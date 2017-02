Que cache la convivialité interethnique à Maurice?

Le 12 mars prochain, nous allons fêter le 49e anniversaire de l’accession de notre pays comme état indépendant. Que d’eau a passé sous le pont l’histoire depuis que l’Union Jack fut rabaissé pour marquer la fin des 158 années de régime colonial britannique. D’une petite colonie perdue dans la carte de l’Empire britannique condamnée à cultiver la canne à sucre pour les besoins de l’Empire et dont le destin était de rester un pays tiers-mondiste sans avenir, au dire du Professeur Meade, prix Nobel d’Economie (1968), nous sommes devenus en moins d’un demi-siècle, un pays tant soit peu développé et prospère.

On dit souvent que si en ce 12 mars 1968 nous sommes devenus un Etat souverain, le 124e membre des Nations unies, nous sommes loin d’être une nation vu les spécificités ethnoculturelles et religieuses qui nous séparent les unes des autres, car nous sommes le produit de plusieurs facteurs liés à la politique coloniale de la France et de la Grande-Bretagne. Ceci étant, nos ancêtres sont venus des quatre coins du globe de gré ou de force pour contribuer à la richesse de ces deux puissances. Nous étions rapidement devenus un conglomérat de races et d’ethnies et de confessions religieuses content d’être sous la protection des soldats de Sa Majesté britannique en cas de heurts interethniques.

A peine quelque décennies de cela, bien malin fut celui qui pouvait deviner que l’Allemagne de Bismarck et d’Adolphe Hitler allait précipiter la fin de l’Empire britannique et que l’île Maurice, ce morceau de terre perdue dans l’océan qu’une reine britannique croyait située dans les Caraïbes, allait devenir un petit état indépendant et prospère. Alors que les événements mondiaux nous gratifient chaque jour des atrocités commises par des peuples où règne forte imprégnation ethnique tels que le Liban, Chypre, la Syrie, l’Egypte, et j’en passe, réjouissons-nous qu’en quasiment un demi-siècle nous ayons eu à ne déplorer aucune confrontation interethnique. C’est le miracle mauricien !

Dans cette colonie de migrants venus des quatre coins de la planète durant la colonisation britannique, chaque ethnie pouvait s’adonner à ses pratiques religieuses et culturelles sans heurts alors que la minorité blanche composée d’administrateurs britanniques et de descendants de colons français détenait les cordons du pouvoir économique, politique et administratif, la problématique d’une île Maurice indépendante, dirigée par les ethnies majoritaires d’origine indienne, fut le signal pour un retranchement ethno-religieux. De là, la peur de l’écrasement somme toute, compréhensible des uns et des autres.

Du coup, les Mauriciens découvrirent qu’ils étaient loin de former une nation, ce qui exacerba le sentiment interethnique durant toute la période préindépendance et la peur de voir rabaisser l’Union Jack. Mais si le pire fut évité, hormis les bagarres localisées dans le nord de la capitale entre chrétiens et musulmans en janvier 1968 pour des raisons qui restent à bien des égards enrobées de mystères. Réjouissons-nous donc que cette convivialité interethnique ait su tenir l’épreuve du temps. Mais c’est cette peur, dit-on, du lendemain qui enclencha un exode massif surtout de la part des ethnies minoritaires. Tout ceci pour dire que la tâche de maintenir cette convivialité interethnique et multi-confessionnelles éminemment fragile reste prioritaire pour les pouvoirs publics afin d’assurer le bon développement de notre pays et des secteurs de l’économie, tel le tourisme.

Au demeurant, le fait d’être tous nés sur un territoire de 1865 km2 et que les différentes ethnies qui la composent ne sont pas séparées les unes des autres par des chaînes de montagnes ou des fleuves et autres remparts et que ces derniers ne sont pas localisés dans les espaces géographiques spécifiques, sauf pour ce qui est des Rodriguais, est une garantie en elle-même.

Qu’est-ce qu’une nation ?

Condamnés à vivre sur un petit territoire malgré leurs différences d’ordre culturelles et religieuses et ethniques comme déjà souligné, les Mauriciens ont fini par développer un modus vivendi qui ne finit pas d’étonner l’étranger. Le chant du muézin, le carillon des cloches des églises chrétiennes, le gong du panthéon hindou et les processions religieuses font partie du quotidien des Mauriciens dès sa tendre enfance et ne peuvent l’émouvoir outre mesure.

Si les différences d’ordre vestimentaires, surtout pour la gent féminine, tendent à mettre en exergue les différences ethnoculturelles, la globalisation de la mode vestimentaire contribue de plus en plus à combler ces différences, il faut le dire. Une jeunesse qui se retrouve et se perd dans la pop music de Hollywood et de Bollywood. Dans un autre ordre d’idées, à peine un demi-siècle de cela les différentes ethnies de la société mauricienne avaient chacun son mode alimentaire et son art culinaire : de plus en plus ces différences se comblent. De plus en plus le Mauricien lambda consomme indifféremment des mets orientaux ou occidentaux, nouilles chinoises, doll puri, briani musulman, poulet KFC, curry ou moulouktani du pays tamoul, les fish & chips, des Mc Donald et autres fast food.

Au demeurant, qu’est-ce qu’une nation ? Les définitions ne manquent pas. Encore faut-il s’entendre sur la définition de « nation ». Pour notre part, nous nous contenterons de cette définition qui veut “qu’un peuple est une multitude d’hommes vivant dans un même pays et sous les mêmes lois, même si elle n’est pas composée d’un groupe humain de même origine”. Les Etats-Unis, la plus grande puissance économique mondiale, sont un conglomérat de races, d’ethnies, et de confessions religieuses. Des Afro-Américains, les Juifs, les Latino-Américains et les Anglo-Saxons, ou encore des Amérindiens, chacun possédant ses propres spécificités et pourtant ils sont tous fiers d’appartenir à la nation la plus puissante du monde.

Beaucoup de pays ne sont unis que par le fait que leurs habitants parlent une même langue, c’est le cas pour des provinces linguistiques de l’Union indienne qui n’est qu’un conglomérat de 23 Etats linguistiques. Réjouissons-nous que le créole, cette lingua franca, soit devenu la langue maternelle de 96 % des Mauriciens et est le fil conducteur qui nous unit tous, ce qui nous a épargné de vivre dans une autre tour de Babel. C’est notre chance à tous.

On dit toujours que c’est dans l’épreuve que se forge une nation, notre indépendance, nous l’avons obtenue sur un plateau, les Britanniques n’étaient que trop contents de s’en débarrasser, puisque nous n’étions plus la star and key of the Indian ocean et ce depuis 1869 avec l’ouverture du Canal de Suez. En un demi-siècle, nous n’avons pas connu d’envahisseurs ni d’ennemi potentiel. En deux mots, notre indépendance, nous ne l’avons pas obtenue dans la douleur comme beaucoup de nations.

C’est dans l’épreuve que se développe l’instinct patriotique. Les grands cyclones, tels Carol, Gervaise (1975) ou Hollanda (1992), ou la disparition du Père de la nation en 1985, ou encore celle de Gaétan Duval en 1996, sont des épreuves qui ont démontré que notre élan de solidarité et de patriotisme peuvent faire tomber les barrières qui nous séparent. La victoire du MMM en 1982 fut un printemps du mauricianisme, mais elle dura l’espace d’un matin, car elle reposait sur des assises fragiles, alors que les vieux démons communaux avaient resurgi de plus belle.

Le mal du pays

Mais notre appartenance à la nation mauricienne, nous ne la sentons qu’en pays étrangers : les Mauriciens de la diaspora, qu’ils soient à Melbourne, au Québec, à Londres, à Delhi, à Poona ou à Paris, ont une nostalgie latente qui est le mal du pays ou nous avons quitté nos racines, nos proches qui reposent pour l’éternité et notre cœur et notre âme d’enfant. Il suffit d’entendre un petit air de séga pour faire nous raviver le mal du pays !

Faire de Maurice une nation, voilà un problème qui n’a jamais effleuré l’imagination fertile des autorités coloniales, car ils croyaient sans doute que leurs empires allaient durer ad vitam æternam. L’Empire romain a bien duré un millénaire ! Au-delà des différences relevant de la race, de l’ethnie ou de l’appartenance religieuse, les Mauriciens se trouvent séparés par des différences d’ordre économique et financière dans leur quotidien. Alors que certains peuvent se payer des Berlines derniers cris, d’autres peinent pour changer de chaussures.

C’est donc les revers de fortune qui séparent les Mauriciens avant tout.

Précarité ne doit pas rimer avec ethnicité

Mais une étude approfondie démontre hélas que pour des raisons historico-socio-économiques, que ce sont les Mauriciens, dont les ancêtres, ont connu les rigueurs de l’esclavage surtout, qui subissent la précarité de plein fouet. La précarité se situe avant tout au sein d’une communauté. Certes, avec la diversification de nos activités économiques depuis l’accession à l’indépendance, des efforts considérables ont été faits pour combler le fossé entre les différentes strates de la société, le but est de créer une société plus juste et égalitaire. Hélas, un long chemin reste à parcourir dans notre Welfare State. Œuvrer vers une société de promotion par le biais de l’éducation en facilitant l’accès à l’éducation aux plus démunis reste le maître mot.

Précarité ne doit pas rimer avec ethnicité, ce qui représente, valeur du jour, une source de frustration majeure au point de fragiliser le tissu social. Justice sociale reste synonyme d’absence de discrimination sur les considérations ethnique, religieuse ou de caste. Malheureusement toutes les hydres d’une société de préjugés existent toujours dans notre beau pays, avouons-le, où des formes d’apartheid savamment déguisées se pérennisent encore, il ne faut pas nous voiler la face, la discrimination est inscrite dans notre subconscient, voire dans notre ADN !

Il ne fait aucun doute qu’une catégorie de Mauriciens souffre d’exclusion pour de raisons historico-politico et socio-économique par le fait qu’ils sont les moins scolarisés, absents dans les secteurs économiques du pays et sous-représentés à la législature, au niveau des corps étatiques et para-étatiques. Même, à ce jour, le concept de promotion sociale, par le biais de l’éducation, à bien du mal à pénétrer dans bien des milieux, mais restons toutefois optimistes compte tenu des efforts louables qui sont faits présentement par les pouvoirs publics pour les sortir de l’ornière.

Reste la tendance autarcique de certaines communautés. Peur et méfiance caractérisent certains comportements, ce qui fait que les différentes communautés que compose la République de Maurice se connaissent de moins en moins. Dès leur tendre jeunesse, de l’île Maurice, on ne se côtoie pas toujours sur les mêmes bancs de l’école. Le Collège Royal qui était hier encore un vivier où une élite multi-ethnique se côtoyait au quotidien n’a plus la même configuration depuis les grandes vagues migratoires post-indépendances. La régionalisation a été tuée dans l’œuf, et pour cause. Au demeurant, les adultes se rencontrent de moins en moins dans les entreprises privées où l’ethnicité est souvent un choix délibéré pour l’emploi. Alors que dans les secteurs public et parapublic, certaines ethnies brillent par leurs absences malgré leur nombre !

Au mieux, les différentes ethnies ou communautés appartenant à la petite et moyenne bourgeoisie se côtoient occasionnellement dans les grandes surfaces, au Champ-de-Mars, ou encore à l’occasion des réunions people. Seul le prolétariat toutes ethnies confondues se côtoie, au travail, dans les transports en commun et dans des lieux publics. De plus en plus, l’île Maurice d’en haut ne connaît pas l’île Maurice d’en bas !

Disons-le franchement, tous les gouvernements qui se sont succède depuis que le pays est indépendant n’ont jamais eu un master plan pour une vraie nation building. Ethnic politics oblige, me direz-vous ! A chaque consultation populaire, les politiciens et leurs organisations socioculturelles se donnent à leurs jeux favoris qui est d’exacerber les sentiments communaux, car leur survie en dépend !

En fait on est en droit à se demander souvent si notre République n’est pas en passe à devenir une théocratie.

Le MMM qui avait un vrai programme pour enn sel lepep enn sel nation en a pris pour son grade en 1982. Le communaliste sectaire avait fini par avoir raison du programme. On connaît la suite.

L’historienne Mary Carter, de l’Université de Londres, qui connaît bien Maurice nous a livré sa pensée en ces termes dans un ouvrage intitulé “Encyclopédie de la diaspora indienne” dans lequel elle écrit : “Plus de 30 ans après l’indépendance, Maurice n’est qu’en théorie une nation ; en réalité c’est une société très complexe de micro entités dont la couleur, la religion, et le mode d’immigration constituent d’importants facteurs de différenciation.”

Quoi qu’il en soit, au terme de cette analyse qui se voulait succincte, compte tenu de notre tissu social fragilisant, il apparaît que nous avons tous le devoir sacro-saint de tout mettre en œuvre pour que les remparts qui nous séparent soient reliés par des passerelles avant qu’il ne soit trop tard. Mais est-ce encore une autre voix qui crie dans le désert !