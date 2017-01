CAMPAGNES PROMOTIONNELLES : La FSPA cible Hong Kong et Shanghai

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) a ciblé Hong Kong et Shanghai pour le démarrage de ses missions de promotion du secteur des services financiers à l'étranger cette année et a, par ailleurs, inscrit d'autres activités à son agenda pour le premier trimestre 2017.

La FSPA va coordonner une mission d'opérateurs du secteur financier à Hong Kong d'abord, où une conférence sur le thème « Mauritius – the investment plateform for Africa » sera organisée ce 17 janvier. La mission espère réunir une centaine de conseillers en matière fiscale et de fournisseurs de services financiers pour cette conférence. La délégation participera également à la 10e édition de l'Asian Financial Forum, qui se tiendra les 16 et 17 janvier prochains au Hong Kong Convention & Exhibition Centre. La FSPA disposera d'un pavillon à l'occasion de cette manifestation, donnant ainsi l'opportunité aux opérateurs du secteur privé de présenter leurs brochures promotionnelles et d'établir des contacts individuels avec d'autres acteurs du secteur des services financiers d'Asie et d'ailleurs.

L'Asian Financial Forum est l'un des grands rendez-vous des opérateurs du secteur de la finance en Asie, réunissant des membres influents de la communauté d'investisseurs internationaux, des représentants d'importantes institutions et entreprises multinationales ainsi que des universitaires. L'année dernière, la conférence avait attiré quelque 2 800 participants de 38 pays et régions. Selon les organisateurs, environ 85% des participants occupaient de très hautes fonctions dans leurs entreprises respectives. Le forum facilite des contacts directs entre opérateurs du secteur financier et, selon une estimation, on a enregistré ces dix dernières années plus de 3 200 rencontres d'affaires impliquant environ 1 400 compagnies ayant des projets d'investissement, des représentants de société d'investissement en capital, des personnes très fortunées et des professionnels travaillant pour des sociétés de services.

Après Hong Kong, la mission de la FSPA se rendra à Shanghai, où se tiendra, le 20 janvier, une autre conférence axée sur le thème « Mauritius – The International Financial Centre of Choice ». La FSPA compte y réunir une centaine d'opérateurs du secteur financier de Chine. Le forum sera suivi par des rencontres professionnelles directes.

La FSPA sera également partie prenante durant le mois de janvier d'un séminaire d'une demi-journée sur la technologie financière et les opportunités qu'elle représente pour les acteurs de l'industrie. L'initiative d'organiser ce séminaire, prévu le 25 janvier à l'hôtel Hennessy Park, Ébène, revient à la British High Commission. Les organisateurs se proposent de réunir environ 90 chefs d'entreprise du secteur des services financiers démontrant un intérêt pour la Fintech et souhaitant contribuer au positionnement de Maurice en tant que « Fintech Hub » pour la région africaine. La British High Commission a invité Nicole Anderson, Chief Executive Officer et cofondatrice de Fintech Circle Innovate, pour animer le séminaire. Nicole Anderson agit comme mentor de l'incubateur Level39 Fintech dans la City of London, haut lieu de la finance internationale.

À la FSPA, on est d'avis que Maurice dispose d'un écosystème approprié pour le développement de la fintech et pour le positionnement des sociétés qui veulent offrir des services dans ce domaine au continent africain. « Several enterprises, particularly those aiming towards Africa, are already using Mauritius as a viable Fintech platform », observe la FSPA. Cette dernière parle des avantages offerts par Maurice en termes de connectivité et de capacités, ajoutant que les entreprises qui comptent utiliser davantage la fintech peuvent compter sur un pool de professionnels opérant dans le secteur des TIC.

Par ailleurs, deux importantes conférences, l'une consacrée au financement des projets en Afrique et l'autre au rôle des fonds de pension et des véhicules d'investissement alternatifs dans la vulgarisation des investissements dans ces projets viables au niveau continental. La « Finance Africa Conference » qu'organisera la FSPA les 23 et 24 mars 2017, en sera à sa première édition. Les organisateurs espèrent attirer quelque 300 délégués, dont des gestionnaires de fonds, des conseillers à l'investissement, les « investment bankers », des experts en matière de capital-risque, des courtiers et des fournisseurs de services aux entreprises.

Les divers mécanismes de financement des projets en Afrique seront passés en revue. La conférence sera aussi marquée par le lancement d'une « Africa Plateform », où les divers projets de financement concernant l'Afrique seront détaillés. Pour ce qui est de la conférence axée sur les fonds de pension et les véhicules d'investissement alternatif, elle se tiendra les 15 et 16 mars à l'hôtel Intercontinental, Balaclava. Les organisateurs, AME Trade, veulent donner l'occasion aux participants de discuter des défis et des potentiels à l'investissement dans divers secteurs : infrastructure, immobilier, énergie et technologies, entre autres. L'impact des fonds africains sur le développement des marchés de capitaux sera également étudié.