BUSINESS ET INVESTISSEMENT : L’Union européenne accorde 7 M d’euros à Maurice

« Il n’y a pas eu de discussions avec Alain Wong (…) Je suis ouvert à quiconque veut travailler pour l’avancement du pays »

Améliorer l’environnement du business en vue d’attirer davantage d’investissements. C’est le but du projet Improving of the Business and Investment Climate du ministère des Finances et qui est estimé à 9 millions d’euros. Le programme reçoit le soutien de l’Union européenne à travers un financement 7 millions d’euros, soit quelque Rs 216 M. Si le programme va bon train dans sa mise en exécution, l’UE pourra accorder une somme additionnelle de 3 millions d’euros. La signature d’accord de ce soutien financier par l’UE a eu lieu ce matin au bâtiment du Trésor en présence de l’ambassadrice de l’UE Marjaana Sall. Répondant aux questions de la presse au terme de la fonction, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, devait soutenir qu’il n’y a pas eu de discussions avec le démissionnaire bleu Alain Wong et qu’il est « ouvert à quiconque veut travailler pour l’avancement du pays ».

Le Grand Argentier a rappelé que l’Union européenne a grandement contribué au progrès du pays lors des dernières décennies, notamment au niveau de l’industrie sucrière. Il a exprimé sa gratitude envers cette instance pour son soutien inébranlable. Il a d’autre part soutenu que dans son discours budgétaire, il avait fait mention qu’il importe de faciliter les modes d’investissement pour les personnes intéressées, ce dans n’importe quel secteur. « Lors de mon discours budgétaire, j’avais dit qu’il faut faire de sorte que la manière dont les intéressés veulent investir soit facilitée. Il nous faut des procédures plus simples, plus transparentes et plus claires ».

Pour lui, « pendant trop longtemps, notre économie a opéré dans un environnement où l’obtention des permis pour démarrer un business a pris trop de temps. Mon but est de libérer l’économie et de la sortir des procédures administratives contraignantes ». Une autre raison d’aller vers ce projet Improving Business and Investment climate, dit le ministre, est que « les investissements privés, qui sont les conditions sine qua non pour la croissance économique, étaient sur une pente descendante depuis plusieurs années ». Le Ease of Doing Business Index 2016 a révélé des lacunes au niveau de la facilitation des affaires, d’où la sollicitation de l’aide de l’UE. « Ce projet va dans la même vision que nous avons pour attirer plus d’investissements et certainement le financement de l’UE est très apprécié de Maurice. Il faut maintenant, bien sûr, que nous réalisions le projet comme il faut et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ». L’ambassadrice de l’UE auprès de Maurice fera elle-même le suivi afin d’assurer que les choses vont dans la bonne direction. Ce soutien financier, selon Pravind Jugnauth, « montre tout le sérieux de Maurice ».

Le ministre des Finances a aussi indiqué que le projet comprendra la mise sur pied d’une plateforme électronique en vue de centraliser toutes les données. « Toutes les applications pourront passer par cette plateforme pour éviter que les personnes intéressées ne passent par diverses plateformes. Cette plateforme canalisera les différentes applications aux institutions concernées ». Ce qui devrait permettre, dit-il, plus d’efficacité et un meilleur flux d’informations entre les agences et les entrepreneurs.

Pravind Jugnauth a aussi indiqué que le gouvernement, le Board of Investment et la Banque de Maurice travaillent déjà en étroite collaboration sur un plan en vue de « reengineer the business administrative process » pour qu’il soit plus facile de faire du business dans le pays. Il a ajouté qu’un projet de loi sur la facilitation du business sera présenté au Parlement en avril prochain en vue d’améliorer le cadre légal et réglementaire.

L’ambassadrice de l’UE à Maurice, Marjaana Sall, a pour sa part indiqué que ce soutien de l’UE se focalisera sur l’amélioration du Doing Business à Maurice, ce qui aidera par là même à créer des emplois. L’UE, dit-elle, accorde beaucoup d’importance au partenariat avec Maurice. Le programme vise aussi à ce qu’il y ait davantage de transparence et moins de corruption. Ce programme, dit-elle, est « the key to unlock potential growth » de Maurice.

Interrogé sur la démission d’Alain Wong du PMSD, Pravind Jugnauth, d’abord réticent à faire un commentaire, a finalement soutenu qu’il n’y a pas eu de discussions entre le MSM et l’ex-ministre de la Fonction publique. « J’ai appris qu’il a donné sa démission. J’ai déjà dit dans le passé que je suis ouvert à toute personne de bonne volonté qui veut travailler pour l’avancement du pays et je suis là pour collaborer. Alain Wong a été un ministre de notre gouvernement et je l’appréciais pour sa contribution ».