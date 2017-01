CAMPAGNE ANTIDROGUE: L’Assemblée de Dieu, LEAD et APPEL s’associent

L’Assemblée de Dieu de Rose-Hill organise les 25, 26 et 27 janvier à 17 heures des conférences axées sur le problème de la drogue. Le thème sera Comment sortir de l’enfer de la drogue ? dans la série des conférences à caractère biblique Vini zot pou trouvé.

David Davaux, ex-héroïnomane et dealer et Paul Ettori, qui animeront ces conférences, sont tous deux pasteurs au Centre évangélique Philadelphia de Paris 11e. Le président de l’Assemblée de Dieu de Maurice, le pasteur Georges Leste, s’adressera aussi à l’assistance. Cette série de conférences verra la collaboration des Ong LEAD (Danny Philippe) et APPEL ainsi que celle de Teen Challenge (Jacobus Nomdoe – Executive Director d’Afrique du Sud) qui partageront leurs expériences dans le combat contre la toxicomanie.

Vu la gravité des problèmes liés à la consommation et à la dépendance de la drogue dans le pays, l’ADD de Rose-Hill tient à apporter sa contribution, sous le pastorat de Barlen Anenden, en faveur de la prévention surtout dans les faubourgs de Rose-Hill. Les responsables sont convaincus qu’une action spirituelle dans la vie des toxicomanes peut apporter une délivrance. Plusieurs ex-toxicomanes apporteront leurs témoignages pendant les réunions pour démontrer de quelle manière ils ont pu sortir de cet enfer.

Une rencontre spéciale d’interaction A cœur ouvert qui se déroulera le samedi 28 janvier (jour férié) à 14 h 30 toujours à Rose-Hill, réunira des jeunes de toutes les régions de l’île.