C’est l’hécatombe…

Il y avait eu Parmanandsingh Persand, officier de la sécurité des casinos, hospitalisé après un harcèlement caractérisé et qui décéda des suites de son malaise sur son lieu de travail. Il y avait aussi eu les cas d’Aldo Dussoye, poussé à la retraite forcée au point d’éprouver un malaise qui l’avait conduit à l’hôpital et à une fin tragique, et celui de Satyadeo Luchoo, également contraint à prendre la porte de sortie et qui a fini par être foudroyé par une crise cardiaque. Comme si tout cela n’avait pas servi de leçon, voilà que des potentats rescapés de la belle époque rouge-bleu ont décidé de changer le programme de travail de deux travailleuses de Camp-Diable et de Batimarais, connues pour leur sympathie envers le Sun Trust, du nettoyage de jour à des activités de nuit. Celle de Camp-Diable, traumatisée, a dû être hospitalisée d’urgence avec une poussée de tension.

Cette affaire est jugée d’autant plus scandaleuse que celui qui a effectué des travaux chez un cadre en marge de la fête Divali n’a pas été inquiété et que la protégée d’un agent politique qui fait office de Messenger pour un petit chef n’a connu ni transfert, ni sanction et encore moins la plus petite réprimande.

Il a fait son « coming out »

Membre du conseil d’administration de Viva Voce, propriétaire de Radio One, directeur d’agence de communication, il a fini par faire son « coming out » après avoir oeuvré dans l’ombre. Lui, c’est Jean-Marie Richard que toute la presse a, par exemple, pu voir vendredi, installé à la troisième rangée derrière le leader de son nouveau parti, Xavier Duval qui s’adressait à la presse. L’ancien commentateur de Radio One a décidé de franchir le pas et de s’afficher avec le PMSD après avoir pris un congé des antennes de la radio privée suite à une condamnation judiciaire pour des démêlés avec la police. Même s’il avait depuis longtemps eu le « déclic » et que c’est par le biais d’une organisation socioreligieuse oeuvrant aussi dans le paramédical qu’il s’est rapproché des bleus. C’est dire que désormais c’est pour le PMSD qu’il fera « kozé la marsé ! »

Ça roule pour le MSM

Que serait une semaine sans un nouveau scandale impliquant un membre du MSM. Privé, sous les pressions de l’opposition, de présidence des débats à l’Assemblée nationale, après son audition mouvementée devant la Commission Lam Shang Leen et sa convocation devant le Bar Council pour des propos jugés outrageants envers le Directeur des Poursuites publiques, le Deputy Speaker Sanjeev Teeluckdharry a adressé une lettre à la Speaker pour se plaindre des allocations trop maigres qui lui sont attribuées lors de ses déplacements. Il critique aussi le fait d’être confinés aux pays sous-développés du continent africain. Celui qui ne fait rien au Parlement et qui subit un peu le même régime que Kalyan Tarolah devrait plutôt être privé de déplacements, soutiennent ses propres collègues parlementaires. Autant dire que, côté scandales, ça roule pour le MSM. A plein régime.