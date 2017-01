CALLIGRAPHIE : À l’encre de Chine

Pour marquer le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre Maurice et La Chine, et en prélude à la Fête du Printemps, qui sera célébrée le 28 janvier, le Centre Culturel Chinois a organisé une exposition de peintures et de calligraphies de l’artiste chinois Du Benji. Une soixantaine de tableaux étaient exposés, représentant des animaux, des fleurs aux coloris enchanteurs, sertis de calligraphies chinoises.

Cette exposition fait partie du World Harmony Tour de l’artiste chinois. Ce dernier a exposé, entre autres, à Londres et à Los Angeles. Du Benji a été le calligraphe officiel des Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Ses œuvres ont également été apportées dans l’espace par le vaisseau spatial Shenzhou 7.