CAMPAGNE : LUX* réitère son soutien à l’autonomisation des femmes

Dans le sillage de la Journée des Femmes, le groupe hôtelier LUX* Resorts & Hotels a lancé une campagne de sensibilisation dans la région de Curepipe, où se trouve le siège social du groupe. Elle fait suite à un programme d’alphabétisation et d’entreprenariat lancé le 14 mars à Cité Mangalkhan avec la collaboration de la municipalité de Curepipe, l’Ong Gender Links, le Centre d’éveil de Mangalkhan et Caritas. « Le projet vise à rendre les femmes et les familles de cette région autonomes et, surtout, à croire en elles-mêmes. Cette initiative œuvre pour une société meilleure et le droit pour tous à une éducation. L’image de la destination dépend de la qualité de la société et ne se limite pas seulement à l’architecture et l’environnement d’un pays. Ce projet aide aussi à travailler en collaboration avec notre entourage et à comprendre ses besoins. Ensemble, on peut faire beaucoup plus et aller vers l’autonomisation de nos citoyens, au lieu de l’assistanat », explique Vishnee Payen, Group Sustainability & CSR Manager. Sybille Lolochou, la mairesse de Curepipe, estime quant à elle que « chacun de nous a une responsabilité envers la société » et que « la collaboration entre les parties prenantes est très importante pour pouvoir atteindre nos objectifs ». Elle poursuit : « Nous voulons tous une société meilleure. Cette initiative permettra de nous aider à nous assurer que la génération future soit plus autonome pour l’avancement du pays. »