BURKINI : Quand Sarkozy se “Trump”…

Trois siècles de présence française à Maurice et que de belles choses à citer en héritage ! Ne serait-ce que cette magnifique langue que nous utilisons et qui donne naissance à une presse d’information dès 1773. De Bernardin de St-Pierre et Pierre Poivre à Malcolm de Chazal et J-M.G Leclézio, en passant par le Code Napoléon et le Lycée Colonial, notre identité mauricienne doit beaucoup à la France. Le souffle de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité ne s’éteignit pas avec la disparition de l’Isle de France comme le témoignera l’engagement des Mauriciens pendant la colonisation britannique, la période post-Indépendance et l’ère républicaine que nous découvrons aujourd’hui.

À l’heure où l’ex-qui-se-veut-futur Président Sarkozy menace de changer la Constitution afin « d’interdire le burkini », nous ne pouvons qu’avoir peur pour cette France que nous aimons tant. Terre des Lumières et des Droits de l’Homme, ironiquement, nous lui devons aussi ici la présence des musulmans datant du temps de La Bourdonnais. Il s’agissait de marins de l’Inde, venus construire le port. Plus tard, Ignace Sobdar et les siens bâtirent la première mosquée de l’île grâce à leur foi et persévérance et, aussi, à l’esprit d’ouverture des gouvernants de l’époque. Nous devons à Decaen, et à la France, notre liberté de culte, élément qui compte beaucoup dans la construction de notre identité mauricienne.

On peut se demander s’il y a quelqu’un pour sauver la France? Non de cet État Islamique qui n’est ni État ni islamique, mais bien de la démesure de ceux qui veulent le pouvoir à tout prix. En oubliant les valeurs qui font la grandeur de la France, à l’instar de Trump qui fait la honte des USA, Sarkozy et ses acolytes, à droite mais aussi à gauche, font le jeu des pires extrémistes musulmans qui ne sont qu’une infime minorité. Ils se renforcent, souvent avec l’appui de certains médias et réseaux sociaux, à chaque dérive des islamophobes. Ces derniers comme les extrémistes musulmans se ressemblent en refusant le vivre-ensemble, le respect d’autrui, les différences, ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce sont des alliés stratégiques et conjoncturels jusqu’au moindre détail. Par exemple, tous veulent interdire le « burkini », les uns le considérant indésirable puisque « islamique » et donc contraire à leur idée dogmatique et réduite de la laïcité, et les autres comme « non-islamique » parce que ce vêtement est trop moulant ou simplement les femmes doivent rester chez elles.

Dieu merci, nous sommes loin de tout cela en 2016 au sein de notre chère République de Maurice. La mer, les plages, le soleil…nous en avons et nous nous en réjouissons, ensemble, Mauriciennes et Mauriciens. Dans le respect des croyances, des us et coutumes, de l’intimité et de la modestie de chacune et de chacun.

Et il y a lieu de se demander ce que les premiers musulmans du pays auraient pensé du « burkini », mot-valise qui ne mérite nullement l’attention que nous lui accordons ? Sans doute, le Shaikh Goomany qui leur enseignait l’islam, leur aurait appris que le meilleur des vêtements est la conscience de Dieu, que le Créateur ne regarde pas notre corps mais ce qui est en notre cœur, que la femme est un vêtement pour son conjoint comme l’homme est un vêtement pour sa conjointe, que la pudeur qui commence par le regard concerne autant l’homme que la femme. Et que les révélations de Dieu concernant l’habillement, s’appliquant à l’homme comme à la femme, sont l’aboutissement d’une pédagogie fondée sur le lien avec Dieu, Son Amour. L’éthique vestimentaire qui en ressort pointe vers une quête de paix, une affirmation de dignité, une manifestation d’élégance, une rencontre de l’humilité et de la beauté, et aussi une capacité à être en harmonie avec soi-même, son contexte, sa culture et son époque. Et tout cela sans jamais tomber dans la moindre séduction malsaine qui peut réduire le corps à un objet de désir.