des Public Sector Bodies au 12 janvier dernier, le Speed-To-Market Scheme en vue de réduire le taux de fret et le National SME Incubator Scheme.

Avec le National Skills Development Programme, 4 500 candidats ont été enregistrés pour les 1 500 postes de formation, dont 706 dans le tourisme et l’hôtellerie, 264 dans l’ICT, 250 dans la construction, 280 dans le service paramédical et 50 dans d’autres domaines professionnels. Quelque 3 098 postes vacants dans le service civil ont été remplis au 15 janvier dernier. Les autres secteurs passés en revue par le comité ministériel portent sur la réintroduction du Leasing Equipment Modernisation Scheme (LEMS), le Fast Track Desk de la Banque de Développement, le projet du Third Undersea Cable ou encore les 26 projets sous le Property Development Scheme, avec des investissements de l’ordre de Rs 21 milliards, qui ont déjà été approuvés à la fin de l’année dernière.