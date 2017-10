CAMP-CHAPELON : Un piéton tué en traversant l’autoroute

Un accident fatal s’est produit aux alentours de 8 heures ce lundi matin, quand un piéton âgé de 37 ans traversait l’autoroute M1, à hauteur de Camp-Chapelon en direction de Réduit. Il voulait gagner l’autre côté de la route alors qu’il se trouvait à une centaine de mètres de la passerelle. Cet habitant de cité Grande Rivière s’est retrouvé au beau milieu de la route, où une voiture qui circulait sur la première voie et une fourgonnette sur la “fast lane” l’ont percuté de plein fouet.

Le trentenaire a été violemment projeté sur l’asphalte et a subi de blessures sur tout le corps. Des badauds ont tenté d’apporter des soins au piéton inerte, mais ses blessures étant graves, ils ont préféré attendre l’arrivée du SAMU. Or, une fois sur place, le personnel soignant n’a pu que constater son décès. Le cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis, où une autopsie devait être pratiquée dans la journée pour déterminer la cause du décès.

La circulation a été stoppée sur cette partie de l’autoroute. Dans un premier temps, la police a demandé aux deux conducteurs impliqués de garer leur véhicule en bordure de route pour dégager un passage pour les automobilistes. Après les différentes procédures policières, les pompiers ont nettoyé le lieu de l’accident pour dégager les débris laissés par les véhicules accidentés. Les deux conducteurs ont été conduits au poste de police de Pailles pour consigner leur version des faits. L’alcootest pratiqué sur eux s’est avéré négatif. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.





SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Les piétons sensibilisés

Prévention Routière Avant Tout a animé, hier, une campagne de sensibilisation à l’occasion du Caritas Day aujourd’hui dans la cour de l’église de Sainte-Croix entre 11 heures et 17 heures. Cette activité sensibilisatrice, qui cadre aussi avec la journée du refus de la misère célébrée le 17 octobre dernier, est une occasion pour contribuer à faire reculer ce fléau que constituent les accidents de la route.

Cette initiative bénéficie de la collaboration de la force policière et de Fellow bikers of Mauritius, représenté par Sajeev Mewasign, Pierre Yves Roten et Patrick Bouquet, qui ont mis l’accent sur les dangers sur la route, dont la vitesse, l’alcool au volant, la fatigue, la distraction et l’indiscipline ont été abordés. Durant la journée, les 400 premiers bénéficiaires ont reçu leurs cartes de format A5 contenant cinq conseils vitaux aux piétons. L’association a prévu de distribuer 10 000 cartes dans les lieux publics et les institutions scolaires durant les semaines à venir. Pour rappel, plus de 30 % des victimes de la route sont des piétons.

« Il ne faut pas oublier que les tragédies routières génèrent une misère morale incommensurable mais aussi une pauvreté économique, étant responsables de Rs 6 milliards de pertes pour l’État Mauricien chaque année. De plus, les accidents font une moyenne de 250 orphelins par an sans compter les milliers de petits-enfants qui perdent leurs grands-parents », fait comprendre Alain Jeannot, initiateur de ce projet. Il rappelle que « les pauvres sont les plus touchés car ils sont les usagers de la route les plus vulnérables, étant piétons ou circulant en deux roues motorisées. Ces deux catégories sont les plus vulnérables, avec 75 % des victimes de la route ».