BUILD MAURITIUS FUND: Une balance de Rs 5,3 Mds au 7 avril

La balance du Build Mauritius Fund (BMF) est de Rs 5,3 Mds au 7 avril 2017. De juin 2016 à ce jour, Rs 1,56 Md ont été reçues de la STC provenant de la taxe sur le prix du diesel et de l’essence. Par ailleurs, de cette somme collectée, Rs 1,17 Md doivent financer des projets de la CWA alors que Rs 0,39 Md devrait aider au remplacement des bus sous le Bus Modernisation Scheme. C’est ce qu’a indiqué le premier ministre, Pravind Jugnauth, hier lors de la Prime Minister’s Question Time en réponse à une question du député mauve Amer Meea.

Le Premier ministre a indiqué que le BMF a été mis sur pied avec, pour objectifs, de contribuer au financement du Mauritius Light Rail Transit (MLRT) Project. Mais aussi de d’autres projets infrastructurels ou de plans de développement visant une circulation plus fluide sur nos routes. D’autre part, des travaux de conseil et de préparation en lien avec le MLRT et les projets de transport.

Pravind Jugnauth a en outre indiqué que le Build Mauritius Plan se focalise aussi sur une fourniture régulière d’eau et d’électricité à des prix compétitifs. Et qu’initialement, le fond a été mis sur pied avec des fonds du gouvernement à hauteur de Rs 4,7 Mds, dont Rs 4,3 Mds comme prêt et Rs 0,4 Md comme subventions. En juin 2016, dit-il, une partie du prêt, soit Rs 2 Mds, a été convertie en subventions.

Selon le Premier ministre, Rs 1 Md ont été déboursées du BMF pour divers projets : Rs 291 M pour des Water Sector Projects; Rs 19 M pour un Water Tank Scheme; Rs 191 M pour des Land Drainage Projects; Rs 317 M pour des Road and Land Transport Projects; et Rs 182 M pour le Bus Modernisation Scheme. S’agissant de la somme disponible dans le fonds, elle sera utilisée, selon Pravind Jugnauth, pour des projets en cours : construction d’un “Cut-Off Wall” pour le Bagatelle Dam; une étude de faisabilité et un plan détaillé pour le barrage de la Rivière-des-Anguilles; le remplacement d’anciens tuyaux défectueux dans 20 régions différentes de l'île, y compris Beau-Bassin, Rose-Belle, Rivière-du-Rempart, Lallmatie, Roche-Bois, Plaine-Verte et Surinam; et la construction de 5 Service Reservoirs à Cluny, Riche-en-Eau, Balisson, Rivière-Dragon et Alma. Selon le Premier ministre, de juin 2016 à ce jour, 3 842 foyers à revenus modestes ont bénéficié du Water Tank Scheme. Le BMF a aussi financé, ajoute-t-il, la construction de drains à travers l’île sous la NDU.

S’agissant des projets routiers, les projets financés du BMF sont : la réparation de la Terre-Rouge–Verdun Link Road; des travaux de réparation sur la Ring Road Phase 1; la reconstruction du rond-point de Jumbo Phoenix; la construction du pont A1-M1 entre Coromandel et Sorèze; et des services de consultants pour la préparation du projet de métro express. Pour la période de juin 2016 à ce jour, le renouvellement de 182 autobus a été partiellement financé par la subvention offerte dans le cadre du plan de modernisation des autobus.