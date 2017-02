BUNKERING : Ashit Gungah convoque une réunion de toutes les parties concernées lundi

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ashit Gungah, a convoqué lundi une réunion de toutes les parties concernées par le bunkering à Maurice afin de passer en revue la situation dans ce secteur. Cette réunion a été rendue nécessaire après que certains agents se sont plaints que leurs besoins en marine gasoil n’ont pas été satisfaits.

Rajanah Dhaliah, General Manager de la STC, a qualifié ce problème de « tempête dans un verre d’eau ». Il reproche aux agents qui se sont plaints dans les médias de n’avoir pas décliné leur identité afin de pouvoir prendre leurs protestations au sérieux.

« Chaque semaine nous passons en revue le stock de toutes les compagnies engagées dans le commerce du marine gasoil. Selon le dernier rapport qui m’a été remis, les compagnies disposent d’une réserve de 1 800 tonnes de marine gasoil actuellement », précise Rajanah Dhaliah. Il rappelle toutefois que le bunkering a été partiellement libéralisé et que les compagnies pétrolières disposent de leurs propres programmes en matière de fourniture de marine gasoil. Un pétrolier est d’ailleurs attendu le 6 février prochain pour le compte de compagnies privées.

Le directeur de la STC souligne toutefois qu’on ne s’approvisionne pas en marine gasoil comme on passe à une station d’essence, il faut un minimum de planification d’autant qu’un navire sait longtemps à l’avance quand il accostera Port-Louis. La majorité des navires informent les compagnies mauriciennes de leur arrivée, qui disposent par conséquent de réserves à leur intention, dit-il.

M. Dhaliah s’interroge sur ce que les agents veulent faire comprendre lorsqu’ils affirment qu’il n’y avait pas de marine gasoil pour leurs navires. « Voulaient-ils dire qu’il n’y avait pas de gasoil au prix qu’ils voulaient payer ou par rapport au prix pratiqué en Afrique du Sud ou ailleurs ? Je ne sais pas d’autant plus que l’identité des agents m’est inconnue », affirme Rajanah Dhaliah.

Ce dernier affirme ne pas comprendre que le Mauritius Trochetia affirmait manquer de carburant un jour pour repartir tranquillement pour Rodrigues le lendemain.