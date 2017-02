ÇA VA SE SAVOIR : Anil Gayan dernier de la classe en 2016 et un sans-faute pour Aurore Perraud

C'est l'ancien ministre de la Santé Anil Gayan qui se retrouve le dernier de la classe dans la filière des réponses non fournies aux questions des parlementaires en 2016. Elles sont au nombre de 15 sur 90. Il déloge l'autre mauvaise élève Leela Devi Dookun-Luchoomun qui caracolait en tête en 2015. On se souviendra que la ministre de l'Éducation avait vite fait de déposer ses réponses juste après la parution de l'article de Week-End en date 27 décembre 2015 sur le hit-parade des ministres qui font fi de leurs devoirs. Nous ne pouvons qu'espérer que le successeur d'Anil Gayan à la Santé, Anwar Husnoo, corrigera vite cette mauvaise habitude en communiquant les réponses au secrétariat de l'Assemblée nationale. La seule qui réalise un sans-faute est l'ancienne ministre des Droits de la Femme, Aurore Perraud, qui a fourni des réponses à toutes les questions qui lui avaient été adressées.

Décidément incorrigibles, les ministres Dookun-Luchoomun et Bodha sont ex aequo à la deuxième place avec chacun 10 questions restées sans réponse alors qu'ils occupent des ministères sensibles comme l'Éducation et les Infrastructures publiques. Le troisième au classement est, lui, assez inattendu puisqu'on aurait pu penser qu'il serait le premier à donner le bon exemple. L'ancien ministre de la Bonne gouvernance Roshi Bhadain a, au compteur, sept questions restées sans réponse et pas n'importe lesquelles, notamment celles qui touchent à ses nominés politiques, sur la Financial Services Commission, la Financial Services Promotion Authority et le National Property Fund. Là aussi, son remplaçant Sudhir Sesungkur devrait montrer qu'il est pour la transparence. Ce qui reste à voir.

Dans la bande des sept, on retrouve aussi le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, qui, déterminé, répond toujours that the « informations will be made available ». Alain Wong, de l'Environnement, n'a pas encore déposé des réponses à cinq questions qui devraient sans doute être traitées par son successeur Etienne Sinatambou.

Au classement des quatre questions non répondues, Xavier Duval au Tourisme et Pravind Jugnauth aux Finances. Pour les trois manquantes, quatre ministres se disputent la place, Soodesh Callychurn (Travail), Fazila Jeewa-Daureeawoo (Sécurité Sociale), Alain Wong (Fonction Publique) et Ravi Yerrigadoo (Attorney General). Dans la catégorie des deux réponses toujours attendues, le Premier ministre sir Anerood Jugnauth qui n'a toujours pas indiqué le nombre de berlines achetées par le gouvernement, Showkutally Soodhun (Logement) et Dan Baboo (Culture).

Ont une réponse manquante Mahen Seeruttun (Agro-Industrie), Prem Koonjoo (Pêche), Etienne Sinatambou (TIC), Vishnu Lutchmeenraidoo (Affaires étrangeres) et Yogida Sawmynaden (Jeunesse et Sports). Il est superflu de souligner que la majorité des 90 questions non répondues viennent de l'opposition.



Confrontation avocate/NSS

autour d'un parking à Bois Rouge

Le ton est monté d'un cran depuis le début du mois entre un assistant surintendant de police et une jeune avocate. L'objet de la confrontation est un parking se trouvant devant un lieu de culte sur la route principale à Bois Rouge. Déjà, le 4 février, le policier, un protégé du directeur du National Security Service, Lockdev Hoolash, qui l'a repris dans son service après qu'il eut été subitement transféré à la Northern Division en 2013, avait fait une déclaration au poste de Pamplemousses indiquant qu'une BMW de couleur noire obstruait l'entrée du culte dont il est un des dirigeants, tout comme un de ses proches parents. La propriétaire de la BMW ayant été identifiée comme une jeune avocate, le plaignant n'a pas hésité à menacer de saisir le Master and Registrar et de lui envoyer les photos de la voiture indésirable.

L'avocate a, à son tour, consigné une déposition le 8 février à 19 heures disant avoir été l'objet de graves menaces un peu plus tôt ce jour-là de la part du parent de ce policier qui lui aurait dit « mo pou craze to figure ek to loto ici zordi ek mo pou montrer toi vine mett to loto ici » et que le policier du NSS, arrivé sur les lieux, aurait renchéri « craze loto la, mo meme la loi ek mo meme Magistrate ici,

loto ine acheter avec cash p… sa… sa avocat la mo pou fini li coume sa meme.. » La police, mandée sur les lieux, a pris l'avocate, dont la famille habite près du lieu de culte, en contravention.

Le parent de l'agent du NSS devait, juste après, comme s'il savait ce qu'il y avait dans la déposition de l'avocate, consigner lui aussi une déposition pour dire qu'il a attendu la propriétaire du véhicule pendant une demi-heure et l'a vu sortir en compagnie de deux autres femmes. Il allègue avoir, à son tour, été menacé devant des témoins par l'avocate. On ne sait pas comment va se terminer cette guéguerre de parking qui prend des allures inquiétantes.



MBC : les shootings de… coulisses

C'est en force que les employés de la MBC se sont rendus le mardi 7 février au bureau du directeur général Amoordalingum Pather pour déplorer qu'il n'y a aucun développement depuis un an au niveau du rapport du Pay Research Bureau. Au cours de cette réunion animée, même les chefs de département s'en sont pris à la responsable des ressources humaines qu'il associent à tort ou à raison à l'ancien directeur Dan Callikan. Le lendemain, nouveau shooting... de coulisse qui, lui, s'est terminé au poste de police de Moka, avec un salarié du personnel technique qui a porté plainte contre un réalisateur qui l'aurait verbalement et physiquement malmené pour ne pas avoir fourni de l'assistance à sa collègue et copine réalisatrice. Qui a dit que les téléfilms n'ont pas un avenir à Maurice ?

Inondation à la MBC

La MBC a été une des victimes de Carlos, mais on ne sait pas encore si, comme certains résidents de la cité La Cure à Port-Louis, elle réclamera une "flood allowance" du gouvernement pour financer les travaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, alors que le pays était en alerte cyclonique de classe 2, la MBC a subi une grosse innondation suscitant une panique générale. Des cascades d'eau descendant du toit du bâtiment ont noyé les étages et le lobby, menaçant d'envahir les salles de contrôle informatique et le central électrique, ce qui a provoqué un branle-bas de combat. Les chefs de département ont été convoqués d'urgence ainsi que les équipes de nettoyage, à 4h du matin. Dans un premier temps, toutes les zones innondées ont été recouvertes de plastique, mais les réparations et l'installation d'un système de waterproofing coûtera cher. Cette catastrophe naturelle n'a pas influencé la ligne éditoriale de la MBC: les déclarations et déplacements ministériels continuent à occuper la majeure partie du JT.