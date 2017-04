On associe souvent la Pâques au changement que l’on peut apporter dans notre vie et le renouvellement de soi. Oui, la Pâques est une occasion de changer en bien, mais il faut aussi penser à ce qui ne changera pas, c’est l’amour du Christ, mort sur la croix pour nous. L’amour qu’il nous porte ne changera jamais et son sacrifice sera toujours ancré en nous, car il nous a sauvés TOUS autant que nous sommes ! Dès que nous comprenons cela, c’est la Pâques tous les jours !