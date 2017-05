CABINET : Jours fériés pour 2018

– Nouvel an : lundi 1er janvier

– Nouvel an : mardi 2 janvier

– Thaipoosam Cavadee : mercredi 31 janvier

– Abolition de l'esclavage : jeudi 1er février

– Maha Shivaratree : mardi 13 février

– Fête du Printemps : vendredi 16 février

– Indépendance : lundi 12 mars

– Ougadi : dimanche 18 mars

– Fête du travail : mardi 1er mai

– Eid-Ul-Fitr (*) : samedi 16 juin

– Assomption : mercredi 15 août

– Ganesh Chaturthi : vendredi 14 septembre

– Travailleurs engagés : vendredi 2 novembre

– Divali : mercredi 7 novembre

– Noël : 25 décembre

* Dépendant de la visibilité de la lune.

Loi sur l'extradition

Un projet de loi sur l'extradition sera présenté bientôt à l'Assemblée. L'objet du projet de loi est d'améliorer les provisions légales concernant l'extradition de personnes de Maurice et/ou vers Maurice, même en l'absence de traités. La loi vise également à simplifier les procédures d'extradition et promouvoir la coopération sans pour autant négliger les droits des personnes dont l'extradition ou l'arrestation est demandée.

Aide aux pays frappés par la famine

Le gouvernement a, par l'entremise du bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, apporté une contribution de USD 150 000 pour aider le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen et le nord-est du Nigeria, qui sont actuellement confrontés à une grave famine.

Tourisme : 111 432 arrivées en avril

Quelque 111 432 personnes ont visité Maurice durant le mois d'avril, contre 91 992 le mois correspondant en 2016, soit une augmentation de 21,1%. La croissance a été enregistrée dans les arrivées en provenance d'Allemagne (+47,8%), d'Italie (+42,9%), du Royaume-Uni (+30%), de La Réunion (+39,8%), d'Afrique du Sud (+63%), de Suisse (+88,1% ), des Pays-Bas (+41,6%) et d'Autriche (+33,5%).

Réhabilitation et intégration des enfants en difficulté

Un comité technique, présidé par le secrétaire permanent du ministère de l'Égalité du genre, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille, a été institué pour élaborer un plan d'action pour la réadaptation et la réintégration des enfants placés dans les Residential Care Institutions/Shelters et pour élaborer une stratégie holistique de garde d'enfants afin d'assurer le développement global des enfants placés à ce niveau.

Desaster Recovery Centre

On annonce un Desaster Recovery Centre pour le “government online centre”, qui abrite entre autres les applications critiques et les sites Web des ministères et le système de courrier électronique du gouvernement. Le Disaster Recovery Site servira de sauvegarde pour la fourniture des informations d'urgence pour le centre de données principal.

Journée mondiale sans tabac

La Journée mondiale sans tabac sera observée le 31 mai par le ministère de la Santé et de la Qualité de vie. Parmi les activités prévues à cette occasion figurent l'organisation d'une compétition sur court-métrage/vidéo dans le but de sensibiliser sur les effets nocifs du tabagisme; l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes du tabac; et le lancement du rapport Global Youth Tobacco Survey Report 2016. Le thème choisi par l'OMS cette année est “Le tabac - une menace pour le développement”.

Conférence régionale des DPP

Le bureau du directeur général des poursuites publiques accueillera la conférence de l'association des procureurs africains à Maurice en septembre prochain. L'association exécute un certain nombre de programmes couvrant l'entraide judiciaire, la traite des personnes, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, mais aussi le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, la violence sexuelle sexiste, la criminalité environnementale et la protection des témoins. La conférence offrira aux Regional Prosecutors and other Stakeholders l'occasion de discuter de questions juridiques.