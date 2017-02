CAMPING SUR LES PLAGES PUBLIQUES : Les règlements envisagés par la Beach Authority suscitent la polémique

Pour freiner des campeurs trop zélés selon la Beach Authority (BA), l’organisme compte introduire de nouveaux règlements. Lesquels seront applicables une fois que le consultant retenu, Mega Design Consulting Engineering, livre le rapport du Beach Management Plan. Ce qui devrait se faire dans les jours à venir. Ensuite, un comité technique regroupant divers ministères, et la police se penchera dessus. Ces mesures concernent dans un premier temps six plages : Mont-Choisy, Belle-Mare, Péreybère, Flic-en-Flac, Union-Ribet (Mare-Laraie) et la Prairie. Mais déjà des voix s’élèvent, ces mesures étant perçues comme une restriction du droit des citoyens aux loisirs.

La BA viendra bientôt avec un plan de gestion concernant le réaménagement de nos plages. Des aménités seront installées, parmi lesquelles des facilités pour le camping. Toutefois, le public aura à payer pour avoir accès à ces facilités et il sera question d’obtenir un permis au préalable de la BA et de s’acquitter d’une somme, jugée minime par l’organisme, avant de pouvoir profiter du camping. Ces règlements, qui font partie de l’élaboration du Beach Management Plan qui sera en vigueur le mois prochain, suscitent déjà des protestations.

« Ce sont ceux qui n’ont pas beaucoup de moyens qui font du camping. Ces nouveaux règlements vont les pénaliser », disent plusieurs citoyens, outrés de devoir à payer pour jouir des plages à Maurice. « Le camping est une activité prisée par les Mauriciens, plus particulièrement en été et durant les vacances scolaires. Payer pour camper est absurde ! Il y a de nombreuses personnes qui n’ont pas d’autres loisirs que se rendre à la plage. Ils n’ont pas les moyens de s’adonner à d’autres activités et choisissent le camping en famille ou entre amis pour passer un bon moment. S’il faut aller demander un permis pour passer la nuit sur la plage, c’est dire aux Mauriciens : restez chez vous plutôt », déplorent plusieurs plagistes.

D’autres font ressortir que « c’est être privé de nos droits, de notre liberté. Nous ne pourrons plus mettre un plan aujourd’hui pour demain. Nous ne sommes plus libres. Il faudra planifier 21 jours à l’avance, se rendre au ministère, etc. Et payer. Encore et toujours payer alors que nous nous acquittons des taxes ! »

Des règlements existants

Or, ces règlements concernant le camping existent déjà dans nos lois, fait ressortir la BA qui explique que son objectif est de renforcer la loi, car les règlements ne sont pas toujours respectés et la Police chargée de verbaliser les contrevenants se montre indulgente. L’idée de faire une demande de permis 21 jours à l’avance auprès de la BA n’est pas nouvelle, souligne-t-on. « Comme beaucoup de campeurs ne respectent pas les règlements et dans un souci de rehausser le confort des plages publiques, tout cela sera appelé à changer », dit le Dr Dhuneeroy Bissessur, président de la BA.

Dans un premier temps, le nombre de permis accordés pour camper sera délivré uniquement en fonction de la superficie de la plage. « Si une plage publique peut accommoder 20 campeurs, seuls 20 permis seront délivrés », dit-il. Ainsi, les pique-niqueurs ne seront pas incommodés par le trop de personnes, estime la BA. Le nombre de jours où il est permis de camper sera aussi réglementé, car il y a certaines demandes qui excèdent un mois, indique l’organisme. « Ce qui est inadmissible pour ceux qui attendent », pense le Dr Dhuneeroy Bissessur. Il ajoute que, selon la Management Plan, des zones de camping seront identifiées, de même que la dimension des tentes.

Un comité technique devra se pencher également sur les autres facilités qui seront mises à la disposition des campeurs, dont des toilettes, des douches ouvertes, l’utilisation de la bonbonne de gaz, les fire places, l’aire de stationnement, entre autres. Le coup d’envoi sera donné à Mon-Choisy en raison du fort taux de campeurs qui s’y rendent.

Le président de la BA ne cache pas, qu’à l’avenir, les campeurs seront appelés à payer une somme en vue de l’obtention du permis. « Une somme modique pour l’entretien des plages et le confort qui va avec », précise le président de la BA qui ne souhaite toutefois pas avancer un chiffre déclarant qu’il revient au comité technique de décider de la somme.

Une mesure qui ne plaira certainement pas à certains D’autant qu’une somme d’environ Rs 7 millions a été déboursée pour payer le consultant du rapport Beach Management Plan. D’autres rappellent que non seulement les Mauriciens payent la TVA, mais ils s’acquittent aussi des taxes dans leur région. « Kot casse-là aller. Aster bizin payer pou servi la plage ? » demandent-ils.

Et de se demander si les tentes de fortunes, à l’aide de draps, ou autres morceaux de tissus, que les pique-niqueurs dressent sur les plages, durant la journée pour se protéger du soleil, feront aussi l’objet d’interdiction ?

Certains défenseurs de l’Environnement estiment, eux, que le projet de réglementer le camping n’est pas une mauvaise chose en soi. « Il faudrait des zones de camping. Cela fait moins de désordre sur les plages et les campeurs peuvent avoir droit à des facilités », estiment-ils. Toutefois, notant que la BA a l’intention de délimiter des espaces de camping et de limiter dans le même temps la durée de séjour des campeurs pour faire de la place à tout le monde, d’autres y voient là « une indication claire d’un déficit d’espace pour le public ».

La BA appelée à revoir sa copie

Face à la polémique qui enfle sur l’intention de la Beach Authority de rendre le camping payant sur les plages à Maurice, le ministre de l’Environnement est intervenu hier. Selon le Dr Dhuneeroy Bissessur, Étienne Sinatambou l’aurait appelé pour faire comprendre que la BA ne devrait pas aller de l’avant avec le renforcement de la loi concernant le camping pour l’heure. D’autres solutions, en concertation avec le ministère de l’Environnement, devront être prises en considération, dans l’intérêt du public.