Le Board of Investment (BoI) organisera, en collaboration avec Air Mauritius, un Roadshow à Maputo, capitale du Mozambique, du 22 au 24 février. Le BoI compte y conduire une délégation mixte comprenant des officiels du secteur public et des hommes d'affaires.

Un atelier est prévu pour le 23 février, date à laquelle la délégation mauricienne aura l'occasion de promouvoir le pays en tant que centre d'affaires pour la région. Des rencontres professionnelles entre entrepreneurs mauriciens et mozambicains sont à l'agenda. Il sera aussi question pour les officiels du BoI de faire la promotion de l'Asia-Africa Air Corridor. Du côté de l'organisateur de la mission, on s'attend à accueillir au moins une centaine d'hommes d'affaires et investisseurs du Mozambique. Des contacts à cet effet sont établis avec des professionnels de divers secteurs : banque, services comptables, construction, industrie manufacturière, industrie pétrolière, cabinets de légistes et bureaux de consultants, entre autres.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait estimé, dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales, rendu public en octobre 2016, que le Mozambique pourrait enregistrer un taux de croissance de 5,5% en 2017, contre 4,5% en 2016. Or, suite à une mission conduite dans ce pays en décembre 2016 en vue d'évaluer les derniers développements économiques et de discuter des politiques pour soutenir la stabilité macroéconomique du Mozambique, le FMI avait corrigé son estimation, tablant sur une croissance de 3,4% en 2016. La mission du FMI avait observé plusieurs « positive economic developments » au Mozambique au cours des derniers mois de l'année écoulée, relevant entre autres un resserrement de la politique monétaire, un rééquilibrage du marché des changes, une réduction du déficit des comptes courants de la balance des paiements, une remontée du stock des réserves en devises due aux effets combinés d'une baisse des importations et de la stabilité des exportations.

Cependant, la mission faisait ressortir que les défis sont toujours présents, considérant le repli du taux de croissance, le haut niveau de l'inflation et de la dette publique, combiné à l'impact de la dépréciation du taux de change.