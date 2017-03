CAMPING SUR LES PLAGES PUBLIQUES : “Pas un sou à débourser”, promettent les autorités

Le projet de faire payer les campeurs sur les plages à Maurice a capoté. Cela, même si d’après les provisions de loi, ce règlement, non appliqué dans la plupart des cas, selon la Beach Authority (BA), existe depuis 2004. “Pas question que les Mauriciens et les Mauriciennes déboursent un sou pour aller camper sur nos plages”, dit le ministre de l’Environnement. Si la bombe semble désamorcée, le leader de l’opposition y a ajouté son grain de sable lors de sa conférence de presse, demandant aux campeurs qui se seraient acquittés d’un quelconque paiement auprès de la BA de réclamer un remboursement, avec intérêts.

Ce qui était perçu comme une restriction des droits des citoyens d’aller camper à la plage ne se fera pas. Du moins, le ministre de l’Environnement en donne la garantie, soutenant que “le gouvernement considère que c’est un droit souverain de nos citoyens de pouvoir jouir des plages.” En dépit de la polémique suscitée et la confusion créée, Étienne Sinatambou indique qu’il est sur la même longueur d’ondes que le directeur de la Beach Authority (BA) et que tout sera fait dans l’intérêt du public. Un Beach Management Plan, comprenant plus d’une vingtaine de topics relatifs à l’amélioration et l’embellissement de nos plages, est en cours de préparation et devrait être rendu public dans deux semaines.

Sera-t-il question d’une réservation à effectuer 21 jours avant? Le flou persiste, même si le vice-PM et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a fait comprendre qu’il n’est pas possible de faire les gens réserver 21 jours à l’avance pour aller camper. Faut dire que cette mesure a également suscité son lot de protestations, les Mauriciens y voyant, là, une restriction de leur liberté de se rendre où ils veulent.

Pour le ministre de l’Environnement, “il n’y a pas lieu de polémiquer sur cette affaire car le projet de paiement n’ira pas de l’avant, cela même si la loi à ce sujet, qui date de 2004, le prévoit.” “On ne va pas l’appliquer”, affirme-t-il, déplorant qu’”aujourd’hui à Maurice, il y a une mauvaise tendance d’essayer de créer des polémiques là où il n’y en a pas.”

Six plages, à savoir Mon Choisy, Belle Mare, Péreybère, Flic-en-Flac, Union Ribet (Mare Laraie) et la Prairie, devaient être frappées, selon nos informations, par ces nouveaux règlements relatifs au camping. Pourra-t-on camper sur toutes les plages ou les autorités créeront-elles des zones de camping aménagées spécifiquement pour les besoins des campeurs? Là encore, le flou perdure, les autorités – face au tollé que les mesures envisagées par la BA pour le renforcement des lois ont soulevé – ne souhaitant pas dévoiler pour l’heure leur Management Plan. Selon nos informations, d’autres solutions sont envisagéesen concertation avec le ministère de l’Environnement et des décisions seront prochainement prises “dans l’intérêt du public.”