BUDGET : Première réunion du comité ministériel

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui rentre aujourd’hui de mission officielle en Inde, aura du pain sur la planche au chapitre du Government Business. Les priorités à son agenda à son retour au ministère, demain, sont la mise à exécution des 383 mesures faisant partie du budget 2016/17, exercice qui semble prendre « a backseat » dans la conjoncture politique, et l’épineux dossier des séquelles politiques du Heritage City Project avec le gel et puis la « reconsideration » annoncées après le conseil des ministres du 9 septembre.

Au chapitre du projet Heritage City à Bagatelle, la situation a connu, au cours de la semaine écoulée, une nette détérioration avec la convocation et l’arrestation manquée de justesse du Senior Adviser au ministère des Finances, Gérard Sanspeur, par le Central CID. À ce stade, le statu quo est de mise aux Police Headquarters avec le commissaire de police, Karl Mario Nobin, et le responsable du Central CID, Devanand Reekoye, ayant réquisitionné le dossier complet, soit la déposition en quatre étapes du ministre Roshi Bhadain contre Gérard Sanspeur et les auditions du directeur de Luxconsult (Mtius) Ltd, Baboo Gowreesungker, et du secrétaire financier, Dev Manraj.

En ce début de semaine, la décision qui devra être prise sera soit de retourner le dossier à l’escouade de limiers du Central CID, qui travaille dessus depuis le jeudi 18 août dernier, soit compléler le processus de « rasse dosye » et de confier la suite de l’enquête à une autre équipe comme ce fut le cas pour les Horse Power Certificates falsifiés de la National Transport Authority (NTA) en début d’année. Aucune indication n’a transpiré dans un sens comme dans un autre.

Le bras de fer sur le Heritage City Project enregistre des dérapages également au sein de l’Alliance Lepep avec le vice-Premier ministre et ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, et le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, croisant le fer en publics. Sur un post sur Facebook durant le week-end, Roshi Bhadain a parlé de « Sleeping Chihuahua » pour contrer les accusations d’Ivan Collendavelloo au sujet de la « manière de faire » de celui-ci.

Au sein de l’Alliance Lepep, des interrogations se font entendre au sujet de ces virulents accrochages, jusqu’ici de nature verbale, secouant les rangs du gouvernement. Avec le retour du leader du MSM, il va sans dire que les différents protagonistes s’affrontant avec en toile de fond le projet Heritage City vont tenter de solliciter l’arbitrage de Pravind Jugnauth, car il y va de « la cohésion présumée au sein de l’équipe gouvernementale ». Des contacts sont à prévoir même si le ministre des Finances ne descendra pas à son bureau à l’hôtel du gouvernement aujourd’hui.

Une autre priorité de l’heure de Pravind Jugnauth sera de tenter de renverser la vapeur sur le plan du Government Business avec le monitoring de la mise à exécution des mesures budgétaires. Le comité ministériel, institué par le conseil des ministres, présidé par le ministre des Finances et comprenant Showkutally Soodhun, Ivan Collendavelloo, Nando Bodha, Leela Devi Dookun, Mahen Seeruttun, Roshi Bhadain, Sunil Bholah et Prem Koonjoo. Cette émanation du conseil des ministres a convoqué sa première séance de travail pour demain et la température lors des délibérations devra donner des indications sur le mood qui prévaut au sein du gouvernement.

Les membres du comité ministériel sur le budget devront prendre connaissance des rapports des trois Task Forces, dont celle sur l’économie au ministre Seeruttun, celle sur l’infrastructure sous Nando Bodha et l’intégration sociale sous Leela Devi Dookun. Ces trois comités ont eu pour mission d’identifier les bottlenecks dans la mise à exécution des mesures budgétaires et de proposer des solutions.

Le projet Heritage City ne fait pas partie de ces attributions, suite à l’annonce de la réallocation des Rs 2,7 milliards initialement prévues et devra faire l’objet de discussions au sein du comité, présidé par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, avec la première réunion fixée après le 3 octobre…