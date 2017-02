BUREAU POLITIQUE DU PTR, VENDREDI : Réunion marathon pour désamorcer la fronde des jeunes cadres

Les propos du député rouge, Ezra Jhuboo, jugés dérangeantes,

débattus et le blâme souhaité par certains, écarté Navin Ramgoolam insiste cependant que «le linge salese lave en famille»

Reunion marathon rarissisme chez les rouges, le Bureau politique du PTr, qui se tenait vendredi, a en effet duré près de cinq heures. Longue séance due au fait que, contrairement à ce que souhaitaient certains, le leader des rouges a permis à tous les membres qui le souhaitaient de s'exprimer librement. Notamment sur les propos du député Ezra Jhuboo au sujet de "la vieille garde" et du "PTr qui doit se réinventer" qui ont fait polémique.

Pou une fois, les membres parlementaires et extra-parlementaires du Ptr ont eu l'occasion de s'exprimer. Et nombreux, selon nos informations, étaient en faveur des idées avancées par le député de Savanne–Rivière-Noire (N°14) - soutenu par des collègues députés - dans son interview de dimanche dernier chez notre confrère l'Express-dimanche. En dépit des tentatives de certains de monter Navin Ramgoolam contre lui, Ezra Jhuboo n'a pas été blâmé par le leader du PTr. Au contraire, nous dit-on, "le leader a été le plus en faveur des discussions". C'est pourquoi le BP aura duré si longtemps.

La majorité des membres du BP sont arrivés au Square Guy-Rozemont avant 16h, alors que Navin Ramgoolam est arrivé une demi-heure plus tard pour ressortir peu avant 21h. L'occasion de "tomber les masques, de parler sans le couvert de l'anonymat", disent ceux qui y ont assisté, révélant que même si les discussions ont été "plutôt animées par moment" et "chaudes pour ceux qui étaient at the receiving end", le débat en lui-même a été constructif. Le clash entre les jeunes et des anciens a bien eu lieu.S urtout que les participants ont été amenés à être "francs et honnêtes" Mais il n'y a pas eu de dérapages incontrôlés.

"Nous avons tiré les leçons du passé", confie un des membres, se souvenant de l'épisode Arvin Boolell il y a deux ans presque. Certes, apprend-on, il y a eu des attaques contre Ezra Jhuboo, notamment de la part de ceux qui veulent "bien paraître" aux yeux du leader et qui "n'existent pas sans Navin Ramgoolam", mais Ezra Jhuboo n'a pas été isolé. Il a, selon nos informations, eu le soutien d'une majorité des rouges, qui se sont exprimés en faveur de ses propos et qui ont surtout insisté que "ce n'est pas le leadership de Navin Ramgoolam qui était remis en cause, mais l'organisation du PTr et la nécessité d'ouverture. " Ce que souhaite vivement la "jeune" génération du PTr, a-t-on fait comprendre à Week-End.

Si certains s'attendaient à des sanctions contre Ezra Jhuboo, les propos de ce dernier ont plutôt provoqué un élan de positivité au sein du PTR, avec en première ligne une accélération vers la réforme du parti et la mise en pratique de la feuille de route des rouges, avec les anciens, cela à travers un harmonious branding, insiste-t-on. Par la même occasion, les tensions existantes entre les parlementaires rouges et les autres membres du BP ont été aplanies.

"Le torchon ne brûle plus au PTR pour deux raisons, nous avons eu l'occasion d'explications claires et on a surtout trouvé que nous avons mieux à faire que nous attarder sur les divergences d'opinion. En face de nous, nous avons un adversaire, c'est dans l'unité et la stabilité que nous pourrons le combattre", confient des membres du BP rouge à Week-End.

Leadership de Ramgoolampas remis en cause

En effet, si Navin Ramgoolam à sa sortie du BP, affichant une certaine surprise de voir les journalistes qui l'attendaient, a tenté de minimiser l'affaire Ezra Jhuboo, estimant que "certaines choses ne doivent pas se dire en dehors", il a laissé entendre que "nous nous trompons d'adversaires et passons à côté de l'essentiel". Il concède cependant qu'il avait déjà téléphoné au député du N°14 pour lui dire qu'il n'était pas "happy" de certaines choses évoquées dans la récente interview. Mais Navin Ramgoolam conçoit "à moi aussi cela est arrivé. J'ai dit des choses dans des interviews avec lesquelles mon père n'était pas d'accord. Cela correspond aux aspirations des jeunes. Mais nous devons savoir que certaines choses ne se disent pas dehors."

L'important, dit le leader des Rouges, est que ce BP a permis entre autres de remettre les pendules à l'heure et que tout le monde ait pu s'exprimer. "Le PTr n'est pas comme le MMM, pas comme le MSM. On peut dire ce qu'on pense, bien que certaines choses ne se disent pas dehors", dit-il, annonçant dans le sillage qu'il souhaite pratiquer "une politique de rupture".

Cela, face à "un gouvernement de l'Alliance Lepep remplacé par le gouvernement fami Jugnauth". Navin Ramgoolam a profité de l'occasion pour faire une virulente sortie contre le régime actuel, énonçant six événements majeurs que la population ne devrait pas prendre à la légère. Il s'agit "du sauveur (ndlr : SAJ) qui s'est sauvé, du miracle économique de Lutchmeenaraidoo et de SAJ mis au placard, de l'intronisation d'un Premier ministre qui est passé par l'imposte avec un gouvernement fami Jugnauth, dont le dernier exemple est l'affaire des biscuits à MDFP." Navin Ramgoolam ajoute que "person pa ti pou croire PMSD pou kit gouvernement, gouvernera pa finn resi pass so la loi Prosecution Commission et surtout, le Golden Boy Roshi Bhadain vinn vinn dir ki Pravind Jugnauth entouré avec la mafia."

Il est temps que tout ceci cesse, dit le leader du PTr, estimant que ce sont autant de faits sur lesquels il faut se concentrer. Il met ainsi la démission des membres de la régionale N°13 du PTr sur le compte de "menaces", soutenant que les démissionnaires ont été intimidés sous prétexte que s'ils ne démissionnaient pas du PTr, il n'y aurait pas de développements dans leur circonscription. Dans le sillage, il cite le deal concernant l'extension du St-Géran. Parlant "d'insider trading" au niveau de la bourse des valeurs portant sur des milliards de roupies, il indique qu'il viendra avec des détails par la suite, tout comme sur le dossier New Mauritius Hotels.



Le congrès annuel prévu pour 2017

Le BP a permis par ailleurs de dégager un calendrier d'activités pour les rouges, qui fêteront le 81e anniversaire du PTr ce mois-ci. Outre une cérémonie de dépôt de gerbes devant le monument situé au Square Guy-Rozemont le 23 février, le PTr compte également célébrer la Journée de la Femme le 5 mars. Pour ce qui est du congrès annuel des rouges, attendu depuis deux ans, le PTr indique qu'il aura lieu cette année, mais la date fait l'objet de réflexion. Ce congrès, rappelons-le, doit permettre d'amender la constitution du PTr afin de pouvoir apporter les changements envisagés dans ce parti. Cela, avec, comme convenu lors du dernier BP, une ouverture des commissions aux jeunes pour leur donner l'opportunité d'apporter leurs contributions au parti et au pays.