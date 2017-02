Calodyne : la voiture de l’Allemand retrouvée

L’enquête concernant l’agression et le cambriolage d’un Allemand de 69 ans est en passe d’être bouclée. À ce stade, deux suspects ont été mis hors d’état de nuire par l’Anti Drug Smuggling Unit (ADSU) de la Northern Division. Il s’agit de Fabien Rosario, 20 ans, et Mario Wesley Leroy, 25 ans, tous deux habitant Grand-Gaube. Les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands est sur la piste de deux autres complices.

À ce stade, la Nissan volée dans laquelle les malfrats se sont enfuis a été récupérée à Batterie Cassée, Roche-Bois, sur un terrain en friche. Une bonne partie des bijoux a également été retrouvée de même que les deux coffres. Les deux suspects ont avoué leur forfait non sans avoir dénoncé leur complices. Ces derniers sont activement recherché. Fabien Rosario et Mario Wesley Leroy étaient chargés de faire le guet alors que leurs deux autres complices ont pénétré dans la maison, immobilisé le propriétaire et l’ont passé à tabac devant son refus de leur remettre les clés de ses deux coffres-forts.

Pour rappel, l’Allemand a été surpris chez lui le 14 février à minuit alors qu’il regardait la télévision au premier étage de sa maison. Les deux hommes encagoulés ont fait irruption chez lui à travers une porte ouverte et, qui plus est, l’alarme n’était pas activée. Les deux malfrats l’ont alors immobilisé avant de le bâillonner avec une bande adhésive. Il a reçu un coup avec le plat d’un sabre sur le visage et a perdu connaissance. Ce n’est qu’à 5h du matin qu’il est revenu à lui et est parvenu à défaire ses liens.

Sa chambre était sens dessus dessous et plusieurs objets de valeur ont été emportés notamment deux coffres dont l’un contenait des bijoux, des documents personnels, un téléphone portable de la marque Samsung, quatre appareils de photo, 10 montres et deux litres de whisky. Aucun des objets volé n’était assuré. Le tout est estimé à Rs 1,2 million.

Le bureau de Me Panglose cambriolé

Le bureau de Me Marie Jacques Laval Panglose, situé au rez-de-chaussée rue Jules Koenig, Port-Louis, a été cambriolé entre mardi et mercredi. Ces derniers ont emporté, un laptop quatre stylos de marque (Waterman et Elysée) et une statue en bronze. Le tout est estimé à Rs 100 000.

AGRESSION : Inquiétudes sur l’état de santé d’une jeune fille

Donavan Bijou, un jeune homme de 25 ans habitant Impasse Floréal, Goodlands, est soupçonné d’avoir agressé son ex-petite amie, une croupière de 20 ans. Il est activement recherché par la police. Dans sa déposition, la jeune fille a allégué que son ancien petit ami l’a poignardée au cou pendant qu’elle rentrait chez elle après ses heures de travail. La victime, dont l’état de santé inspire de vives inquiétudes, est admise à l’hôpital du Nord.

Goodlands : Rs 1,1 M emportées de Western Union

Une somme globale de Rs 1,1 million a été emportée aux petites heures hier dans le bâtiment qui abrite la National Insurance Company et la Western Union à Goodlands. Les braqueurs ont brisé la vitre principale pour y accéder et faire main basse sur l’argent que contenaient deux coffres-forts. L’enquête est menée par les limiers de la CID de Goodlands.