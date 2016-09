CAN 2017 (ÉLIMINATOIRES) : Pour bien finir la campagne africaine

Le Club M a pris l'avion mardi pour rallier Maputo, où il disputera, aujourd'hui contre la sélection du Mozambique, son dernier match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Un match sans enjeu certes, mais qui servira de test à la sélection nationale en vue des prochaines échéances.

« Les deux équipes ne peuvent plus se qualifier, mais il est intéressant de voir le comportement des deux équipes dans cette rencontre qui reste tout de même importante », analysait, mardi en conférence de presse, le sélectionneur Joe Tshupula. Une victoire aujourd'hui permettrait aux Mauriciens de « bien terminer la phase qualificative », surtout quand on sait que « les rencontres à l'extérieur sont plus compliquées », laisse entendre le technicien.

Mais voilà, Maurice s'appuiera sur son succès à l'aller il y a un an, contre cette même équipe du Mozambique, pour tenter de créer à nouveau la sensation. Sauf que, depuis leurs très mauvais débuts en éliminatoires de la CAN, les Mambas se sont bien ressaisis en dominant le Rwanda sur le score de 3-2.

Maurice présente cependant un bilan un peu plus reluisant, si l'on excepte les deux scores fleuves enregistrés à l'extérieur (7-1, 5-0). Avec deux victoires au compteur — contre le Mozambique et le Rwanda —, Maurice pointe à la troisième place, mais avec seulement deux petits points d'avance sur les Mozambicains. Et ces deux points pourraient ne pas peser lourd dans la balance en cas de défaite. Car le Club M se retrouverait finalement à la dernière place du groupe H.

C'est fort de leur unique succès contre les Rwandais que les Mozambicains s'apprêtent à accueillir les Mauriciens dans leur antre à Maputo. « Nous ne savons pas quel sera leur état physique. Mais les garçons, ici, ont validé leurs performances au cours des séances que nous avons eues avec eux. »

Pour espérer ramener un bon résultat, Joe Tshupula a fait appel à une escouade sensiblement similaire à celle qui avait disputé la rencontre — perdue — contre le Ghana. Dans les buts, Kevin Jean-Louis s'impose comme le choix n°1, même si Aboobakar Augustin semble avoir retrouvé un peu d'allant. En défense, le duo Francis Rasoloforinina-Cédric Permal pourrait constituer une partie du dernier rempart, alors que Damien Balisson et Marco Dorza seront chargés de veiller sur les côtés.

À la récupération, le jeune capitaine, Adel Langue, qui pourrait être associé à Christopher L'Enclume ou Luther Rose. Devant eux, une troisième ligne qui pourrait être composée de Guiyano Chiffone, Kevin Chan Yu Tin et Kevin Perticots, alors que les clés de l'attaque seront peut-être confiées à Andy Sophie ou Gary Noël.

Joe Tshupula a encore le choix des joueurs devant lui, puisqu'il disposera en outre des services de Kylian Isnard et Michael Bosqui en défense, Andy Patate en milieu de terrain ou de Fabrice Li Tien Kee en attaque.

Jonathan Bru devient DTN-adjoint

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour la reconversion de Jonathan Bru. L'ancien milieu défensif du Club M a officialisé de lui-même sa titularisation au poste de DTN-adjoint via son compte Facebook. L'ancien capitaine du Club M a posté un message à l'attention de ses nombreux suiveurs, dans lequel il parle d' « un nouveau chapitre de (sa) vie (qui) s’ouvre. » S'il dit accepter le poste d'adjoint avec une certaine humilité, il n'en est pas moins enthousiaste.

« Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes. Merci à tout ceux qui mont toujours soutenu comme footballeur, et comme capitaine de l'équipe nationale de Maurice... » Si le principal intéressé a confirmé l’info via les réseaux sociaux, la Mauritius Football Association, elle, n’a pas souhaité faire de commentaires.