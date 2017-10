Ca va se savoir

Les 60 km/h de l’aberration

Les autorités ne savent plus quoi faire pour limiter le nombre de morts sur nos routes. Ils inventent alors toutes sortes d’inepties, comme une limitation de vitesse qui heurte le bon sens et la logique. Comme sur la route Wooton/Quartier Militaire. Si c’est vrai qu’après le rond-point il y a quelques unités industrielles qui imposent un prudent 60 km/h, la même limitation se poursuit jusqu’à Quartier Militaire sur des tronçons qui ne sont même pas habités. Est-ce qu’il y a un vrai travail scientifique sur les limitations de vitesse ? Si, oui, pourquoi changent-ils tous les matins ? Est-ce qu’ils sont appliqués en prenant en considération le caractère accidentogène de certaines localités ? Ce sont autant de questions que se posent ceux qui utilisent cette voie. En espérant avoir une réponse sur la suppression du 80 km/h pour le remplacer par un 60 km/h sur un si long tracé.

Jaddoo père tombeur de Boolell père

Dès la désignation de Nita Juddoo (née Jaddoo) comme candidate du MMM à l’élection partielle au No 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes), nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi le choix de celle perçue comme une néophyte pour défendre les couleurs des mauves à une élection de remplacement qui n’est pas gagnée d’avance. Il semble qu’il faille chercher la réponse dans ce qu’a réussi électoralement son père, Ramduth Jaddoo, du temps où ce dernier était un dirigeant du MMM.

Pour ceux qui s’en souviennent, Ramduth Jaddoo était, à l’époque, connu au MMM pour être celui qui avait pour mission de neutraliser l’influence de Sir Satcam Boolell, No 3 du gouvernement de Sir Seewoosagur Ramgoolam. C’est ainsi qu’à la toute première participation du MMM à des élections générales en décembre 1976, aligné comme candidat mauve dans la circonscription No 10 (Montagne Blanche/Grande-Rivière Sud-Est) avec pour colistier un certain Jugdish Goburdhun, Ramduth Jaddoo réussissait l’exploit d’arriver en tête en devançant le vieux briscard travailliste, Sir Satcam Boolell.

Mieux encore, aux élections de juin 1982 qui allaient consacrer les premiers 60/0 de l’histoire politique mauricienne, quand bien même arrivé en 2e position après Goburdhun, Jaddoo père devança Boolell père, arrivé en 4e position, par plus de 6,700 voix d’écart. C’est dire la réputation de tombeur de Sir Satcam qu’il s’est taillée dans le temps! Même si sa fille Nita est alignée à la partielle du No 18, ce n’est donc pas étrange que la direction du MMM contemple l’idée qu’elle soit candidate au No 10 aux prochaines élections générales. En attendant, assurément, Arvin Boolell a raison de dire qu’il ne faut surtout pas sous-estimer l’adversaire…

Le président du village pas invité à la pose de la première pierre

Le président du conseil du village de Richelieu, Ricardo Moutou, est vert de rage. Pour cause, il a été le grand oublié de la très officielle cérémonie de la pose de la première pierre du Metro Express Depot par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, jeudi dernier. « Je suis considéré comme le magistrat du village ! Je n’ai même pas été invité à cette fonction. Mon nom aurait même dû figurer sur la plaque inaugurale », s’indigne Ricardo Moutou. Il explique qu’il ne comprend pas comment cet impair est arrivé. D’autre part, il ressort que des habitants de Richelieu, notamment des hommes, ont émis le souhait de trouver du travail sur le chantier du projet. Ils seraient une vingtaine d’hommes en quête d’emploi. Pas au courant de la tenue d’un job fair dans cette optique, ils s’attendent à ce que les autorités leur accordent des possibilités d’embauche, à l’instar des habitants de Barkly. La communication sur le projet, regrettent-ils, ne passe pas. D’ailleurs, bon nombre de personnes actives dans le village de Richelieu n’étaient pas au courant de la cérémonie de jeudi dernier.



Tania Diolle sera la candidate du MP

Après avoir oscillé entre soutenir un candidat à la partielle du 17 décembre 2017, comme il l’avait fait pour les municipales de juin 2015 où il était ouvertement derrière Lalians Lepep, et aligner son propre candidat, le Mouvement Patriotique a fini par retenir la seconde option. C’est Tania Diolle, une proche d’Alan Ganoo et d’Atma Bumma, qui sera présentée par le parti. Cette Lecturer s’est fait connaître en 2012 lorsqu’elle a été élue conseillère municipale du troisième arrondissement de la ville de Quatre-Bornes. Elle bénéficiait alors d’un ticket du MMM. Elle devait toutefois démissionner en août 2013 après avoir été promue Lecturer, une activité incompatible avec son engagement politique. Pour se porter candidate à la partielle, elle a demandé un congé qui devrait être très prochainement autorisé par l’administration de l’université de Maurice. Le MP a voulu émuler le MMM en alignant une femme à cette partielle qui s’annonce très disputée.



Il soigne son “cœur” aux frais des contribuables

Tout le monde en parle dans le milieu où il officie. Ce président d’un organisme public qui, décidément, s’arrange pour défrayer la chronique quel que soit le titulaire, était censé être l’organisateur en chef d’un séminaire d’un jour pour mieux coordonner les activités de son secteur. Sauf que, tout en brillant par son absence au séminaire concerné, le président a été vu trois jours de suite dans l’établissement hôtelier qui accueillait l’événement. De mal en pis.