BUSINESS MEET : L’Inde traite Maurice en tant que voisin malgré la distance, selon Abhay Thakur

« La visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, à Maurice en mars 2015, a ouvert une nouvelle ère de coopération entre l'Inde et Maurice », a insisté hier le haut-commissaire indien Abhay Thakur. « Sur l'insistance du Premier ministre Narendra Modi, l'Inde traite Maurice comme un pays voisin, malgré la distance qui nous sépare », a-t-il lancé à l'ouverture du Business Meet entre la MCCI et la Confederation of Indian Industry (CII) à l'hôtel Voilà, hier après-midi. Pour sa part, le ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a invité les opérateurs indiens à utiliser les SPV financiers mauriciens pour leurs investissements en Afrique.

La qualité du partenariat entre Maurice et l'Inde est revenue dans les principaux discours prononcés à l'ouverture de la rencontre entre les membres de la délégation de la MCCI et de la CII hier. La délégation indienne avait eu dans la matinée d'hier une session de travail avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

« Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes », a laissé entendre Abhay Thakur, soulignant que hormis le Bhoutan, Maurice est le pays recevant le montant le plus élevé en termes d'aide de la part de l'Inde. Et d'observer que les craintes exprimées avant la révision de l'accord de non-double imposition entre nos deux pays, concernant nos relations diplomatiques, « ne se sont pas avérées », ajoutant que les relations entre nos deux pays « ont au contraire connu une nette amélioration ». Ainsi, aujourd'hui, Maurice bénéficie d'un statut de “Most Favoured Country” dans le domaine des services financiers et dispose d'un avantage par rapport à Singapour. De plus, Maurice est le seul pays dont la population d'origine indienne bénéficiera du statut d'OCI.

Abhay Thakur a aussi annoncé l'ouverture des discussions sur le CECPA à un moment où l'Inde revoit ses accords de libre-échange avec plusieurs pays. Il a également fait mention des lignes de crédit mises à la disposition de Maurice à des taux favorables avant d'identifier plusieurs secteurs susceptibles d'intéresser les opérateurs indiens, notamment dans le secteur portuaire. Il a toutefois fait remarquer que plusieurs accords et MoU « n'ont pas eu de suivis adéquats ». De plus, selon lui, « c'est dans les secteurs qui disposent des ressources techniques adéquates que les projets avancent le plus » avant de faire remarquer que, « dans le cadre de sa politique d'ouverture, Maurice avoir recours aux ressources techniques indiennes ».

Pour sa part, le ministre mauricien des affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a invité les investisseurs indiens à « se servir de Maurice comme d'un tremplin » pour monter des opérations en Afrique. Il s’est ensuite réjoui du fait que les relations économiques entre nos deux pays « s’intensifient, et ce depuis la visite du Premier ministre indien », Narendra Modi. La participation de l’Inde dans de grands chantiers de développement à venir, dont le métro express, « inaugure une nouvelle ère de coopération bilatérale », a-t-il estimé. Selon lui, l’ouverture vers le continent africain est « un axe stratégique qui intéresse les opérateurs de nos deux pays ».

Le chef de la diplomatie mauricienne a expliqué la démarche de notre pays visant à mettre en place des instruments tels des SPV financiers pour canaliser les capitaux internationaux vers des projets de développement en Afrique. Ainsi domiciliés dans le centre financier mauricien, ces SPV sont assortis d’attraits fiscaux uniques en leur genre, tels des exonérations d’impôts pour une durée de dix ans. Les investisseurs ont aussi droit à des couvertures contre des risques de transactions transfrontalières.

Le ministre des Affaires étrangères a soutenu que le rapprochement avec l’Afrique est un des trois piliers de la nouvelle vision de l’économie, avec l’économie bleue et le Maritime hub. Maurice mise beaucoup, rappelle-t-il, sur des partenariats stratégiques pour développer de nouvelles activités. Dans cette optique, Maurice veut encourager les opérateurs indiens à s’y intéresser et à explorer des pistes de collaboration dans le cadre d’une coopération Sud-Sud.

Interrogé par la presse au sujet des accusations faites contre lui par l'ancien ministre Roshi Badhain, il a dans un premier temps affirmé que sa « priorité est le développement du pays ». Toutefois, sur l'insistance de certains journalistes, il a fini par répondre : « Seki pou rode pou gagne ! »