BUSINESS MAURITIUS: Des travailleurs sociaux à des ateliers de réflexion sur l’enfance

À l’initiative de Lovebridge et de Business Mauritius, des ateliers de réflexion autour de l’enfance et ciblant les travailleurs sociaux et autres professionnels de l’enfance, se tiennent ces jours-ci dans les locaux de Business Mauritius. La première session a eu lieu vendredi et deux autres ont lieu aujourd’hui et demain. Les trois sessions sont animées par Chantal Quintin et Monique d’Alma, de l’association belge Les Cent Langages de l’Enfant.

Le but de ces ateliers est de partager des connaissances et des bonnes pratiques en matière d’accueil et d’accompagnement des familles avec les professionnels locaux, dont le domaine d’intervention touche à l’enfance. Ces ateliers mettent en lumière certaines méthodes qui permettent aux professionnels de mieux encadrer les parents, principaux acteurs dans l’éducation et le développement intégral de l’enfant. À travers ce partage, Lovebridge et Business Mauritius souhaitent renforcer les synergies entre les différentes parties prenantes (Ong, institutions para-étatiques et le monde des affaires) afin de promouvoir ensemble l’avancement de l’enfant mauricien.

Ces sessions de travail tiennent en compte qu’en vingt ans, des changements sont intervenus au niveau de la famille — séparations, familles monoparentales, familles recomposées, familles isolées. Ces nombreux changements et d’autres s’associent à une demande de plus en plus grande faite aux professionnels en ce qui concerne l’éducation de l’enfant. Il s’agit par conséquent de savoir comment restituer aux parents tant leur place que la conscience de leurs responsabilités, et savoir qui soutient les parents dans leur rôle alors que la famille élargie disparaît graduellement. Les parents restent les personnes « vitales » pour l’évolution de l’enfant, et construire avec les familles la réalité éducative renforce la qualité d’accueil et permet à chacun tant de garder sa place que de soutenir l’enfant au mieux.